বড়ো চুক্তিৰ ৯৬ শতাংশ ৰূপায়ণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে: বডোফালৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি ক’লে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে - BODOFA UPENDRA NATH BRAHMA

নতুন দিল্লীত বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন ( ETV Bharat Assam )

By ETV Bharat Assamese Team Published : May 1, 2025 at 9:44 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 10:14 PM IST 5 Min Read

নতুন দিল্লী : বৃহস্পতিবাৰে পালন কৰা হয় বড়ো জাতিৰ পিতাস্বৰূপ বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ ৩৫ সংখ্যক মৃত্যু দিৱস । অসমৰ লগতে নতুন দিল্লীত পালন কৰা হয় বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ মৃত্যু দিৱস । এই উপলক্ষে নতুন দিল্লীত আয়োজন কৰা হয় এক বিশেষ অনুষ্ঠান । অসম তথা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত সংযোজিত হ’ল এক নতুন পৃষ্ঠা । এই দিনটোতে নতুন দিল্লীৰ কৈলাশ নগৰীত বডোফাৰ নামেৰে নামকৰণ হয় এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ । উন্মোচন হয় বডোফাৰ এটি পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি । বিয়লি চাৰিবজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামেৰে পথ আৰু প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে । ইয়াৰ লগতে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ মৃত্যু দিৱস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এক স্মৃতিচাৰণ সভা । নতুন দিল্লীত বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন (ETV Bharat Assam) গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কয়, “৩৫ বছৰ বয়সতে বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মই বড়ো জাতিৰ বাবে যি অৱদান আগবঢ়াই গ’ল তাৰ বাবে তেওঁ সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব । আজি নতুন দিল্লীত তেওঁৰ নামত 'দিল্লীৰ দিল’ স্বৰূপ অন্যতম এটা সম্ভ্ৰান্ত অঞ্চল কৈলাশ নগৰত তেওঁৰ ৩৫ তম মৃত্যু তিথিত এটি পথ আৰু ৯ ফুট উচ্চতাৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিবলৈ আহিবলৈ পোৱাটো মোৰ বাবে সৌভাগ্য । আজি বডোফা জীয়াই থকা হ’লে এই দৃশ্য দেখি বৰ আনন্দিত হ’লহেঁতেন । আজিৰ পৰা আপোনালোকে অলপো হীনমন্যতাত অনুভৱ কৰিব নালাগে । এইখন দেশত আপোনালোকৰো সিমানেই অধিকাৰ আছে যিমান মোৰ আছে । আজি বড়োলেণ্ডৰ যুৱকসকলে নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজিব নালাগে ।” বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ পুৰণি ফটো (file photo) গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে লগতে কয়, "বড়োলেণ্ডত ২০২০ত হোৱা বড়ো শান্তি চুক্তিৰ ৯৬ শতাংশ ৰূপায়ণ কৰিছে মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে ।" নিৰ্বাচনৰ আগেয়ে ১০০ শতাংশ ৰূপায়ণ সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলিও মন্তব্য অমিত শ্বাহৰ । এই অনুষ্ঠানত দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপৰিও উপস্থিত থাকে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মৰ লগতে বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়ো আৰু এবছুৰ সভাপতি দ্বীপেন বড়ো আদি ।

অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ১ মে'ৰ দিনটোক দিনটোক ঐতিহাসিক দিন হিচাপে আখ্যা of/s বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়ো আৰু এবছুৰ সভাপতি দ্বীপেন বড়োৱে । "গোপীনাথ বৰদলৈৰ পিছতে অসমৰ দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হ'ল বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম, যাৰ নামেৰে পথ নামকৰণ হ'ল দিল্লীত । বডোফা নহ'লে বড়োসকলৰ ভাষা-সংস্কৃতি, অস্তিত্ব ৰক্ষা নহ'লহেঁতেন ।" এই মন্তব্যৰে বডোফালৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱে । তেওঁ লগতে কয়, "এতিয়া আৰু বড়ো জনগোষ্ঠী পৃথিৱীৰ পৰা তথা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা হেৰাই যোৱাৰ আশংকা নাই ।" বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীৰ কৈলাশ কলোনীস্থিত বড়োলেণ্ড হাউচৰ প্ৰাংগনত আনুষ্ঠানিকভাৱে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ ৩৫ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰমোদ বড়োৱে কেতবোৰ মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয়, ''বড়ো জনগোষ্ঠীক সামগ্ৰিকভাৱে সকলো দিশতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ জাতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ জাতিৰ পিতা হিচাপে পৰিগণিত হোৱা বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ ৩৫ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকীয়ে এক নতুন ইতিহাস গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে । কাৰণ ইমান বছৰে তেখেতৰ জন্ম আৰু মৃত্যুবাৰ্ষিকী আমি সাধাৰণভাৱে উদযাপন কৰি আহিছিলো । কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুবছৰ পূৰ্বে বডোফাৰ জন্ম তিথিটো সমগ্ৰ অসমতে 'ছাত্ৰ দিৱস' হিচাপে পালন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিগত বৰ্ষত ৰাজ্যৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সময়ত বড়োফাৰ মৃত্যু তিথি টো ৰাজ্যিকভাৱে পালন কৰাৰ ঘোষণা কৰে ।" বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ পুৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি (ETV Bharat Assam) তেওঁ এই চেগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, প্ৰধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি কয়, "অসমৰ প্ৰাচীন খিলঞ্জীয়া ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী এটাৰ আশা আকাংক্ষা আৰু সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উপস্থাপন কৰিবলৈ যি সুযোগ দিছে তাৰ বাবে আমি কৃতজ্ঞ ।" তেওঁ লগতে আজিৰ দিনটোক এক ঐতিহাসিক বিশেষ দিন হিচাপে অভিহিত কৰি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ দৰে এটা ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে যি গণতান্ত্ৰিক যুঁজ দি আহিছে সেয়া আজি নিশ্চিতভাৱে সফল হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি বডোফাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে । বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মলৈ প্ৰমোদ বড়োৱে জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam) আনহাতে, এবছুৰ সভাপতি দ্বিপেন বড়োৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামত এটা পথ নামাকৰণ কৰাৰ লগতে উক্ত পথতে প্ৰতিমূৰ্তি এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰাৰ লগতে এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো । তেখেতে যেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে তেনেকৈ কাম কৰে ।" বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ পুৰণি ফটো (file photo) তাৰোপৰি ছাত্ৰ নেতাগৰাকীয়ে অসম ভৱনৰ সমীপত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ নামেৰে নামকৰণ কৰাৰ পিছত বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম দ্বিতীয়গৰাকী ব্যক্তি যাৰ নামেৰে আজি দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত এটা পথ নামাকৰণ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে । তেৱোঁ দেশৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । লগতে পঢ়ক: শ্বিলঙৰ পৰা শিলচৰলৈ হাই-স্পীড কৰিড'ৰ: কেবিনেটৰ অনুমোদনক প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ - SHILLONG SILCHAR HIGHWAY গাখীৰ খাবনে ? ১ মে'ৰ পৰা দাম বাঢ়িল আমুল গাখীৰৰ - AMUL MILK PRICE HIKE

