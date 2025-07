ETV Bharat / state

প্ৰকৃত গো-পালকৰ অৱস্থা অতি শোচনীয়, লাভাম্বিত হৈছে ৰাজ্যৰ বৰমূৰীয়াসকলৰ অঙহী-বঙহীহে : বিৰিঞ্চি কাশ্যপ - CM ON GIR COW CONTROVERSY

মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ( @jayanta_malla )

Published : July 1, 2025 at 7:48 AM IST | Updated : July 1, 2025 at 8:02 AM IST

গুৱাহাটী : সম্প্ৰতি সময়ত ৰাজ্যত চৰ্চাত আছে গৰু । গৰু, গৰুখুটিৰ গীৰ গাই, ৰাজ সাহায্যক লৈ অসমৰ ৰাজনীতি তোলপাৰ লাগি আছে । সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী পত্নী, নেতা-পালিনেতা, মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ ঠিকাদাৰ, পশু চিকিৎসক আদিয়ে গো-পালনৰ বিবিধ চৰকাৰী সা-সুবিধা, ৰাজসাহায্য লোৱাৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ সকলোতে গৰুৰ প্ৰসংগই স্থান পাইছে । সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী পত্নী, নেতা-পালিনেতা, মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ ঠিকাদাৰ, পশু চিকিৎসক আদিয়ে গো-পালনৰ বিবিধ চৰকাৰী সা-সুবিধা, ৰাজসাহায্যৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ গো-পালন, দুগ্ধ উৎপাদনৰ ছবিখন অতি শোচনীয় ! এই খণ্ডটো ক্রমাৎ মৃতপ্রায় খণ্ডলৈ পর্যবসিত হ'বলৈ ধৰিছে । বহু গো পালকে গো-পালন এৰি আন অন্য কৰ্মৰ লগত জড়িত হ'বলৈ ধৰিছে ৷ অ’ ৰৱ, এই কথা আমি কোৱা নাই । এই তথ্য সদৰী কৰিছে The Assam State Co Operativ Milk Marketing Federation Ltd-এ । গো-পালক সন্দৰ্ভত বিৰিঞ্চি কাশ্যপৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

