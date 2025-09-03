জোনাই: ৰাজ্যৰ হিন্দু-বাঙালীসকলক বিজেপি চৰকাৰে 'ডি' ভোটাৰ, বিদেশী সমস্যা সমাধানৰ নামত প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ তুলি ৰাজ্যজুৰি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে সদৌ অসম বাঙালী যুৱ-ছাত্ৰ ফেডাৰেচন। অলপতে অনুষ্ঠিত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত ৰাজ্যৰ হিন্দু-বাঙালীৰ নামত থকা 'ডি' ভোটাৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ এক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ ৩১ আগষ্টত চৰকাৰে আচম্বিতে হিন্দু-বাঙালীসকলৰ এই সমস্যা সমাধান নকৰে বুলি এক নিৰ্দেশ দিয়াত সৰৱ হৈ পৰিছে হিন্দু-বাঙালী সংগঠনসমূহ ।
সমস্যা সমাধান কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰি ২০১৬ চনৰ পৰাই বাঙালীসকলক বিজেপিয়ে ললিপপ দি আহিছে বুলি অভিযোগ তোলে সংগঠনটোৱে । প্ৰতিবাৰেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত হিন্দু-বাঙালীৰ সমস্যাৰ কথা কৈ ভোট লোৱা বিজেপি চৰকাৰৰ কৰ্মকাণ্ডক আৰু গুৰুত্ব দিয়া নহ'ব বুলি সকীয়াই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বাঙালী সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ । আন প্ৰান্তৰ দৰে মঙলবাৰে বিয়লি চিলাপথাৰৰ মাজৰবাৰীত ধেমাজি জিলা বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় এক প্ৰতিবাদী সমদল ।
হাতে হাতে অগ্নিশিখা, প্লে-কাৰ্ড লৈ বিজেপি চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্ল'গান দি কঁপাই তোলে চিলাপথাৰৰ মাজৰবাৰী । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আগন্তুক দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে 'ডি' ভোটাৰৰ সমস্যা সমাধানৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে বিজেপি চৰকাৰক । অন্যথা ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰক দিছপুৰৰ পৰা ওফৰাই পেলাবলৈ বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচন মাৰ বান্ধি থিয় দিব বুলি সকীয়াই দিয়ে ।
বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ এজন নেতাই কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডি ভোটাৰৰ নাম লৈ বাঙালী হিন্দুক বহুত ঠগিলে । তেওঁ এগৰাকী ঠগ-প্ৰৱঞ্চক আৰু মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী । তেওঁৰ কথাত আৰু বাঙালী ৰাইজ ভোল নাযায় ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক হিন্দু-বাঙালী বিৰোধী আখ্যা দিয়ে বেংগলী যুৱ-ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ নেতা-কৰ্মীসকলে । লগতে বিজেপি চৰকাৰৰ আমোলত অসমৰ হিন্দু-বাঙালীসকলে স্বৰ্গমুখী যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে বুলিও অভিযোগ তোলে । এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত বেংগলী যুৱ-ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ গোবিন্দ মণ্ডল, বিপ্লৱ দাস, ধেমাজি জিলাৰ সভাপতি ধৰ্মেন্দ্ৰ দাস, সম্পাদক ভদ্ৰ দাসৰ লগতে কেইবাখনো আঞ্চলিক সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাই অংশগ্ৰহণ কৰে ।