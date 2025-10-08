ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি মীনাক্ষী দাসৰ বাইক যাত্ৰা

মনত প্ৰৱল ইচ্ছা আৰু আগ্ৰহ থাকিলে মানুহে কৰিব নোৱৰা কাম একোৱেই নাই । জোনাইত বাইক ৰাইডাৰ মীনাক্ষী দাস ।

Rider Meenakshi Das is biking to demand justice for Zubeen Garg's death
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবীত মীনাক্ষী দাসৰ বাইক যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)


By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 8, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read
জোনাই: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় দাবী আৰু মহিলা সবলীকৰণৰ উদ্দেশ্যে মঙলবাৰে জোনাইত উপস্থিত হয় বাইক ৰাইডাৰ মীনাক্ষী দাস ৷ ইতিমধ্যে বাইকেৰে ৬৪ খন দেশ অকলশৰে ভ্ৰমণ কৰি অভিলেখ গঢ়া মীনাক্ষী দাসে জোনাইত উপস্থিত হৈ ৰয়েল ৰাইডাৰ্চ জোনাই মটৰ চাইকেল ক্লাবৰ উদ্যোগত তথা জোনাই বালিকা মহাবিদ্যালৰ সহযোগত মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত এক মত-বিনিময় অনুষ্ঠানত ভাগ লয় ।

মত-বিনিময় অনুষ্ঠানত মীনাক্ষী দাসে ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি কয়, "মনত প্ৰৱল ইচ্ছা আৰু আগ্ৰহ থাকিলে মানুহে কৰিব নোৱৰা কাম একোৱেই নাই । এয়া মই নিজেই প্রমাণ কৰিছোঁ । এখন বাইককে সাৰথি হিচাপে লৈ বিশ্বৰ ৬৪ খন দেশ ভ্ৰমণ কৰিছোঁ মই । ২০২৩ ৰ ১৭ ডিচেম্বৰত আৰম্ভ কৰা এই যাত্ৰা যোৱা বৰ্ষৰ ২২ ডিচেম্বৰত সামৰণি পৰে । এবছৰীয়া এই যাত্ৰাত ৬৪ খন দেশ ভ্ৰমণ কৰি সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ।"

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবীত মীনাক্ষী দাসৰ বাইক যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "মই মোৰ পৰিয়ালক কৈছিলোঁ যে মোক এবছৰ সময় দিবা যাতে মই সমগ্ৰ বিশ্বতে এই একক বাইক ৰাইডটো কৰিব পাৰোঁ ৷ এতিয়ালৈকে কোনো মহিলাই নকৰা কাম এটা কৰিবলৈ মন গ'ল ৷”

Rider Meenakshi Das is biking to demand justice for Zubeen Garg's death
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে মত-বিনিময় মীনাক্ষী দাসৰ (ETV Bharat Assam)

লগতে তেওঁ যাত্ৰাত কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল, কি উদ্দেশ্য লৈ বাইকৰ যাত্ৰা কৰিছিল, এই যাত্ৰাত কিমান ধনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আদি ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত দাঙি ধৰে । লগতে নতুন ৰাইডাৰসকলে ৰাইড কৰোঁতে হেলমেটৰ লগতে সুৰক্ষামূলক সামগ্ৰী পৰিধান কৰাৰ লগতে যান-বাহন আইন মানি চলিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰে । ৰাইডৰ সময়ত দুঃসাহসিক কাৰ্যকলাপৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে বুলিও কয় মীনাক্ষী দাসে ।

ইয়াৰ পিছতে পবা বৰ্ষাৰণ্যত উপস্থিত হৈ তেওঁ কয়, "হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্য লৈ মই ভ্ৰমণলৈ ওলাইছোঁ । জোনাইৰ পবা বৰ্ষাৰণ্য শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ খুবেই প্ৰিয় ঠাই আছিল । গতিকে চৰকাৰে পবা বৰ্ষাৰণ্য সংৰক্ষণ কৰি বন্যপ্ৰাণীৰ অভাৰণ্য ঘোষণা কৰিব লাগে ।" জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰগতিত চলাই দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ বাবে তেওঁ দাবী জনায় ।

লগতে পঢ়ক: পাইৰেছি নকৰিব, জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিক জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি হিচাপেই থাকিবলৈ দিয়ক: ৰাজেশ ভূঞা

মই সঁচাই আছোনে জীয়াই... ? আঙুলিৰ ফাকেৰে সৰকি গ'ল জুবিনবিহীন একুৰি দিন...

ETV Bharat Logo

