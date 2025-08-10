ডিব্ৰুগড়: এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে ডিব্ৰুগড় । অসম আৰক্ষীয়ে নাৰীজনিত ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই থকা সময়ত এগৰাকী ৭ বছৰীয়া কন্যাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি নিশা উত্তপ্ত হৈ পৰে নাহৰকটীয়াৰ নামৰূপ থানা । উত্তেজিত জনতাই নিশা নামৰূপ থানা ঘেৰাও কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলাৰ লগতে হত্যাকাৰীক ৰাইজক চমজাই দিয়াৰ দাবীত ঘন্টা ঘন্টা ধৰি অৱৰোধ কৰি ৰাখে নামৰূপ থানা ।
অভিযোগ অনুসৰি নামৰূপ কছাৰী পথাৰ গড় বস্তিৰ জিতেন লোহাৰ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে শনিবাৰে গাঁওখনৰে এগৰাকী সাত বছৰীয়া কন্যাক মাছ ধৰাৰ চলেৰে ফুচুলাই আনি ধৰ্ষণ কৰি অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰি গাঁওখনৰ চাহ বাগিচাৰ নলাত মৃতদেহটো লুকুৱাই ৰাখিছিল । পিছত পৰিয়ালৰ লোকে সন্ধিয়ালৈকে নিজ সন্তানক ঘৰত বিচাৰি নোপোৱাত সকলোৱে কিশোৰীগৰাকীক বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
গাঁওবাসীয়ে কিশোৰীগৰাকীক বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰাত নিশা চাহ বাগিচাৰ নলাত উলংগ অৱস্থাত মৃতদেহটো ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত নামৰূপ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । ইফালে স্থানীয় ৰাইজে হত্যাকাৰী জিতেন লোহাৰক ধৰি আনি উত্তম মধ্যম শোধায় যদিও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জিতেনক আটক কৰি থানালৈ লৈ আনে ।
ইয়াৰ পাছতে শ শ উত্তেজিত জনতাই নিশা নামৰূপ থানা ঘেৰাও কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে । উত্তেজিত জনতাই হত্যাকাৰীক জনতাক চমজাই দিয়াৰ দাবীত পুলিচৰ বাধা নেওচি থানাত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলায় । জানিব পৰা অনুসৰি ইয়াৰ পূৰ্বে জিতেন লোহাৰ নামৰ ব্যক্তিজনে নিজ মাতৃক হত্যা কৰি কাৰাবাস খাটি আহিছিল ।
হত্যা কৰি নলাত লুকুৱাই ৰাখিছিল:
এই ঘটনাই নামৰূপত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰাৰ লগতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাত নাহৰকটীয়া সমজিলা উপ-আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "নামৰূপ থানাৰ আৰক্ষীলৈ খবৰ আহিছিল নলাত ছোৱালীজনীৰ মৃতদেহ পৰি আছে । খবৰ লাভ কৰা পাছতে আমি সকলো তাত উপস্থিত হৈছিলোঁ । ঘটনাক লৈ এজনক আটক কৰা হৈছে । জাৱৰ দি নলাত ছোৱালীজনী লুকুৱাই ৰখা হৈছিল । আটক কৰাজনে ইয়াৰ পূৰ্বে মাকক হত্যা কৰি জেলত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।" ইতিমধ্যে নামৰূপ আৰক্ষীয়ে POCSO আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
সোণাৰিৰ মঞ্জুশ্ৰী চাহ বাগিচাত উদ্ধাৰ নৱজাতক:
ইফালে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিৰ মঞ্জুশ্ৰী চাহ বাগিচাত শনিবাৰে সন্ধিয়া এটি নৱজাতক উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় । অসম নাগালেণ্ডৰ সীমান্তত অৱস্থিত বাগিচাখনৰ লাহদৈগড় ২৯ নম্বৰ জেং লাইনত নদীৰ কাষত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কন্যা সন্তানটি । স্থানীয় লোকে নৱজাতকটো দেখা পাই মঞ্জুশ্ৰী চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসালয়ত খবৰ দিয়াত বাগিচাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে এগৰাকী আশাকৰ্মীৰ সহযোগত নৱজাতকটিক উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষী আৰু চাইল্ড লাইনত খবৰ দিয়াৰ পিছত ততাতৈয়াকৈ চৰাইদেউ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ আনে ।
নৱজাতক শিশুটিৰ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত নিশা ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱাৰ যোগেদি ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । ঘটনাক লৈ শিশু সুৰক্ষা বিষয়াই কয়,"চৰাইদেউ জিলাৰ চাইল্ড লাইনত মঞ্জুশ্ৰী চাহ বাগিচা এগৰাকী মহিলাই ফোন কৰি জনাইছিল নদীৰ কাষত এটি নৱজাতক পৰি আছে । এই খবৰ পাই আমি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক চৰাইদেউৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ আনিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল । শিশুটোৰ ওজন বহুত কম, স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহয় । শিশুটোক উন্নত চিকিৎসা দিয়াৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।"