কাৰোবাৰ বাবে আৱৰ্জনা আপোনাৰ বাবে হ'ব পাৰে সম্পদ; কেনেকৈ ?
অতি কম পইচা খৰচ কৰি প্ৰকৃতিক সুৰক্ষা দিয়াৰ লগতে আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব পাৰি । সেই মহান উদ্দেশ্যেৰে কাম কৰিছে বিশ্বনাথৰ এজন লোকে ।
Published : September 15, 2025 at 10:41 AM IST
বিশ্বনাথ: বৰ্তমান সময়ত প্লাষ্টিক মানৱ তথা সমগ্ৰ জীৱকূলৰ বাবে অভিশাপস্বৰূপ হৈ পৰিছে ! প্লাষ্টিকৰ বৰ্ধিত ব্যৱহাৰৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে প্ৰদূষণ ৷ সমগ্ৰ বিশ্বই প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ কুপ্ৰভাৱৰ সন্মুখীন হৈছে । তেনে সময়তে এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক পুনৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষে কেতবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে ৷ তাৰ মাজতে ব্যতিক্ৰম অসমৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ এগৰাকী ব্যক্তি । এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক আৰু বটল পুনৰ ব্যৱহাৰৰ এক উল্লেখনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নামবাঘমৰা গাৱঁৰ দীপক মেধিয়ে ।
উল্লেখ্য যে এই পৃথিৱীৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বিঘ্নিত হোৱা তথা বিশ্ববাসীলৈ নামি অহা অশনি সংকেতক লৈ চিন্তিত দীপক মেধি ৷ বিশেষকৈ আমাৰ সমাজত সঘনাই ব্যৱহাৰ হৈ থকা প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীসমূহৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা প্ৰদূষণক কিদৰে প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায়, তাৰ চিন্তাত নিমগ্ন তেওঁ ।
পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলে সমাজ জীৱনত এক ভয়ংকৰ পৰিণামৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে তেওঁ সৃষ্টিশীল কৰ্মৰাজিৰে এক সেউজ পৰিৱেশ গঢ়িবলৈ নীৰৱে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । দীপক মেধিয়ে যোৱা ৬ মাহৰ আগতে পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু সেই অনুসৰি কাম কৰি গৈছে । পথৰ য'তে ত'তে পৰি থকা প্লাষ্টিকৰ বটল আৰু অন্যান্য প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীসমূহে মানৱ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ পূৰ্বেই সেইবোৰক লৈ কিবা এটা কৰাৰ চিন্তাৰে তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে নতুন যাত্ৰা ।
পেচাত তেওঁ এগৰাকী ব্যৱসায়ী । ঘৰতে এখন সৰু দোকান আছে । দোকানখন চলোৱাৰ লগতে সময় উলিয়াই তেওঁ পথত পৰি থকা প্লাষ্টিকৰ বটলসমূহ সংগ্ৰহ কৰে । তাৰ পিছত সেই বটলবোৰক নতুন ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰে । তেওঁৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে বিভিন্নজনে আৱৰ্জনা বুলি পেলাই দিয়া প্লাষ্টিকৰ বটলবোৰ । বটলবোৰ কাটি কাটি তেওঁ ফুলদানিকে ধৰি বিভিন্ন গৃহসজ্জা সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰে । তাৰ ওপৰত বিভিন্ন ৰং সানি আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে । এই সামগ্ৰীবোৰ তেওঁ ঘৰতে থকা দোকানখনত বিক্ৰীৰ বাবে উলিয়াই দিয়ে ।
ইতিমধ্যে অঞ্চলটোৰ বহু লোকে তেওঁৰ পৰা আটকধুনীয়া এই ফুলদানিকে ধৰি গৃহসজ্জা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি লৈ গৈছে । আচৰিত কথাটো হ'ল যে সামগ্ৰীবোৰ তেওঁ নিজ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰে । তাত কোনো যান্ত্ৰিক সঁজুলি ব্যৱহাৰ নকৰে মেধিয়ে ।
সামগ্ৰীবোৰ দেখিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব যে কেৱল হাতেৰে কেনেদৰে একোটা প্লাষ্টিকৰ বটলক এই ৰূপ দিব পাৰে ! দুৰ্গা পূজা অহাৰ লগে লগে ব্যস্ততা বাঢ়িছে বুলি উল্লেখ কৰে মেধিয়ে । দীপক মেধিয়ে জনোৱা মতে এই বটলবোৰ কিনিবলৈ টকাৰ প্ৰয়োজন নাই । কেৱল আজৰি সময়ত সংগ্ৰহ কৰি ঘৰত ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ল'লেই হ'ল । কেৱল ৰংখিনি ক্ৰয় কৰি আনিব লাগে । তেওঁ জনোৱা মতে পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা এই ফুলদানি বা আন সামগ্ৰীৰ মূল্য ১০০-৩০০ টকা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে ।
দীপক মেধিয়ে আন গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "পূজা আহি আছে, চীনৰ পৰা যিবোৰ সামগ্ৰী আহিব, সেইবোৰ মেচিনেৰে বনোৱা । আমি নিজ হাতে বনাই এইবোৰ বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰিছোঁ । আমাৰ পৰা ল'ব লাগে । আঁতৰৰ পৰা অনাতকৈ । টকা বাহিৰলৈ যোৱাতকৈ অসমৰ পইচা অসমতে থাকক ।" আগন্তুক পূজাত বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি স্থানীয় বজাৰত মুকলি কৰিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । দীপক মেধিৰ এই পদক্ষেপক সকলোৱে আদৰণি জনাইছে । পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি তেওঁ সজাগতামূলক পদক্ষেপক বহুতে প্ৰশংসাও কৰিছে ।
