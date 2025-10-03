কলিয়াবৰত গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তীত ৰাম বিজয় প্ৰদৰ্শন

কলিয়াবৰত গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তীত ৰাম বিজয় প্ৰদৰ্শন
কলিয়াবৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৭ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী পালন । শিশু চেমনীয়াৰ দ্বাৰা 'ৰাম বিজয়' প্ৰদৰ্শন ।
Published : October 3, 2025 at 10:38 AM IST
কলিয়াবৰ: বিজয়া দশমীৰ লগতে বৃহস্পতিবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ ৫৭৭ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী । গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজী আৰু হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিল ৰাজ্যৰ সত্ৰ-নামঘৰ । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন ঠাইতো পালন কৰা হয় গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তী ।
অসমৰ জন-জীৱনলৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদানৰ বিষয়ে নতুনকৈ উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । ৫৭৬ বছৰৰ পূৰ্বেই অসমৰ ভূমি পবিত্ৰ কৰি যি এক সৰ্বগুণগ্ৰাহী যি এক ধাৰা সৃষ্টি কৰিলে । সেই ধাৰা অসমৰ বুকুয়েদি চিৰকাল বৈ থাকিব । বিভিন্ন অনুপানেৰে তেৰাৰ প্ৰৱৰ্তিত এক শৰণ নাম-ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ বাবে গীত-নাট-বাদ্য-নৃত্যৰ এক অপূৰ্ব সমাহাৰ ঘটাইছিল । সেই চৰ্চা আজিও অসমত প্ৰচলিত হৈ আছে ।
নাম-প্ৰসংগ, প্ৰতিযোগিতা আৰু ভাওনা প্ৰদৰ্শনেৰে গুৰুজনাক স্মৰণ কৰে কলিয়াবৰত । কলিয়াবৰ জিলা সত্ৰ মহাসভা, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নাম-ধৰ্ম সমাজ কলিয়াবৰ, অসম বৈদিক সমাজ, কলিয়াবৰ শাখাই দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে গুৰুজনাৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি পালন কৰে । কলিয়াবৰ জিলা সত্ৰ মহাসভায়ে শ্ৰীশ্ৰী ৰূপনাৰায়ণ গোনামৰা সত্ৰস্থিত নামঘৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ ৫৭৭ সংখ্যক আৱিৰ্ভাৱ তিথি পালন কৰো হয় ।
প্ৰথম দিনাৰ বৰগীত প্ৰতিযোগিতাৰ পিছত মূল আকৰ্ষণ আছিল শিশু-চেমনীয়াৰ দ্বাৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত 'ৰাম বিজয়' অংকীয়া ভাওনা প্ৰদৰ্শন । শিশু-চেমনীয়াৰ অভিনয়ে দৰ্শক ৰাইজক আমোদ দিয়াৰ লগতে গুৰু দুজনাৰ সৃষ্টিৰ চৰ্চাৰ বাবে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক উৎসাহ যোগোৱা কাৰ্যৰ সকলোৱে শলাগ লয় ।