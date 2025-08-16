ETV Bharat / state

অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া-জোৱানৰ পুনৰ অগ্নিপৰীক্ষা : আজিৰে পৰা আৰম্ভ বি এম আই পৰীক্ষা - ASSAM POLICE

কাহিলিপাৰাস্থিত দশম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বডী মাছ ইনডেস্ক চমুকৈ বি এম আই টেষ্টিঙৰ শুভাৰম্ভ কৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিঙে ।

BMI test for Assam Police officers and soldiers starts
অসম আৰক্ষী (@assampolice X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 16, 2025 at 10:51 PM IST

3 Min Read

গুৱাহাটী : আজিৰে (শনিবাৰ) পৰা আৰম্ভ হ'ল অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া-জোৱানসকলৰ অগ্নিপৰীক্ষা । অসম আৰক্ষীৰ লোকসকলক প্ৰকৃতাৰ্থত ফিট ৰখাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ২০২৩ বৰ্ষৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছ বডী মাছ ইনডেস্ক চমুকৈ বি এম আই টেষ্টিং ।

মেদবহুলতাৰ বাবে অভাৰৱেট হৈ পৰা আৰক্ষীৰ লোকসকলক নিজকে ফিট কৰাৰ বাবে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে বি এম আই পৰীক্ষা । আজিৰে পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত অসম আৰক্ষীৰ বাবে এই পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । আজিৰে পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহলৈ চলিব এই বি এম আই পৰীক্ষা ।

BMI test for Assam Police officers and soldiers starts
আজিৰে পৰা আৰম্ভ বি এম আই পৰীক্ষা (ETV Bharat)

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত পৰ্যায়ক্ৰমে অনুষ্ঠিত হ'ব এই মূল্যায়ন । আজি গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাস্থিত দশম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিঙে নিজে বি এম আই পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হৈ এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভনী কৰে । বি এম আই পৰীক্ষাত সম্পূৰ্ণ ফিট হিচাপে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী অন্তৰ্ভুক্ত হয় ।

আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে শুভাৰম্ভ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ লগতে জোৱানসকলেও বি এম আই মূল্যায়নৰ সন্মুখীন হয় । গুৱাহাটীৰ পাছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমৰ আৰক্ষীৰ বিষয়া-জোৱানসকলে বি এম আই মূল্যায়নৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব । বি এম আই পৰীক্ষাত সকলো আই পি এছ বিষয়া, এ পি এছ বিষয়াকে ধৰি অসম আৰক্ষীৰ অন্যান্য বিষয়াৰ পৰা জোৱানলৈ সকলো অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব ।

BMI test for Assam Police officers and soldiers starts
অসম আৰক্ষীয়ে বি এম আই পৰীক্ষা কৰি থকাৰ দৃশ্য (ETV Bharat)

প্ৰতিজন আৰক্ষীক বি এম আই টেষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনাই ডিজিপি হৰমিত সিঙে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আৰক্ষীয়ে নিজৰ বাবে সময় নাপায় । ২৪ ঘণ্টাই কৰ্মত নিয়োজিত থাকে । আনহাতে আৰক্ষীৰ চাকৰিত যথেষ্ঠ মানসিক চাপ আছে । আৰক্ষীসকলক সুস্থ ৰখাৰ বাবে এই টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । যাতে আৰক্ষীৰ লোকসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যতন ল'ব পাৰে । সময়মতে খোৱা-বোৱা কৰাৰ লগতে শৰীৰটোক যাতে ৰেষ্ট দিব পাৰে। অসম আৰক্ষীৰ লোকসকলক প্ৰকৃতাৰ্থত সুস্থ ৰখাৰ বাবে এই পদক্ষেপ । পৰ্যায়ক্ৰমে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত অসম আৰক্ষীৰ বাবে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ।"

