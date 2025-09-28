বিটিচি প্ৰধান হিচাপে ৩ অক্টোবৰত শপত ল'ব হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে : সাক্ষাৎ কৰিলে ৰাজ্যপালক

বিটিচি প্ৰধান হিচাপে ৩ অক্টোবৰত শপত ল'ব হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে : সাক্ষাৎ কৰিলে ৰাজ্যপালক
হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগতে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সাক্ষাৎ কৰে BPFৰ দলীয় কৰ্মীসকলেও ৷ আনকি প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাজ্যপাল আচাৰ্যক সাক্ষাৎ কৰি দাখিল কৰে পদত্যাগ পত্র ৷
Published : September 28, 2025 at 6:47 PM IST
গুৱাহাটী : বিটিচি নিৰ্বাচনত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ লাভ কৰাৰ পাছত আজি (দেওবাৰ) সদলবলে ৰাজভৱনলৈ আহি ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সাক্ষাৎ কৰে বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি পাৰিষদ গঠনৰ আৰ্জি দাখিল কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । লগতে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈও ৰাজ্যপালক আমন্ত্ৰণ জনালে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত অহা বি পি এফৰ দলটোৱে ।
ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰা সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "৩ অক্টোবৰত আমি শপত গ্ৰহণৰ দিন ধাৰ্য কৰিছো । তাৰ বাবে আমি ৰাজ্যপালক মুখ্য অতিথি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ জনাইছো । ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে আমাক আহিব বুলি কথা দিছে । আনহাতে ৰাজ্যপালৰ এডিচিয়ে আমাক জনাইছে যে সেইদিনা ৰাজ্যপালগৰাকীৰ জন্মদিন । ৰাজ্যপালগৰাকী আহিলে আমি কোকৰাঝাৰতে সলোৱে মিলি তেখেতৰ জন্মদিন পালন কৰিম ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো সাক্ষাৎ কৰিম । তেখেতকো শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্রণ জনাম । পাঁচ বছৰমান হ'ল, আজিহে প্ৰথম মুখ্যমন্ত্রীৰ লগত লগ হ'ম । মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ 'বছ', গতিকে তেখেতক নিমন্ত্ৰণ নজনালে কেনেকৈ হ'ব ।"
পুনৰ শাসনলৈ অহা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বি পি এফ দলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু ইস্তাহাৰ দেখি বিটিচিৰ ৰাইজ নিশ্চিয় সন্তুষ্ট হৈছে । আমি সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছিলো যে আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰক । ইস্তাহাৰত লিখা ধৰণে কাম কৰিম বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো । যাৰ বাবে নিশ্চয় বিটিচিবাসী ৰাইজে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে । সেই বিশ্বাসৰ বাবে বি পি এফ দলে ২৮ খন আসনত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ।"
आज राजभवन में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष श्री हाग्रामा महिलारी जी के नेतृत्व में आए एक प्रतिनिधिमंडल ने औपचारिक भेंट कर बीटीसी में नई सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। pic.twitter.com/RrE78qEjpZ— लक्ष्मण प्रसाद आचार्य (Lakshman Prasad Acharya) (@Laxmanacharya54) September 28, 2025
মুখ্যমন্ত্রী আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে সমৰ্থন দিব বুলি কোৱাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্রী আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে আমাক সমৰ্থন কৰাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে । সমৰ্থন কৰাৰ ক্ষেত্রত আমাৰ কোনো বিৰোধিতা কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে । আমাক সমৰ্থন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, আমি ৱেলকাম জনাইছো ।"
উল্লেখ্য যে, আজি সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাব হাগ্ৰামা মহিলাৰীসহ বি পি এফৰ দলটোৱে । ইফালে বিটিচিৰ মুৰব্বী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে প্ৰমোদ বড়োৱে ।
দেওবাৰে প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাজভৱনত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সাক্ষাৎ কৰি দাখিল কৰে পদত্যাগ পত্র । পদত্যাগ পত্র দিয়াৰ পাছতে মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্মৰ বাসগৃহত এক বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰমোদ বড়োসহ ইউ পি পি এলৰ দলৰ নেতৃবৰ্গ ।
बीटीसी के वर्तमान मुख्य कार्यकारी सदस्य एवं यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) के अध्यक्ष श्री प्रमोद बोड़ो जी ने राजभवन में भेंट कर अपने पद से त्यागपत्र सौंपा।@PramodBoroBTR pic.twitter.com/KNafgv0PC1— लक्ष्मण प्रसाद आचार्य (Lakshman Prasad Acharya) (@Laxmanacharya54) September 28, 2025
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰমোদ বড়োৱে কয়, "আমি ভাল বিৰোধী হৈ থাকিম । বিটিচিৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰৰ কামত সহযোগ কৰিম । বড়োলেণ্ডত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাটোৱেই আমাৰ কাম্য । বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজক পাঁচবছৰ কাম কৰাৰ সুবিধা দিয়া বাবে ধন্যবাদ জনাইছো । ৰাইজৰ ৰায়ক আমি মানি লৈছো ।"