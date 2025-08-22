মৰাণ: অসমৰ চাহ উদ্য়োগৰ সৈতে জড়িত আদিবাসী ৰাইজে প্ৰতিটো দিনতে জীৱনৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিব লগা হৈছে । তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি সমস্য়া সমাধানৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যদিও কোনো এখন চৰকাৰেই সমাধানৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত সৃষ্টি হৈছে ক্ষোভৰ । এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আদিবাসীসকলক চৰম অৱহেলা আৰু প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছাই ।
আদিবাসীসকলক অৱহেলা কৰাক লৈ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছা । মৰাণত সংবাদমেল যোগে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে ৷ আছাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি সাধাৰণ সম্পাদক দেৱেন ওৰাঙে সংবাদমেলত কয়, "দীৰ্ঘদিন ধৰি বিজেপি চৰকাৰে আদিবাসীসকলক কৰি অহা প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছো । যোৱা ১৬ তাৰিখৰ পৰা বাইক ৰেলী, পোষ্টাৰিং আদি কৰি আহিছো । কেইটামান প্ৰশ্ন সন্নিৱিষ্টৰে এক পোষ্টাৰ সাজু কৰি উলিয়াইছো ৷"
কি কি সমস্যা সমাধান নকৰিলে চৰকাৰে ?
সংবাদমেলত আছাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱেন ওৰাঙে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰে, "আমি চৰকাৰক মুকলি প্ৰশ্ন কৰিছো- আদিবাসীসকলক কিয় জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা নহ'ল ? গাঁৱত বাস কৰা আদিবাসীসকলক কিয় ভূমি পট্টা দিয়া নহ'ল ? আদিবাসী চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি ৫৫১ টকালৈ কিয় বৃদ্ধি কৰা নহ'ল ? আদিবাসী বিদ্ৰোহী সৈনিকসকলক কিয় আজিলৈকে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ? ২০২২ চনৰ ১৫ ছেপ্তেম্বৰত চুক্তি হোৱা আদিবাসী চুক্তিৰ দফাসমূহ কিয় আজিও কাৰ্যকৰী নহ'ল ? আদিবাসীসকলক প্ৰদান কৰা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ কিয় আজিলৈকে সংশোধন নহ'ল তাৰ উত্তৰ লাগে ।"
আদিবাসী অধ্য়ুষিত অঞ্চলত বিজেপি নেতাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ :
তেওঁ লগতে কয়, "বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছত কিয় আদিবাসী সকলৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে তাৰ বাবে আদিবাসী অঞ্চলত বিজেপি নেতাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছো । লগতে ২৪ আগষ্টত তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনত ক’লা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব । যিহেতু চৰকাৰে আদিবাসীসকলক বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আদিবাসীক ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে, সেয়ে কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নহয়, যদিহে বিজেপি চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বা নেতাসকল আদিবাসী ৰাইজৰ অঞ্চললৈ আহে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব ।"
আদিবাসী ৰাইজে বিনামূলীয়া চাউল বিচৰা নাই :
সাধাৰণ সম্পাদক দেৱেন ওৰাঙে লগতে কয়, "আদিবাসী ৰাইজক কেইখনমান আঁচনি দি কণা হাঁহক পতান দিয়াৰ দৰে কৰিছে । আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপন কৰিলে; কিন্তু আন্তঃগাথঁনিৰ অভাৱ । আদিবাসী ৰাইজে বিনামূলীয়া চাউল বিচৰা নাই, বিচাৰিছো চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি ৫৫১ টকা । ৮ ঘন্টা কাম কৰা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ থাকিবলৈ এটা ভাল ঘৰ নাই । বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱি । আদিবাসীসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ো সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰা নাই চৰকাৰে । সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা মন্ত্ৰী-বিধায়কক আদিবাসী অঞ্চলত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ।"