বিটিচি প্ৰধান হিচাপে ৩ অক্টোবৰত শপত ল'ব হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে : সাক্ষাৎ কৰিলে ৰাজ্যপালক

হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগতে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সাক্ষাৎ কৰে BPFৰ দলীয় কৰ্মীসকলেও ৷ আনকি প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাজ্যপাল আচাৰ্যক সাক্ষাৎ কৰি দাখিল কৰে পদত্যাগ পত্র ৷

ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সাক্ষাৎ (@Laxmanacharya54 X)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2025 at 6:47 PM IST

গুৱাহাটী : বিটিচি নিৰ্বাচনত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ লাভ কৰাৰ পাছত আজি (দেওবাৰ) সদলবলে ৰাজভৱনলৈ আহি ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সাক্ষাৎ কৰে বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি পাৰিষদ গঠনৰ আৰ্জি দাখিল কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । লগতে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈও ৰাজ্যপালক আমন্ত্ৰণ জনালে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত অহা বি পি এফৰ দলটোৱে ।

ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰা সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "৩ অক্টোবৰত আমি শপত গ্ৰহণৰ দিন ধাৰ্য কৰিছো । তাৰ বাবে আমি ৰাজ্যপালক মুখ্য অতিথি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ জনাইছো । ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে আমাক আহিব বুলি কথা দিছে । আনহাতে ৰাজ্যপালৰ এডিচিয়ে আমাক জনাইছে যে সেইদিনা ৰাজ্যপালগৰাকীৰ জন্মদিন । ৰাজ্যপালগৰাকী আহিলে আমি কোকৰাঝাৰতে সলোৱে মিলি তেখেতৰ জন্মদিন পালন কৰিম ।"

ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সাক্ষাৎ কৰে বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো সাক্ষাৎ কৰিম । তেখেতকো শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্রণ জনাম । পাঁচ বছৰমান হ'ল, আজিহে প্ৰথম মুখ্যমন্ত্রীৰ লগত লগ হ'ম । মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ 'বছ', গতিকে তেখেতক নিমন্ত্ৰণ নজনালে কেনেকৈ হ'ব ।"

ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সাক্ষাৎ কৰে বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে (@Laxmanacharya54 X)

পুনৰ শাসনলৈ অহা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বি পি এফ দলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু ইস্তাহাৰ দেখি বিটিচিৰ ৰাইজ নিশ্চিয় সন্তুষ্ট হৈছে । আমি সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছিলো যে আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰক । ইস্তাহাৰত লিখা ধৰণে কাম কৰিম বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো । যাৰ বাবে নিশ্চয় বিটিচিবাসী ৰাইজে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে । সেই বিশ্বাসৰ বাবে বি পি এফ দলে ২৮ খন আসনত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ।"

ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সাক্ষাৎ কৰে বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে (@Laxmanacharya54 X)

মুখ্যমন্ত্রী আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে সমৰ্থন দিব বুলি কোৱাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্রী আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে আমাক সমৰ্থন কৰাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে । সমৰ্থন কৰাৰ ক্ষেত্রত আমাৰ কোনো বিৰোধিতা কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে । আমাক সমৰ্থন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, আমি ৱেলকাম জনাইছো ।"

ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সাক্ষাৎ বি পি এফৰ দলৰ (@Laxmanacharya54 X)

উল্লেখ্য যে, আজি সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাব হাগ্ৰামা মহিলাৰীসহ বি পি এফৰ দলটোৱে । ইফালে বিটিচিৰ মুৰব্বী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে প্ৰমোদ বড়োৱে ।

ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সাক্ষাৎ (@Laxmanacharya54 X)

দেওবাৰে প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাজভৱনত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সাক্ষাৎ কৰি দাখিল কৰে পদত্যাগ পত্র । পদত্যাগ পত্র দিয়াৰ পাছতে মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্মৰ বাসগৃহত এক বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰমোদ বড়োসহ ইউ পি পি এলৰ দলৰ নেতৃবৰ্গ ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰমোদ বড়োৱে কয়, "আমি ভাল বিৰোধী হৈ থাকিম । বিটিচিৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰৰ কামত সহযোগ কৰিম । বড়োলেণ্ডত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাটোৱেই আমাৰ কাম্য । বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজক পাঁচবছৰ কাম কৰাৰ সুবিধা দিয়া বাবে ধন্যবাদ জনাইছো । ৰাইজৰ ৰায়ক আমি মানি লৈছো ।"

TAGGED:

BPF WINS MAJORITYHAGRAMA MOHILARY MEETS GOVERNORইটিভি ভাৰত অসমBTC ELECTIONASSAM BTC POLLS

