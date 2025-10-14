সাহিত্য সভাৰ প্ৰতীক চিহ্ন-সভাপতিৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি সামাজিক মাধ্যমত অপপ্ৰচাৰ
ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা সকলোৱে যাতে অসম চৰকাৰক সহযোগ কৰে তাৰ বাবেহে আহ্বান জনাইছিল অসম সাহিত্য় সভাই ।
October 14, 2025
যোৰহাট: অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতীক চিহ্ন আৰু সভাপতিৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি দুষ্টচক্ৰই সমাজিক মাধ্যমত সাহিত্য সভাৰ মৰ্যাদা লাঘৱ কৰাৰ অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত হৈছে । শতবৰ্ষ গৰকা অসম সাহিত্য সভাৰ গতি ৰুদ্ধ কৰাৰ বাবে এই দুষ্টচক্ৰটোৱে উঠিপৰি লাগিছে । ইয়াৰ পিচতেই এনে দুষ্টচক্ৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে অসম সাহিত্য় সভাৰ সভাপতি ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী ।
সোমবাৰে যোৰহাটত এই সন্দৰ্ভত এক সংবাদমেলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সভাপতি ড৹ গোস্বামীয়ে । অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনত আয়োজিত এই সংবাদমেলত সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে শিলচৰত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত প্ৰথম প্ৰস্তাৱটো জুবিন গাৰ্গ সম্পৰ্কে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । সুৰৰ সম্ৰাট জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত অসম সাহিত্য সভাই দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰে । শিল্পী গৰাকীৰ মৃত্যুত জড়িত দোষীয়ে কঠোৰ শাস্তি পোৱাৰ লগতে অনুসন্ধান কৰি বিজ্ঞানসন্মত অভিযোগনামা দাখিল কৰিবলৈ দাবী জনোৱা বুলি কয় সভাপতি ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে ।
সভাপতি ড৹ গোস্বামীয়ে কয়, "শিলচতৰ অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ তৃতীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকত কিছুমান প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিলো । প্ৰথম প্ৰস্তাৱটো আছিল জুবিন গাৰ্গ সম্পৰ্কীয় । শিল্পী সম্ৰাট জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্য়ুত তৃতীয় পূৰ্ণাংগ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোক সন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । শিল্পীগৰাকীৰ ৰহস্য়জনক মৃত্য়ুক লৈ সামাজিক মাধ্য়মত প্ৰকাশ হোৱা বা-বাতৰিৰ পিচত সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰি অসম চৰকাৰে অনুসন্ধান কৰাৰ বাবে সভাই চৰকাৰক ধন্য়বাদ জনায়ো ক্ষিপ্ৰগতিৰে নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি প্ৰকৃত দোষীয়ে শাস্তি পোৱাটো অসম সাহিত্য় সভাই বাঞ্চা কৰে । দোষী সাৰি যাব নোৱৰাকৈ সকলো তথ্য়পাতি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অভিযোগনামা দাখিল কৰিবলৈ সাহিত্য় সভাই দাবী জনায় । লগতে জুবিন গাৰ্গকলৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সকলো পক্ষকে সাহিত্য় সভাই অনুৰোধ জনায় ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "ইয়াৰ পিচতেই সাংবাদিকে জুবিন গাৰ্গ সম্পৰ্কে কৰা প্ৰশ্ন সম্পৰ্কত মই কৈছিলো যে মোৰ আইনৰ জ্ঞান তেনেই সীমাবদ্ধ; কিন্তু মই এইটো কথা ভালদৰে জানো যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱাকৈ এটা তদন্ত সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে । সেইবাবে মই কৈছিলো যে ছিংগাপুৰত অসম সাহিত্য় সভাৰ এটা শাখা আছে । এই শাখাটোৰ সভাপতি আছিল অভিমন্য়ু তালুকদাৰ, যিটোৰ কথা এতিয়া ওলাই আছে আৰু এজন নলবাৰীৰ যুৱক আছে । তেতিয়া মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছিলো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা সকলোৱে যাতে অসম চৰকাৰক সহযোগ কৰে । তেওঁলোকক ব্য়ক্তিগতভাৱেও যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো । তেওঁলোকক ফোনত পোৱা নাই । আনকি ফেচবুক মেছেঞ্জাৰৰ যোগেদি মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিও সফল হ'ব পৰা নাই । এইটো কথা কৈছিলো যে যদি চৰকাৰে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি অসম সাহিত্য় সভাই ছিংগাপুৰত থকা অসম সাহিত্য় সভাৰ শাখা সাহিত্য় সভাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ।"
ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে কয়,"সেই কথাৰ আলম লৈ একাংশ দুষ্ট চক্ৰই সামাজিক মাধ্যমত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি নিজেই ছিংগাপুৰলৈ গৈ তদন্ত কৰিব বুলি অপপ্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে । এই অপপ্ৰচাৰত ব্যৱহাৰৰ কৰা হৈছে মোৰ ফটো আৰু সাহিত্য সভাৰ প্ৰতীক চিহ্ন, সাহিত্য সভাৰ গতি ৰুদ্ধ কৰাৰ বাবে এই অপপ্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "আমি কাৰ্যভাৰ লোৱাৰ পৰাই জুন মাহলৈ অসম সাহিত্য সভাৰ পুঁজিত ২কোটি টকা জমা হৈছে । আমাৰ লক্ষ্য এই পুঁজি ১০কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰা । উদ্দেশ্য এটাই অসম সাহিত্য সভাই পুঁজিৰ বাবে বেলেগৰ ওচললৈ যাব লগা নহয় ।"