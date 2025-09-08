ETV Bharat / state

আমঠুৰ শিল্পীগৰাকীক মাজনিশাৰ ৰাজপথত সুঁৱৰিলে অগণন গুণমুগ্ধ জনতাই

এনিশা ভূপেনদাৰ গানেৰে... ! ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতেৰে মুখৰিত আকাশ-বতাহ ।

BHUPEN HAZARIKAS BIRTH CENTENARY
এনিশা ভূপেনদাৰ গানেৰে... (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2025 at 11:19 AM IST

Updated : September 8, 2025 at 12:51 PM IST

বৰপেটা: ৰাজ্যজুৰি গুঞ্জৰিত হৈছে অসমীয়া জাতিৰ আমঠুৰ শিল্পী ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত আৰু কবিতা ৷ মাজনিশা মুখৰিত হৈ পৰিল বৰপেটাৰ ৰাজপথো ৷ "এনিশা ভূপেনদাৰ গানেৰে" শীৰ্ষক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মাজনিশা ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ গানেৰে মুখৰিত হ'ল বৰপেটাৰ ৰাজপথ ।

"ৰংঘৰ বৰপেটা"ৰ উদ্যোগত ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে নিশা ১২ বজাত সুধাকণ্ঠৰ গীতেৰে মুখৰিত হৈ পৰে সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ পাঁচআলি চ'কৰ ৰাজপথ । দেওবাৰে নিশা ঠিক ১২ বজাৰ লগে লগে ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে "ৰংঘৰ বৰপেটা"ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় হয় "এনিশা ভূপেনদাৰ গানেৰে" শীৰ্ষক গীত আৰু নৃত্যৰ অনুষ্ঠান ।

আমঠুৰ শিল্পীক মাজনিশা ৰাজপথত সুঁৱৰিলে বৰপেটাবাসীয়ে (ETV Bharat Assam)

ঘড়ীৰ কাটাই ঠিক ১২ বজা স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগেই সুধাকণ্ঠৰ বৃহৎ কাট আউটৰ সমুখত বৰপেটাৰ শতাধিক শিল্পীৰ কণ্ঠত আকৌ এবাৰ প্ৰাণ পাই উঠে ভূপেনদাৰ কালজয়ী গীত "মানুহে মানুহৰ বাবে..." ৷

BHUPEN HAZARIKAS BIRTH CENTENARY
আমাৰ ভূপেন দা... (ETV Bharat Assam)

অসম চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন সংগঠনে সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনৰ সমান্তৰালভাৱে "ৰংঘৰ বৰপেটা"ই অভিনৱ কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা শতবৰ্ষৰ অনুষ্ঠানত এইদৰেই সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ শিল্পী, কলা-কুশলীসকলে পৰিৱেশন কৰে ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ গীত ।

BHUPEN HAZARIKAS BIRTH CENTENARY
বেহেলাত ভূপেন দাৰ গীতৰ লহৰ... (ETV Bharat Assam)

উদীয়মান শিল্পী নিৰ্জুৰাজ দাসে অংকন কৰা সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড০ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে জন্ম শতবৰ্ষৰ বছৰজোৰা কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে ।

BHUPEN HAZARIKAS BIRTH CENTENARY
মানুহে মানুহৰ বাবে... (ETV Bharat Assam)

জন্ম শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানত বৰপেটাৰ জিলা আয়ুক্ত ৰোহন কুমাৰ ঝাৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলেও অংশগ্রহণ কৰে । মাজনিশা এক ব্যতিক্ৰমী আৰু অভিনৱ ৰূপত ৰাজপথত ভূপেনদাৰ গানেৰে আৰম্ভ কৰা জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভনিতে বৰপেটাৰ থলুৱা আতচবাজী শিল্পীসকলে আতচবাজী প্ৰদৰ্শন কৰে ।

BHUPEN HAZARIKAS BIRTH CENTENARY
প্ৰাণৰ শিল্পীক সুৱঁৰি বৰপেটাৰ ৰাইজ (ETV Bharat Assam)

দেওবাৰে মাজনিশা ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ শ শ অনুৰাগীয়ে গাই যায়- মানুহে মানুহৰ বাবে, অহো হো মহো হো, বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে, অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি মই, নামি আহা সুন্দৰৰ সেনা শিল্পী দল আদি কালজয়ী গীত ৷ ইপিনে ড০ হাজৰিকাৰ গীতৰ উপৰিও শিল্পীগৰাকীৰ গীতৰ আধাৰত নৃত্যৰ অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত হয় ৷

BHUPEN HAZARIKAS BIRTH CENTENARY
এনিশা ভূপেনদাৰ গানেৰে... (ETV Bharat Assam)

বৰপেটা চহৰৰ হৃদপিণ্ড স্বৰূপ পাঁচআলি চ'কত অনুষ্ঠিতব্য এই "এনিশা ভূপেনদাৰ গান" শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত বৰপেটাবাসীয়ে হিলদল ভাঙি অংশগ্ৰহণ কৰে । "ৰংঘৰ বৰপেটা"ই উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা বছৰজোৰা জন্ম শতবৰ্ষ উপলক্ষে ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনচৰ্যাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ সংগীতৰ আধাৰত কেবাখনো নাট পৰিবেশনৰ পৰিকল্পনা লোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰে ।

