তিনি সহস্ৰাধিক আবৃত্তিকাৰৰ কণ্ঠত গুঞ্জৰিত মৃত্যু জিনাৰ গান
সুধাকন্ঠৰ কৰ্মভূমিত জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
Published : September 7, 2025 at 5:14 PM IST
তেজপুৰ: তেজপুৰৰ পৰা বৰাকলৈ সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । বিশ্ব বৰেণ্য শিল্পী ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ আজিৰে পৰাই সমগ্ৰ অসমত আৰম্ভ হৈছে । সুধাকণ্ঠৰ শৈশৱৰ স্মৃতি বিজড়িত তথা সাংস্কৃতিক জগতৰ আৰম্ভণি কৰা তেজপুৰত আজি এক বিশাল আয়োজনৰে জ্ঞাপন কৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
সুধাকণ্ঠৰ সোঁৱৰণত দেওবাৰে তেজপুৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাত গুঞ্জৰিত হ'ল "মৃত্যু জিনাৰ গান, এটা গান শেষ হ'ল"। দিনৰ ১১:৩১ বজাত বৰাক-ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ প্ৰতিখন জিলাত একেলগে কেইবা সহস্ৰাধিক আবৃত্তিকাৰে ড৹ অমৰজ্যোতি চৌধুৰীৰ 'মৃত্যু জিনাৰ গান' কবিতাটি একেলগে আবৃত্তি কৰিলে ।
জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে ভাৰতৰত্ন সুধাকন্ঠলৈ শ্রদ্ধা নিবেদন কৰি আজি অসম আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদে ৰাজ্যজুৰি এই বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । সুধাকণ্ঠৰ কৰ্মভূমি তেজপুৰৰ ভূপেন হাজৰিকা কলাভূমিত তিনি সহস্ৰাধিক আবৃত্তিকাৰৰ কণ্ঠত গুঞ্জৰিত হয় সেই বিশেষ কবিতাটি ।
প্ৰবীণ অভিনেতা তথা অসম আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাদৰ প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰে । আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোত ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰি তেওঁ আবেগিক হৈ পৰে ।
তেজপুৰৰ সকলোতে ভূপেনদা সজীৱ হৈ আছে:
'মৃত্যু জিনাৰ গান' গুঞ্জৰিত হ'ল তেজপুৰৰ ভূপেন হাজৰিকা কলাভূমিৰ পৰা বৰাক উপত্যকালৈ । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ৫০ হাজাৰ লোকে একে সময়তে পুনৰ সজীৱ কৰি তুলিলে ভূপেন হাজৰিকাৰ ২০১১ চনৰ ৫ নৱেম্বৰৰ দিনটো ।
গীতটো পৰিৱেশন কৰি প্ৰবীণ অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই কয়,"তেজপুৰ চহৰৰ সকলোতে ভূপেনদা সজীৱ হৈ আছে । কলপার্কত স্মৃতি বিজড়িত হৈ আছে । ভূপেনদা গুচি গ'ল আৰু সেই সৃষ্টি শেষ হ'ল আৰু বহুত কিবাকিবি আমি পাবলৈ থাকি গ'ল । অসমীয়া সংস্কৃতিয়ে অসমীয়া গানৰ জগতত আৰু সেই সংস্কৃতিৰ জগতত এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ শূন্য হ'ল;কিন্তু সেই শূন্যতা পূৰণ কৰিছে আজি ভূপেনদাৰ জন্ম শতবৰ্ষ উদযাপনত এই তেজপুৰত ।"
প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই পুনৰ কয়, "ভূপেনদাৰ বহুত গানৰ সৃষ্টি হৈছে এই তেজপুৰত । যিদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পানী বাগৰিছে তেনেদৰে আৰু ভূপেনদাই যতেই থাকক উৰি আহিছিল তেজপুৰলৈ । শোণিতপুৰলৈ বাৰে বাৰে উৰি অহা এই তেজপুৰত আজি মৃত্যু জিনাৰ গানৰ জৰিয়তে তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । এই গানৰ সৃষ্টি ড৹ অমৰজ্যোতি চৌধুৰীৰ । অসম আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদে চিন্তা কৰিলে যে এই গীতেৰে অসমৰ ৩২ খন জিলাত পৰিবেশন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ । এই আবৃত্তিৰ সময়ত মোৰ দুচকু সেমেকি উঠিছে ভূপেনদালৈ মন পৰি ।"