উল্লেখ্য যে, ২০২৩ বৰ্ষৰ বি এম আই মূল্যায়নত ১.৬ শতাংশ আৰক্ষীৰ লোক মেদবহুল শ্ৰেণীত আছিল । প্ৰথমবৰ্ষত ৭৬,৩১৩ গৰাকী আৰক্ষীৰ ভিতৰত ১২২৩ গৰাকী মেদবহুল হিচাপে চিনাক্ত হৈছিল । অৰ্থাৎ ১.৬ শতাংশ বি এম আই ৩০ প্লাছত আছিল ।

BMI test for Assam Police officers and soldiers starts
বি এম আই পৰীক্ষা কৰি থকাৰ দৃশ্য (ETV Bharat)

কি দৰে কৰা হয় বি এম আই মূল্যায়ন :

বি এম আই মূল্যায়ন উচ্চতা, ওজন আৰু বয়সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় । বি এম আই ৩০ শাখাত থাকিলে মেদবহুল বুলি গণ্য কৰা নহয় । কিন্তু ৩০ প্লাছ হ'লে মেদবহুল বুলি গণ্য কৰা হয় ।

BMI test for Assam Police officers and soldiers starts
আজিৰে পৰা আৰম্ভ বি এম আই পৰীক্ষা (ETV Bharat)

মেদবহুল আৰক্ষীৰ ক্ষেত্রত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ :

বি এম আই পৰীক্ষাত ৩০ প্লাছ বি এম আই থকা সকলক দেৰগাঁও ট্ৰেনিং চেণ্টাৰলৈ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । এমাহৰ পৰা তিনি মাহলৈ চলে প্ৰশিক্ষণ । পৰ্যায়ক্ৰমে অসম আৰক্ষীৰ লোকসকলক সম্পূৰ্ণ ৰূপে ফিট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । মেদবহুলতাৰ সমস্যা থকাসকলৰ চিকিৎসাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়া-জোৱান ফিট হৈ থকাৰ লক্ষ্যৰে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

গুৱাহাটী : আজিৰে (শনিবাৰ) পৰা আৰম্ভ হ'ল অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া-জোৱানসকলৰ অগ্নিপৰীক্ষা । অসম আৰক্ষীৰ লোকসকলক প্ৰকৃতাৰ্থত ফিট ৰখাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ২০২৩ বৰ্ষৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছ বডী মাছ ইনডেস্ক চমুকৈ বি এম আই টেষ্টিং ।

মেদবহুলতাৰ বাবে অভাৰৱেট হৈ পৰা আৰক্ষীৰ লোকসকলক নিজকে ফিট কৰাৰ বাবে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে বি এম আই পৰীক্ষা । আজিৰে পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত অসম আৰক্ষীৰ বাবে এই পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । আজিৰে পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহলৈ চলিব এই বি এম আই পৰীক্ষা ।

BMI test for Assam Police officers and soldiers starts
আজিৰে পৰা আৰম্ভ বি এম আই পৰীক্ষা (ETV Bharat)

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত পৰ্যায়ক্ৰমে অনুষ্ঠিত হ'ব এই মূল্যায়ন । আজি গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাস্থিত দশম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিঙে নিজে বি এম আই পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হৈ এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভনী কৰে । বি এম আই পৰীক্ষাত সম্পূৰ্ণ ফিট হিচাপে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী অন্তৰ্ভুক্ত হয় ।

আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে শুভাৰম্ভ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ লগতে জোৱানসকলেও বি এম আই মূল্যায়নৰ সন্মুখীন হয় । গুৱাহাটীৰ পাছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমৰ আৰক্ষীৰ বিষয়া-জোৱানসকলে বি এম আই মূল্যায়নৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব । বি এম আই পৰীক্ষাত সকলো আই পি এছ বিষয়া, এ পি এছ বিষয়াকে ধৰি অসম আৰক্ষীৰ অন্যান্য বিষয়াৰ পৰা জোৱানলৈ সকলো অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব ।

