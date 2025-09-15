ETV Bharat / state

কাৰোবাৰ বাবে আৱৰ্জনা আপোনাৰ বাবে হ'ব পাৰে সম্পদ; কেনেকৈ ?

অতি কম পইচা খৰচ কৰি প্ৰকৃতিক সুৰক্ষা দিয়াৰ লগতে আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব পাৰি । সেই মহান উদ্দেশ্যেৰে কাম কৰিছে বিশ্বনাথৰ এজন লোকে ।

decorative items from waste plastic bottles
পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী প্ৰস্তুত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2025 at 10:41 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বনাথ: বৰ্তমান সময়ত প্লাষ্টিক মানৱ তথা সমগ্ৰ জীৱকূলৰ বাবে অভিশাপস্বৰূপ হৈ পৰিছে ! প্লাষ্টিকৰ বৰ্ধিত ব্যৱহাৰৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে প্ৰদূষণ ৷ সমগ্ৰ বিশ্বই প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ কুপ্ৰভাৱৰ সন্মুখীন হৈছে । তেনে সময়তে এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক পুনৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষে কেতবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে ৷ তাৰ মাজতে ব্যতিক্ৰম অসমৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ এগৰাকী ব্যক্তি । এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক আৰু বটল পুনৰ ব্যৱহাৰৰ এক উল্লেখনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নামবাঘমৰা গাৱঁৰ দীপক মেধিয়ে ।

উল্লেখ্য যে এই পৃথিৱীৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বিঘ্নিত হোৱা তথা বিশ্ববাসীলৈ নামি অহা অশনি সংকেতক লৈ চিন্তিত দীপক মেধি ৷ বিশেষকৈ আমাৰ সমাজত সঘনাই ব্যৱহাৰ হৈ থকা প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীসমূহৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা প্ৰদূষণক কিদৰে প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায়, তাৰ চিন্তাত নিমগ্ন তেওঁ ।

পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী প্ৰস্তুত (ETV Bharat)

পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলে সমাজ জীৱনত এক ভয়ংকৰ পৰিণামৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে তেওঁ সৃষ্টিশীল কৰ্মৰাজিৰে এক সেউজ পৰিৱেশ গঢ়িবলৈ নীৰৱে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । দীপক মেধিয়ে যোৱা ৬ মাহৰ আগতে পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু সেই অনুসৰি কাম কৰি গৈছে । পথৰ য'তে ত'তে পৰি থকা প্লাষ্টিকৰ বটল আৰু অন্যান্য প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীসমূহে মানৱ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ পূৰ্বেই সেইবোৰক লৈ কিবা এটা কৰাৰ চিন্তাৰে তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে নতুন যাত্ৰা ।

decorative items from waste plastic bottles
পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি প্ৰশংসিত দীপক মেধি (ETV Bharat)

পেচাত তেওঁ এগৰাকী ব্যৱসায়ী । ঘৰতে এখন সৰু দোকান আছে । দোকানখন চলোৱাৰ লগতে সময় উলিয়াই তেওঁ পথত পৰি থকা প্লাষ্টিকৰ বটলসমূহ সংগ্ৰহ কৰে । তাৰ পিছত সেই বটলবোৰক নতুন ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰে । তেওঁৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে বিভিন্নজনে আৱৰ্জনা বুলি পেলাই দিয়া প্লাষ্টিকৰ বটলবোৰ । বটলবোৰ কাটি কাটি তেওঁ ফুলদানিকে ধৰি বিভিন্ন গৃহসজ্জা সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰে । তাৰ ওপৰত বিভিন্ন ৰং সানি আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে । এই সামগ্ৰীবোৰ তেওঁ ঘৰতে থকা দোকানখনত বিক্ৰীৰ বাবে উলিয়াই দিয়ে ।

decorative items from waste plastic bottles
পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি প্ৰশংসিত দীপক মেধি (ETV Bharat)

ইতিমধ্যে অঞ্চলটোৰ বহু লোকে তেওঁৰ পৰা আটকধুনীয়া এই ফুলদানিকে ধৰি গৃহসজ্জা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি লৈ গৈছে । আচৰিত কথাটো হ'ল যে সামগ্ৰীবোৰ তেওঁ নিজ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰে । তাত কোনো যান্ত্ৰিক সঁজুলি ব্যৱহাৰ নকৰে মেধিয়ে ।

সামগ্ৰীবোৰ দেখিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব যে কেৱল হাতেৰে কেনেদৰে একোটা প্লাষ্টিকৰ বটলক এই ৰূপ দিব পাৰে ! দুৰ্গা পূজা অহাৰ লগে লগে ব্যস্ততা বাঢ়িছে বুলি উল্লেখ কৰে মেধিয়ে । দীপক মেধিয়ে জনোৱা মতে এই বটলবোৰ কিনিবলৈ টকাৰ প্ৰয়োজন নাই । কেৱল আজৰি সময়ত সংগ্ৰহ কৰি ঘৰত ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ল'লেই হ'ল । কেৱল ৰংখিনি ক্ৰয় কৰি আনিব লাগে । তেওঁ জনোৱা মতে পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা এই ফুলদানি বা আন সামগ্ৰীৰ মূল্য ১০০-৩০০ টকা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে ।

decorative items from waste plastic bottles
পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী প্ৰস্তুত (ETV Bharat)

দীপক মেধিয়ে আন গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "পূজা আহি আছে, চীনৰ পৰা যিবোৰ সামগ্ৰী আহিব, সেইবোৰ মেচিনেৰে বনোৱা । আমি নিজ হাতে বনাই এইবোৰ বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰিছোঁ । আমাৰ পৰা ল'ব লাগে । আঁতৰৰ পৰা অনাতকৈ । টকা বাহিৰলৈ যোৱাতকৈ অসমৰ পইচা অসমতে থাকক ।" আগন্তুক পূজাত বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি স্থানীয় বজাৰত মুকলি কৰিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । দীপক মেধিৰ এই পদক্ষেপক সকলোৱে আদৰণি জনাইছে । পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি তেওঁ সজাগতামূলক পদক্ষেপক বহুতে প্ৰশংসাও কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :জীৱন যুঁজত হাৰ মানিব নোখোজা এগৰাকী মৃৎশিল্পীৰ সংগ্ৰাম

For All Latest Updates

TAGGED:

POLLUTION CONTROLPLASTIC POLLUTIONইটিভি ভাৰত অসমBISWANATHSHOWPIECES FROM RECYCLE PLASTIC

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.