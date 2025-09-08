আমঠুৰ শিল্পীগৰাকীক মাজনিশাৰ ৰাজপথত সুঁৱৰিলে অগণন গুণমুগ্ধ জনতাই
এনিশা ভূপেনদাৰ গানেৰে... ! ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতেৰে মুখৰিত আকাশ-বতাহ ।
বৰপেটা: ৰাজ্যজুৰি গুঞ্জৰিত হৈছে অসমীয়া জাতিৰ আমঠুৰ শিল্পী ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত আৰু কবিতা ৷ মাজনিশা মুখৰিত হৈ পৰিল বৰপেটাৰ ৰাজপথো ৷ "এনিশা ভূপেনদাৰ গানেৰে" শীৰ্ষক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মাজনিশা ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ গানেৰে মুখৰিত হ'ল বৰপেটাৰ ৰাজপথ ।
"ৰংঘৰ বৰপেটা"ৰ উদ্যোগত ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে নিশা ১২ বজাত সুধাকণ্ঠৰ গীতেৰে মুখৰিত হৈ পৰে সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ পাঁচআলি চ'কৰ ৰাজপথ । দেওবাৰে নিশা ঠিক ১২ বজাৰ লগে লগে ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে "ৰংঘৰ বৰপেটা"ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় হয় "এনিশা ভূপেনদাৰ গানেৰে" শীৰ্ষক গীত আৰু নৃত্যৰ অনুষ্ঠান ।
ঘড়ীৰ কাটাই ঠিক ১২ বজা স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগেই সুধাকণ্ঠৰ বৃহৎ কাট আউটৰ সমুখত বৰপেটাৰ শতাধিক শিল্পীৰ কণ্ঠত আকৌ এবাৰ প্ৰাণ পাই উঠে ভূপেনদাৰ কালজয়ী গীত "মানুহে মানুহৰ বাবে..." ৷
অসম চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন সংগঠনে সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনৰ সমান্তৰালভাৱে "ৰংঘৰ বৰপেটা"ই অভিনৱ কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা শতবৰ্ষৰ অনুষ্ঠানত এইদৰেই সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ শিল্পী, কলা-কুশলীসকলে পৰিৱেশন কৰে ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ গীত ।
উদীয়মান শিল্পী নিৰ্জুৰাজ দাসে অংকন কৰা সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড০ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে জন্ম শতবৰ্ষৰ বছৰজোৰা কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে ।
জন্ম শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানত বৰপেটাৰ জিলা আয়ুক্ত ৰোহন কুমাৰ ঝাৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলেও অংশগ্রহণ কৰে । মাজনিশা এক ব্যতিক্ৰমী আৰু অভিনৱ ৰূপত ৰাজপথত ভূপেনদাৰ গানেৰে আৰম্ভ কৰা জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভনিতে বৰপেটাৰ থলুৱা আতচবাজী শিল্পীসকলে আতচবাজী প্ৰদৰ্শন কৰে ।
দেওবাৰে মাজনিশা ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ শ শ অনুৰাগীয়ে গাই যায়- মানুহে মানুহৰ বাবে, অহো হো মহো হো, বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে, অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি মই, নামি আহা সুন্দৰৰ সেনা শিল্পী দল আদি কালজয়ী গীত ৷ ইপিনে ড০ হাজৰিকাৰ গীতৰ উপৰিও শিল্পীগৰাকীৰ গীতৰ আধাৰত নৃত্যৰ অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত হয় ৷
বৰপেটা চহৰৰ হৃদপিণ্ড স্বৰূপ পাঁচআলি চ'কত অনুষ্ঠিতব্য এই "এনিশা ভূপেনদাৰ গান" শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত বৰপেটাবাসীয়ে হিলদল ভাঙি অংশগ্ৰহণ কৰে । "ৰংঘৰ বৰপেটা"ই উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা বছৰজোৰা জন্ম শতবৰ্ষ উপলক্ষে ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনচৰ্যাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ সংগীতৰ আধাৰত কেবাখনো নাট পৰিবেশনৰ পৰিকল্পনা লোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰে ।
