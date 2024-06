তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্রধানমন্ত্রী হিচাপে শপত ল’লে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে; বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত আনন্দ-উল্লাস - Modi takes oath for third time as PM

ETV Bharat / state

তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্রধানমন্ত্রী হিচাপে শপত ল’লে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে; বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত আনন্দ-উল্লাস - Modi takes oath for third time as PM

By ETV Bharat Assamese Team Published : 22 hours ago

নিউজ ডেস্ক, 10 জুন : 9 জুনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্রধানমন্ত্রী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ ইয়াৰ পাচতে ৰাজ্যজুৰি বিজেপি মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ লগত দলীয় কৰ্ম-কৰ্তাই আনন্দ-উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ফটকা ফুটাই, বাদ্য বজাই, নাচি-বাগি আনন্দ প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি কৰ্মীসকলে ৷ অসমৰ দুজনকৈ সাংসদে মোদীৰ কেবিনেটত মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰাৰ বাবেও আনন্দিত হৈ পৰিছে বিজেপি কৰ্মীসকল । তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্রধানমন্ত্রী হিচাপে শপত ল’লে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে; বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত আনন্দ-উল্লাস (ETV Bharat Assam) ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শপত লোৱাৰ পাচতে বশিষ্ঠস্থিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় তথা বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিজয় উল্লাস । ফটকা ফুটাই, পৰস্পৰে পৰস্পৰক মিঠাই খুৱাই বিজয় উল্লাস পালন কৰে বিজেপি কৰ্মীসকলে । এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ শৰ্মাই ৷ ডিব্ৰুগড়ত আনন্দ-উল্লাস তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ডিব্ৰুগড়তো বিজেপি দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে বিজয় উৎসৱ পালন কৰে । চহৰখনৰ মাজমজিয়াত থকা বিজেপি মণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত ফটকা ফুটাই, মিঠাই বিতৰণ কৰে বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলে । আনহাতে, উজনিৰ দুই কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে নিজৰ সমষ্টিত দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে ফটকা ফুটাই আনন্দ-উল্লাস প্ৰকাশ কৰে । কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ টিংখাং সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মৰাণ মণ্ডল সমিতিৰ উদ্যোগত মৰাণত আৰু মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ মৰাণ মণ্ডল সমিতি, পৌৰসভা সমিতিয়ে নিশা পৃথকে পৃথকে নগৰখনত আনন্দ উল্লাস কৰে । নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে আনন্দ-উল্লাস প্ৰকাশ কৰে বিজেপি কৰ্মীসকলে । হোজাই জিলাত সমান্তৰালভাৱে হোজাই জিলাৰ লংকাত বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত আনন্দ-উল্লাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷ মোদীৰ শপত গ্ৰহণৰ লগতে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই সাংসদ হিচাপে জয় লাভ কৰাৰ বাবেও আনন্দ উল্লাস কৰে বিজেপি কৰ্মীসকলে । লগতে পঢ়ক: প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ : 30 গৰাকীয়ে লাভ কৰিলে কেবিনেট মন্ত্ৰীত্ব - Oath taking ceremony of Narendra Modi as PM