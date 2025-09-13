ভূপেন হাজৰিকা একতা আৰু অখণ্ডতাৰ মহান নায়ক আছিল : প্ৰধানমন্ত্রী মোদী

ভূপেন হাজৰিকা একতা আৰু অখণ্ডতাৰ মহান নায়ক আছিল : প্ৰধানমন্ত্রী মোদী
ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনী গ্ৰন্থ উন্মোচনৰ লগতে ১০০ টকীয়া ৰূপৰ স্মাৰক মুদ্ৰা মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।
Published : September 13, 2025 at 9:42 PM IST|
Updated : September 13, 2025 at 9:49 PM IST
গুৱাহাটী : "সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ মাজত নাই যদিও তেখেতৰ গীতৰ স্বৰ আজিও ভাৰতৰ বিকাশৰ যাত্রাৰ সাক্ষী হৈ আছে আৰু শক্তি দি আছে । ভূপেন দাই ওৰেটো জীৱন সংগীতৰ সেৱা কৰিলে । তেখেতৰ সংগীতৰ সাধনাই আমাক স্পৰ্শ কৰিলে আৰু সংকল্পই সমাজক নতুন দিশৰ সন্ধান দিলে । সেইবাবেই তেখেতৰ গীত মোৰ বাবে বিশেষ ।"এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ।
মিজোৰাম আৰু মণিপুৰ ভ্ৰমণ সামৰি আজি বিয়লি গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবাৰ্ষিকীৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ এইদৰে কয় । অসম চৰকাৰে বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে ।
শনিবাৰে বিয়লি গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্রী মোদীক বিপুল আদৰণি আৰু সম্ভাষণ জনোৱা হয় । তাৰ পাছতে প্রধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোনে পোনে সুধাকণ্ঠৰ জন্মশতবৰ্ষ উপলক্ষে অসম চৰকাৰে খানাপাৰাত আয়োজন কৰা বছৰজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ মূল অনুষ্ঠানত অংশ গ্রহণ কৰে ।
ব্ৰক্ষ্মপুত্রৰ সোঁতে গতি দিয়া ভূপেন দাক গংগাই প্ৰৱাহ দিছিল :
ভাষণৰ আৰম্ভনীতে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে 'ভূপেন দা অমৰ ৰহে' শ্ল'গান দি ভূপেন হাজৰিকাৰ কেইবাটাও কালজয়ী গীত উল্লেখ কৰি তাৰ অন্তৰালত থকা ভাৱৰ কথা সদৰী কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কয়, "আজিৰ এই পবিত্র অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকাটো মোৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা । ভূপেন হাজৰিকাই গীতত মা ভাৰতীৰ প্ৰতি প্ৰেম আছিল । তেখেতে এক ভাৰত-শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ ভাৱনা লৈ জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল । ব্ৰক্ষ্মপুত্রৰ সোঁতে গতি দিয়া ভূপেন দাক গংগাই প্ৰৱাহ দিছিল । তেখেতে মানুহে মানুহৰ বাবে নাভাবিলে কোনে ভাবিব সেই কথা গীতৰ মাজেৰে কৈছিল । এই চিন্তাই কিমান প্ৰেৰণা দিয়ে। এই বিচাৰ লৈ আমি আগুৱাই যাব লাগিব ।"
১৯৬২ চনৰ যুদ্ধৰ সময়তো ভূপেন দাই কণ্ঠৰে শক্তি দিছিল :
ভূপেন হাজৰিকা একতা আৰু অখণ্ডতাৰ মহান নায়ক আছিল বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কয়, "তেখেতে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলকলৈ গীত গাইছিল য'ত আছিল একতাৰ ভাৱধাৰা । তেখেতৰ সপোনক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে কাম কৰি আছে । আজি পূৰ্বোত্তৰ দ্ৰুত গতিত বিকাশৰ দিশত আগুৱাই গৈছে । দেশৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ সময়ত ভূপেন দাই গীতৰ মাজেৰে নিজৰ ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছিল । ১৯৬২ চনৰ যুদ্ধৰ সময়তো ভূপেন দাই কণ্ঠৰে শক্তি দিছিল । সেই ভাৱনা আজিও দেশবাসীৰ মাজত শক্তিশালী হৈ আছে । অপাৰেচন সিন্দুৰৰ সময়ত সকলোৱে দেখিছে কিদৰে ভাৰতে পাকিস্তানক উত্তৰ দি ভাৰতৰ শক্তি বিশ্বৰ আগত দেখুৱাই দিলে । ভাৰতৰ শত্ৰু কতোৱে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব নোৱাৰিব । নতুন ভাৰতে নিজৰ সুৰক্ষা আৰু স্বাভিমানৰ ক্ষেত্রত কেতিয়াও আপোচ নকৰে।"
নতুন ভাৰতৰ কল্পনা কৰিছিল ভূপেন দাই :
প্ৰধানমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "পূৰ্বোত্তৰক বাদ দি মহান ভাৰতৰ কল্পনা কৰিব নোৱাৰো। অসমৰ ইতিহাস উদযাপন কৰিলেহে ভাৰতৰ ইতিহাস সম্পূৰ্ণ হয় । আমাৰ চৰকাৰে বিগত ১১ বছৰত বিকাশৰ লগতে কালচাৰেল কানেকটিভিটিক গুৰুত্ব দি আহিছে । সাংস্কৃতি দিশত অসম অভূতপূৰ্ব আৰু অনন্য । সেই দিন দূৰ নাই যেতিয়া ভাৰতৰ শিশুৱে পঢ়িব 'এ' ফ'ৰ 'আসাম' বুলি । অসমৰ গামোচাৰ ব্ৰেণ্ডিং মই নিজেই কৰো । আমি সকলোৱে স্বদেশী বস্তু বিক্ৰী কৰা আৰু ক্ৰয় কৰাৰ সংকল্প ল'ব লাগিব । তেতিয়াহে আমি ভূপেন দাৰ নতুন ভাৰত গঢ়িব পাৰিম । তেখেতে নতুন ভাৰতৰ কল্পনা কৰিছিল । ভূপেন দাৰ সেই সপোন আজি ভাৰতৰ সংকল্প ।"
ভাষণৰ শেষত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে অনুষ্ঠানত উপস্থিত সকলোকে মোবাইলৰ লাইট জ্বলাই ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায় । প্ৰধানমন্ত্রীৰ আহ্বানৰ লগে লগে মোবাইলৰ লাইটত মুখৰিত হৈ পৰে সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটো । অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভনীতে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে । প্ৰধানমন্ত্রীক মুগাৰ গামোচা, শৰাই আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিচ্ছবি প্ৰদান কৰি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।
বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটোত ৰাজ্যৰ ১২০০ৰো অধিক শিল্পীয়ে ১৮ মিনিট ধৰি সুধাকণ্ঠৰ ১৪ টা কালজয়ী গীতৰ কলিৰে প্ৰস্তুত কৰা এটি সুমধুৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে । এই গীতটোত জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা কনিষ্ঠজনলৈকে বিভিন্ন বয়সৰ শিল্পীয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰে । সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীতেৰে প্ৰস্তুত কৰা অনুষ্ঠানটোৰে জীপাল হৈ পৰে সমগ্ৰ খানাপাৰা । মায়াময় হৈ পৰে খানাপাৰাৰ আকাশ-বতাহ।
"অসম আমাৰ ৰূপহী..." শীৰ্ষক গীতকে ধৰি ১৪টা কালজয়ী গীতৰ অনুষ্ঠানটোৱে মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখে প্ৰধানমন্ত্রীকে ধৰি উপস্থিত জনতাক। অসমীয়া, বাংলা, হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ গীতৰ সংমিশ্ৰণেৰে গীতৰ অনুষ্ঠানটো পৰিৱেশন কৰা হয় । লক্ষণীয় বিষয় যে অনুষ্ঠানত প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা ৫০-৬০ গৰাকী এনে লোকক নিমন্ত্রণ কৰি অনা হয় যিসকলে জীৱনৰ কোনো এটা সময়ত ভূপেন হাজৰিকাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল ।
ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনী গ্ৰন্থ উন্মোচন :
গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ভূপেন হাজৰিকাৰ এখন জীৱনী গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে । বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে ৰচনা কৰা গ্ৰন্থখন দেশৰ ২১ ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছে । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ভাৰ্চুৱেলি অনুবাদ গ্ৰন্থকেইখন উন্মোচন কৰে । আনহাতে অনুষ্ঠানটোত ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই ভূপেন হাজৰিকাৰ সন্মানাৰ্থে তেখেতৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সৈতে প্ৰস্তুত কৰা ১০০ টকীয়া ৰূপৰ স্মাৰক মুদ্ৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ।
লোকাৰণ্য হৈ পৰা অনুষ্ঠানটোত সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত এখন তথ্যচিত্র প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণত সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিশাল অৱদানৰ বিষয়ে চমু বক্তব্য আগবঢ়ায় । অনুষ্ঠানটোত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু, মন্ত্রী বিমল বড়া, সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, ভূপেন হাজৰিকাৰ পুত্র তেজ হাজৰিকা, ভাতৃ সমৰ হাজৰিকা আৰু ভগ্নী কবিতা বৰুৱাকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰে ।
খানাপাৰাৰ অনুষ্ঠান সামৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী গুৱাহাটীৰ কইনাধৰাস্থিত ১ নং ৰাজ্যিক গেষ্ট হাউচলৈ ৰাওনা হয়। নিশা প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক গেষ্ট হাউচত কটাব। নিশা প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰো কথা আছে ।
ইফালে, ১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা দিনৰ ১১ বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মঙলদৈত উপস্থিত হ’ব । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মঙলদৈত উপস্থিত হৈ এখন জনসভাত অংশ গ্রহণ কৰিব । এই জনসভাতে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ৫৬০ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া দৰং মেডিকেল কলেজ, নাৰ্ছিং কলেজ আৰু জি এম এম কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । লগতে ১২০০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া নাৰেংগী-কুৰুৱা সংযোগী দলং আৰু চাৰে চাৰি হাজাৰ টকা ব্যয়সাপেক্ষ গুৱাহাটী ৰিং ৰোডৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।
মঙলদৈৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আবেলি আঢ়ৈ বজাত নুমলীগড় শোধনাগাৰত গৈ উপস্থিত হৈ ৫০০০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নুমলীগড় শোধনাগাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা ভাৰতৰ প্ৰথমটো বায়’ৰিফাইনেৰী প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।
বাঁহৰ পৰা ইথানল আৰু কেইবাটাও প্ৰডাক্ট এই জৈৱ শোধনাগাৰটোৰ জৰিয়তে উৎপাদন কৰা হ’ব। ইয়াৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ৭০০০ কোটি টকাৰ এটা প’লিপ্ৰপেলিন উৎপাদন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । নুমলীগড়ত এই উপলক্ষে আয়োজিত এখন জনসভাত ভাষণ দি প্রধানমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাট বিমান বন্দৰলৈ যাব আৰু তাৰ পৰাই কলকাতালৈ উৰা মাৰিব ।
১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমত ১৮০০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস কৰিব।