BMI test for Assam Police officers and soldiers starts
অসম আৰক্ষীয়ে বি এম আই পৰীক্ষা কৰি থকাৰ দৃশ্য (ETV Bharat)

প্ৰতিজন আৰক্ষীক বি এম আই টেষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনাই ডিজিপি হৰমিত সিঙে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আৰক্ষীয়ে নিজৰ বাবে সময় নাপায় । ২৪ ঘণ্টাই কৰ্মত নিয়োজিত থাকে । আনহাতে আৰক্ষীৰ চাকৰিত যথেষ্ঠ মানসিক চাপ আছে । আৰক্ষীসকলক সুস্থ ৰখাৰ বাবে এই টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । যাতে আৰক্ষীৰ লোকসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যতন ল'ব পাৰে । সময়মতে খোৱা-বোৱা কৰাৰ লগতে শৰীৰটোক যাতে ৰেষ্ট দিব পাৰে। অসম আৰক্ষীৰ লোকসকলক প্ৰকৃতাৰ্থত সুস্থ ৰখাৰ বাবে এই পদক্ষেপ । পৰ্যায়ক্ৰমে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত অসম আৰক্ষীৰ বাবে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ।"

উল্লেখ্য যে, ২০২৩ বৰ্ষৰ বি এম আই মূল্যায়নত ১.৬ শতাংশ আৰক্ষীৰ লোক মেদবহুল শ্ৰেণীত আছিল । প্ৰথমবৰ্ষত ৭৬,৩১৩ গৰাকী আৰক্ষীৰ ভিতৰত ১২২৩ গৰাকী মেদবহুল হিচাপে চিনাক্ত হৈছিল । অৰ্থাৎ ১.৬ শতাংশ বি এম আই ৩০ প্লাছত আছিল ।

BMI test for Assam Police officers and soldiers starts
বি এম আই পৰীক্ষা কৰি থকাৰ দৃশ্য (ETV Bharat)

কি দৰে কৰা হয় বি এম আই মূল্যায়ন :

বি এম আই মূল্যায়ন উচ্চতা, ওজন আৰু বয়সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় । বি এম আই ৩০ শাখাত থাকিলে মেদবহুল বুলি গণ্য কৰা নহয় । কিন্তু ৩০ প্লাছ হ'লে মেদবহুল বুলি গণ্য কৰা হয় ।

BMI test for Assam Police officers and soldiers starts
আজিৰে পৰা আৰম্ভ বি এম আই পৰীক্ষা (ETV Bharat)

মেদবহুল আৰক্ষীৰ ক্ষেত্রত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ :

বি এম আই পৰীক্ষাত ৩০ প্লাছ বি এম আই থকা সকলক দেৰগাঁও ট্ৰেনিং চেণ্টাৰলৈ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । এমাহৰ পৰা তিনি মাহলৈ চলে প্ৰশিক্ষণ । পৰ্যায়ক্ৰমে অসম আৰক্ষীৰ লোকসকলক সম্পূৰ্ণ ৰূপে ফিট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । মেদবহুলতাৰ সমস্যা থকাসকলৰ চিকিৎসাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়া-জোৱান ফিট হৈ থকাৰ লক্ষ্যৰে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

For All Latest Updates

TAGGED:

BMI TEST FOR ASSAM COPSCOPS UNDERGO STATEWIDE BMI DRIVEইটিভি ভাৰত অসমঅসম আৰক্ষীৰ অগ্নিপৰীক্ষাASSAM POLICE

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা: চলিবলগা হৈছে এনৰেগা শ্ৰমিক-ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি

স্বাধীনতা আন্দোলনত বিষ্ণু ৰাভাক সুৰক্ষা দিয়া সেনানীৰ আজি এই দুৰৱস্থা...

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

এখন ফটো আৰু এহাল বৃদ্ধ ককা-আইতাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি: কোন এইহাল ভাইৰেল ককা-আইতা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.