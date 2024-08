শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ গৌৰৱ সোমানীৰ: দেহৰক্ষী প্ৰদান সোমানীক - FIR against Shrinkhal Chaliha

চৰকাৰী বিদ্যালয়ত মৃত্যুঘন্টা: শিক্ষামিত্ৰ আঁচনিৰ অধীনত বিলুপ্ত হ’ব ৰাজ্যৰ ১৬১ খন শিক্ষানুষ্ঠান - 161 schools to be closed in Assam