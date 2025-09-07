৫০ হেজাৰ শিল্পীয়ে একে সময়তে গালে ''মৃত্যু জিনাৰ গান, এটা গান শেষ হ'ল''

৫০ হেজাৰ শিল্পীয়ে একে সময়তে গালে ''মৃত্যু জিনাৰ গান, এটা গান শেষ হ'ল''
যোৰহাট ষ্টেডিয়াম প্ৰাংগণত পাঁচ শতাধিকে সমস্বৰে আবৃত্তি কৰি সুধাকণ্ঠক জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
Published : September 7, 2025 at 7:15 PM IST
যোৰহাট : কাইলৈ অৰ্থাৎ ৮ ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ববৰণ্য শিল্পী ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী । ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠন সাজু হৈছে এইগৰাকী মহান শিল্পীগৰাকীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰিবলৈ । সুধাকন্ঠৰ সোঁৱৰণত দেওবাৰে যোৰহাটত গুঞ্জৰিত হ'ল 'মৃত্যু জিনাৰ গান, এটা গান শেষ হ'ল ।'
ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ উপলক্ষে যোৰহাট ষ্টেডিয়াম প্ৰাংগণত পাঁচ শতাধিকে সমস্বৰে আবৃত্তি কৰিলে ড৹ অমৰজ্যোতি চৌধুৰীৰ 'মৃত্যু জিনাৰ গান' কবিতাটি । দেওবাৰে অসম আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদৰ উদ্যোগত যোৰহাট জিলা সমিতিৰ আতিথ্যত এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰা হয় ।
ৰাজ্যৰ ৩২ খন জিলাত ৫০ হেজাৰ শিল্পীয়ে সমবেত কণ্ঠৰে সুধাকণ্ঠক স্মৰণ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । এই সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰা কাৰ্যসূচীত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে ।
এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰি সংগীত শিল্পী জয়ন্ত নাথে কয়, "কেইবাদিনো ধৰি কৰা অনুশীলনৰ অন্তত অসম আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদৰ উদ্যোগত যোৰহাট জিলা সমিতিৰ প্ৰায় ৫০০ শিল্পীয়ে যোৰহাট ষ্টেডিয়াম প্ৰাংগণত একেলগে ড৹ অমৰজ্যোতি চৌধুৰীৰ চিৰযুগমীয়া কবিতাটি সমবেত কণ্ঠত আবৃত্তিৰ জৰিয়তে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ৩২খন জিলাত প্ৰায় ৫০ হাজাৰ শিল্পীয়ে সমবেত কন্ঠৰে তেওঁক স্মৰণ কৰে ।"
আন এগৰাকী শিল্পীয়ে কয় যে আজি এটা সময়ত একেলগে সমবেত কণ্ঠৰে সুধাকণ্ঠক স্মৰণ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় । উল্লেখ্য় যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা ১৩ ছেপ্টেম্বৰত এই জন্ম শতবৰ্ষৰ আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব । যোৱা ১৩ এপ্ৰিলত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে সুধাকণ্ঠৰ জন্মদিন ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তেওঁৰ জন্ম শতবৰ্ষ বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । সেই অনুসৰি ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অহা ৮ ছেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ হৈ ২০২৬ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত সামৰণি পৰিব ।