বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিক জনজাতি এলেকাত বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত ট্ৰাইবেল সংঘৰ; কিন্তু কিয় ? - AATS BOYCOTT DILIP SAIKIA

সাংসদ দিলীপ শইকীয়াক জনজাতি এলেকাত বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘই । কিন্তু কিয় এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ট্ৰাইবেল সংঘই ?

BJP state president Dilip Saikia banned in tribal areas by Assam tribal sangha
দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2025 at 8:34 PM IST

3 Min Read

গুৱাহাটী : বি টি আৰৰ নিৰ্বাচন সমাগত । বি টি আৰৰ এই নিৰ্বাচনকলৈ বিশেষভাৱে তৎপৰ হৈ পৰিছে শাসকীয় দল বিজেপি । আৰম্ভ কৰিছে ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান । এই অভিযানৰ অংশ স্বৰূপে অলপতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই বি টি আৰত বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'লে ভূমি নীতি শিথিল কৰা হ'ব বুলি সদৰী কৰিছিল ।

লগতে ট্রাইবেল বেল্ট তথা ব্লকত আন আন লোকেও ভূমি ক্রয় কৰিব পাৰিব বুলি কৈছিল দিলীপ শ‍ইকীয়াই । দিলীপ শইকীয়াৰ এনে মন্তব্যৰ পাছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে ট্ৰাইবেল সংঘ । এই মন্তব্য প্ৰত্যাহাৰ নকৰালৈকে জনজাতি এলেকাত দিলীপ শ‍ইকীয়াৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে ট্ৰাইবেল সংঘই ।

এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ সম্পাদক প্ৰধান আদিত্য খাখলাৰীয়ে কয়, "আমি সদৌ অসম ট্রাইবেল সংঘই অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শ‍ইকীয়াক জনজাতি এলেকাত বৰ্জন কৰিবলৈ সমূহ জনজাতি ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছো । কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাচাও, বিটিচিৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ জনজাতিৰ স্বাৰ্থৰ বিপক্ষে মন্তব্য কৰাৰ বাবে দিলীপ শ‍ইকীয়াক বৰ্জন কৰাৰ বাবে সংঘই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ।"

ইয়াৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "দিলীপ শ‍ইকীয়াই যোৱা ২ আগষ্টত ৰাজ্যৰ ষষ্ঠ অনুসূচিৰ স্বায়ত্তশাসিত এলেকা আৰু ট্ৰাইবেল বেল্ট তথা ব্লক ভূমিত জনজাতিৰ অধিকাৰ সন্দৰ্ভত বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিল । দিলীপ শ‍ইকীয়াই আগ্রাসী মনোভাবেৰে আইন সংশোধন কৰি হ'লেও ষষ্ঠ অনুসূচিৰ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলত গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় বা আন আন ঠাইৰ যিকোনো শ্ৰেণীৰ লোকেও মাটি ক্রয় কৰিব পৰা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ কথা সদম্ভে ঘোষণা কৰিছিল ।

BJP state president Dilip Saikia banned in tribal areas by Assam tribal sangha
দিলীপ শইকীয়াক জনজাতি এলেকাত বৰ্জন (ETV Bharat)

ষষ্ঠ অনুসূচিৰ স্বায়ত্তশাসনৰ আইন প্ৰযোজ্য হোৱা অঞ্চলত ট্ৰাইবেল বেল্ট তথা ব্লকৰ আইন তথা অসম ভূমি আৰু ৰাজহ আইনৰ দশম অধ্যায় প্রযোজ্য নহ'ব বুলিও তেখেতে মন্তব্য প্রকাশ কৰিছিল । শাসকীয় দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে কৰা এই মন্তব্য জনজাতি বিৰোধী । তেখেতৰ মন্তব্যতে তেখেত যে এজন জনজাতি বিদ্বেষী ব্যক্তি সেই কথা প্ৰমাণ হৈছে ।

দীঘলীয়া সময় লোকসভাৰ সাংসদ হিচাপে ৰাজ্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ লগতে সময়ে সময়ে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসনো অলংকৃত কৰা এগৰাকী বিজ্ঞ ব্যক্তিৰ সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচিৰ স্বায়ত্তশাসন সন্দৰ্ভত টিলমানো জ্ঞান নথকা বিষয়টো অতি দুর্ভাগ্যজনক । অসমৰ ভূমিপুত্ৰ জনজাতি ৰাইজে দিলীপ শ‍ইকীয়াৰ এই জনজাতি বিদ্বেষী মন্তব্যত বাৰুকৈয়ে বিটুষ্ট হৈ পৰিছে ।

দিলীপ শ‍ইকীয়াই এই জনজাতি বিৰোধী মন্তব্য উঠাই লোৱাৰ লগতে ভবিষ্যতে ষষ্ঠ অনুসূচিৰ স্বায়ত্তশাসনৰ আইন আৰু ট্ৰাইবেল বেল্ট তথা ব্লকৰ আইনত হাত বা চকু নিদিও বুলি ৰাজহুৱাকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়া পর্যন্ত তেখেতৰ ওপৰত থকা বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত বাহাল থাকিব ।

