পথ নিৰ্মাণ কৰিলে অসমৰ ঠিকাদাৰক কৰিব গ্ৰেপ্তাৰ, গুলীয়াই দিয়াৰো ভাবুকি অৰুণাচল প্ৰশাসনৰ

অসম-অৰুণাচল সীমান্তত তীব্ৰ উত্তেজনা । অসমৰ ভূমিক অৰুণাচলৰ বুলি দাবী কৰি পথ নিৰ্মাণত বাধা ।
Published : September 6, 2025 at 8:53 AM IST
জোনাই : অসম চৰকাৰে যিমান দাবী কৰিলেও চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সৈতে সীমান্ত বিবাদৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । এই অভিযোগ সীমান্তৰ ৰাইজৰ । কাৰণ এতিয়াও সীমান্তত উত্তেজনা অব্যাহত আছে । কেতিয়াবা যদি নগাৰ আগ্ৰাসন, কেতিয়াবা আকৌ অৰুণাচলীৰ দপদপনি । মেঘালয় সীমান্তও অসমৰ নাগৰিকৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত অসুৰক্ষিত হিচাপে বিবেচিত হৈছে । কিছুদিন পূৰ্বে অৰুণাচলৰ প্ৰশাসনে গোপনে অসমৰ ভূমিত পথ নিৰ্মাণ কৰি থৈ গৈছিল । যাক লৈ ধেমাজিৰ জোনাইত উত্তেজনা অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে আকৌ এইবাৰ অসমৰ ঠিকাদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু গুলীওৱাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিলে অৰুণাচলৰ প্ৰশাসনে । যাক লৈ বিবদমান অঞ্চলত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভূমিত অসমে পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগক লৈ সীমান্তত উত্তেজনামূলক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । জোনাইৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ মাজৰ এটা পথ নিৰ্মাণক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি বিতৰ্ক চলি আছিল । তাৰ মাজতে শুকুৰবাৰে অসমৰ ভূমিক অৰুণাচলৰ বুলি দাবী কৰি পকী পথটো নিৰ্মাণত বাধা দিলে অৰুণাচলী প্ৰশাসনে । এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে জোনাইৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ মাজুলীপুৰত । সীমান্তৰ অসমৰ মাজুলীপুৰ সীমান্ত আৰক্ষী চকীৰ (বেটেলিয়ন কেম্প) পৰা প্ৰায় ৩৬০ মিটাৰ অসমৰ ভিতৰত অৰুণাচলৰ ভূমি বুলি দাবী কৰি কামত বাধা প্ৰদান কৰে অৰুণাচলী প্ৰশাসনে । কেৱল এয়াই নহয় অতি শীঘ্ৰে কাম বন্ধ ৰখাৰো নিৰ্দেশ দিয়ে অৰুণাচলৰ প্ৰশাসনে । ইফালে ঠিকাদাৰগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰৰ ভাবুকি দিয়াৰ লগতে সকলো সা-সঁজুলি জব্দ কৰাৰ ধমক দিয়ে । ঠিকাদাৰৰ কৰ্মচাৰীক গুলীওৱাৰো ভাবুকি দিছে অৰুণাচলৰ প্ৰশাসনে ।
ঘটনাস্থলীত স্থানীয় ৰাইজ, সংগঠন আৰু জোনাই আৰক্ষী প্ৰশাসন উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে দুয়ো পক্ষৰ মাজত তীব্ৰ বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় । অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জিলা প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপত দুয়োপক্ষ সন্মত হৈ পুনৰ পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিয়ে যদিও দুয়োখন ৰাইজৰ প্ৰশাসন আঁতৰি যোৱাৰ পিছতে পুনৰ পথ নিৰ্মাণৰ কাম বন্ধ কৰে অৰুণাচলৰ লোকে ।
ঠিকাদাৰজনে বিষয়টো সন্দৰ্ভত কয়, "তেওঁলোকৰ গাঁওবুঢ়া আৰু পুলিচ আহি আমাৰ কামটো ৰখাই দিলে । তেওঁলোকে ক'লে এয়া বিবদমান অঞ্চল ইয়াত কাম কৰিব নালাগে...। পিছত আমাৰ ফালৰ আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ শীৰ্ষ বিষয়া আহি আলোচনা কৰে আৰু আমাক পুনৰ কামটো আৰম্ভ কৰিবলৈ দিলে । আমি কামটো আৰম্ভ কৰিছিলো গধূলি পুনৰ তেওঁলোকৰ ৰাইজ আৰু প্ৰশাসনে আহি কামটো ৰখাই দিলে ।" তেওঁক দিয়া ভাবুকি সন্দৰ্ভত কয়, "প্ৰথমে যেতিয়া কাম কৰিছিলোঁ মোক ফোন কৰি গ্ৰেপ্তাৰৰ লগতে সা-সঁজুলি জব্দ কৰিম বুলিও কৈছিল । মোৰ ৰোলাৰ ড্ৰাইভাৰক গুলীয়াম বুলিও কৈছিল ।"
জানিব পৰা মতে স্বাধীনোত্তৰ কালৰে পৰা অঞ্চলটোত অসম চৰকাৰে বিভিন্ন পথ, চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি অহা বুলি স্থানীয় দল-সংগঠনে উল্লেখ কৰি এই ভূমি কোনো কাৰণতে অৰুণাচলৰ বুলি কৰা দাবী মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিয়ে । অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো দাবী তুলিছে স্থানীয় সংগঠনসমূহে ।
