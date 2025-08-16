গুৱাহাটী : আজিৰে (শনিবাৰ) পৰা আৰম্ভ হ'ল অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া-জোৱানসকলৰ অগ্নিপৰীক্ষা । অসম আৰক্ষীৰ লোকসকলক প্ৰকৃতাৰ্থত ফিট ৰখাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ২০২৩ বৰ্ষৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছ বডী মাছ ইনডেস্ক চমুকৈ বি এম আই টেষ্টিং ।
মেদবহুলতাৰ বাবে অভাৰৱেট হৈ পৰা আৰক্ষীৰ লোকসকলক নিজকে ফিট কৰাৰ বাবে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে বি এম আই পৰীক্ষা । আজিৰে পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত অসম আৰক্ষীৰ বাবে এই পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । আজিৰে পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহলৈ চলিব এই বি এম আই পৰীক্ষা ।
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত পৰ্যায়ক্ৰমে অনুষ্ঠিত হ'ব এই মূল্যায়ন । আজি গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাস্থিত দশম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিঙে নিজে বি এম আই পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হৈ এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভনী কৰে । বি এম আই পৰীক্ষাত সম্পূৰ্ণ ফিট হিচাপে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী অন্তৰ্ভুক্ত হয় ।
আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে শুভাৰম্ভ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ লগতে জোৱানসকলেও বি এম আই মূল্যায়নৰ সন্মুখীন হয় । গুৱাহাটীৰ পাছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমৰ আৰক্ষীৰ বিষয়া-জোৱানসকলে বি এম আই মূল্যায়নৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব । বি এম আই পৰীক্ষাত সকলো আই পি এছ বিষয়া, এ পি এছ বিষয়াকে ধৰি অসম আৰক্ষীৰ অন্যান্য বিষয়াৰ পৰা জোৱানলৈ সকলো অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব ।
প্ৰতিজন আৰক্ষীক বি এম আই টেষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনাই ডিজিপি হৰমিত সিঙে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আৰক্ষীয়ে নিজৰ বাবে সময় নাপায় । ২৪ ঘণ্টাই কৰ্মত নিয়োজিত থাকে । আনহাতে আৰক্ষীৰ চাকৰিত যথেষ্ঠ মানসিক চাপ আছে । আৰক্ষীসকলক সুস্থ ৰখাৰ বাবে এই টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । যাতে আৰক্ষীৰ লোকসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যতন ল'ব পাৰে । সময়মতে খোৱা-বোৱা কৰাৰ লগতে শৰীৰটোক যাতে ৰেষ্ট দিব পাৰে। অসম আৰক্ষীৰ লোকসকলক প্ৰকৃতাৰ্থত সুস্থ ৰখাৰ বাবে এই পদক্ষেপ । পৰ্যায়ক্ৰমে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত অসম আৰক্ষীৰ বাবে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ।"
উল্লেখ্য যে, ২০২৩ বৰ্ষৰ বি এম আই মূল্যায়নত ১.৬ শতাংশ আৰক্ষীৰ লোক মেদবহুল শ্ৰেণীত আছিল । প্ৰথমবৰ্ষত ৭৬,৩১৩ গৰাকী আৰক্ষীৰ ভিতৰত ১২২৩ গৰাকী মেদবহুল হিচাপে চিনাক্ত হৈছিল । অৰ্থাৎ ১.৬ শতাংশ বি এম আই ৩০ প্লাছত আছিল ।
কি দৰে কৰা হয় বি এম আই মূল্যায়ন :
বি এম আই মূল্যায়ন উচ্চতা, ওজন আৰু বয়সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় । বি এম আই ৩০ শাখাত থাকিলে মেদবহুল বুলি গণ্য কৰা নহয় । কিন্তু ৩০ প্লাছ হ'লে মেদবহুল বুলি গণ্য কৰা হয় ।
মেদবহুল আৰক্ষীৰ ক্ষেত্রত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ :
বি এম আই পৰীক্ষাত ৩০ প্লাছ বি এম আই থকা সকলক দেৰগাঁও ট্ৰেনিং চেণ্টাৰলৈ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । এমাহৰ পৰা তিনি মাহলৈ চলে প্ৰশিক্ষণ । পৰ্যায়ক্ৰমে অসম আৰক্ষীৰ লোকসকলক সম্পূৰ্ণ ৰূপে ফিট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । মেদবহুলতাৰ সমস্যা থকাসকলৰ চিকিৎসাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়া-জোৱান ফিট হৈ থকাৰ লক্ষ্যৰে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।