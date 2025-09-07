ETV Bharat / state

৫০ হেজাৰ শিল্পীয়ে একে সময়তে গালে ''মৃত্যু জিনাৰ গান, এটা গান শেষ হ'ল''

যোৰহাট ষ্টেডিয়াম প্ৰাংগণত পাঁচ শতাধিকে সমস্বৰে আবৃত্তি কৰি সুধাকণ্ঠক জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

BIRTH CENTENARY OF BHUPEN HAZARIKA
যোৰহাটত সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2025 at 7:15 PM IST

2 Min Read

যোৰহাট : কাইলৈ অৰ্থাৎ ৮ ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ববৰণ্য শিল্পী ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী । ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠন সাজু হৈছে এইগৰাকী মহান শিল্পীগৰাকীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰিবলৈ । সুধাকন্ঠৰ সোঁৱৰণত দেওবাৰে যোৰহাটত গুঞ্জৰিত হ'ল 'মৃত্যু জিনাৰ গান, এটা গান শেষ হ'ল ।'

ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ উপলক্ষে যোৰহাট ষ্টেডিয়াম প্ৰাংগণত পাঁচ শতাধিকে সমস্বৰে আবৃত্তি কৰিলে ড৹ অমৰজ্যোতি চৌধুৰীৰ 'মৃত্যু জিনাৰ গান' কবিতাটি । দেওবাৰে অসম আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদৰ উদ্যোগত যোৰহাট জিলা সমিতিৰ আতিথ্যত এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰা হয় ।

যোৰহাটত সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যৰ ৩২ খন জিলাত ৫০ হেজাৰ শিল্পীয়ে সমবেত কণ্ঠৰে সুধাকণ্ঠক স্মৰণ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । এই সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰা কাৰ্যসূচীত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে ।

BIRTH CENTENARY OF BHUPEN HAZARIKA
যোৰহাটত সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰি সংগীত শিল্পী জয়ন্ত নাথে কয়, "কেইবাদিনো ধৰি কৰা অনুশীলনৰ অন্তত অসম আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদৰ উদ্যোগত যোৰহাট জিলা সমিতিৰ প্ৰায় ৫০০ শিল্পীয়ে যোৰহাট ষ্টেডিয়াম প্ৰাংগণত একেলগে ড৹ অমৰজ্যোতি চৌধুৰীৰ চিৰযুগমীয়া কবিতাটি সমবেত কণ্ঠত আবৃত্তিৰ জৰিয়তে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ৩২খন জিলাত প্ৰায় ৫০ হাজাৰ শিল্পীয়ে সমবেত কন্ঠৰে তেওঁক স্মৰণ কৰে ।"

BIRTH CENTENARY OF BHUPEN HAZARIKA
যোৰহাটত সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী শিল্পীয়ে কয় যে আজি এটা সময়ত একেলগে সমবেত কণ্ঠৰে সুধাকণ্ঠক স্মৰণ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় । উল্লেখ্য় যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা ১৩ ছেপ্টেম্বৰত এই জন্ম শতবৰ্ষৰ আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব । যোৱা ১৩ এপ্ৰিলত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে সুধাকণ্ঠৰ জন্মদিন ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তেওঁৰ জন্ম শতবৰ্ষ বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । সেই অনুসৰি ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অহা ৮ ছেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ হৈ ২০২৬ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত সামৰণি পৰিব ।

লগতে পঢ়ক:৮ নহয়, ১৩ ছেপ্টেম্বৰতহে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী

ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা আৰু ড৹ ভূপেন হাজৰিকা... তেজপুৰে জানে বহু কথা

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসমJORHATBIRTH CENTENARY OF BHUPEN HAZARIKABHARAT RATNA DR BHUPEN HAZARIKABHUPEN HAZARIKA CENTENARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.