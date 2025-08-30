বৰপেটা : "২০২৭ চনত অসমলৈ অনা হ'ব ব্ৰিটিছ সংগ্ৰহালয়ত থকা বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ । অসমত ১৮ মাহ ৰখা হ'ব বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ ।" শনিবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰে । এই ঘোষণাৰ লগে লগে অসমত ব্যাপক উছাহ দেখা গৈছে । বিশেষকৈ ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰত আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । কিয়নো বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰে বৰপেটা সত্ৰৰ সম্পৰ্ক সকলোৰে জ্ঞাত । বৰপেটাতে বিশাল আয়তনৰ এই বস্ত্ৰখন বোৱা হৈছিল । বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথমগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ গোপাল তাঁতী ওৰফে মথুৰা দাস বুঢ়া আতাৰ তত্বাৱধানত বস্ত্ৰখন বৈ উলিওৱা হৈছিল ।
অসমলৈ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আনিব বুলি জনাৰ পিছতে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে ।
অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগক ধন্যবাদ জনাই বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীয়ে কয়, "বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখনৰ বৰপেটা সত্ৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে ৷ বৰপেটা সত্ৰৰ মূল কীৰ্তন ঘৰ আৰু বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ একে জোখ ৷ ১৫৬৭-৬৮ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নৰনাৰায়ণ ৰজাৰ অনুৰোধ মৰ্মে বৰপেটা সত্ৰত বোৱাইছিল বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন ৷ শ্ৰীকৃষ্ণৰ সমগ্ৰ লীলা এখন বস্ত্ৰত প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ লগত আলোচনা কৰিছিল । তেতিয়াই মহাপুৰুষজনাই সেই কাম তাঁত-বোৱাত যথেষ্ট আগৰণুৱা আৰু দক্ষ শিপিনী থকা তেতিয়াৰ তাঁতীকুছি তথা বৰ্তমানৰ বৰপেটাত বৈ উলিওৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈ প্ৰিয় শিষ্য গোপাল তাঁতীক দায়িত্ব দিছিল । সেই অনুসৰি গোপাল তাঁতীয়ে বৰপেটাৰ শিপিনীৰ জৰিয়তে ১৮০ ফুট দীঘল আৰু ৯০ ফুট বহল বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন বৈ উলিয়াইছিল আৰু গুৰুজনাই মহাৰাজ নৰনাৰায়ণক অৰ্পণ কৰিছিল । বস্ত্ৰখনৰ বাবে সূতা যোগান ধৰিছিল মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে ।"
বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীয়ে লগতে জনাই যে সেই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখনৰ জোখতে বৰপেটা সত্ৰৰ মূল গৃহতো ১৮০ ফুট দীঘল আৰু ৯০ ফুট বহল কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।"
উল্লেখ্য যে শনিবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন অসমলৈ অনাৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি আলোচনা চলি আছিল । তাৰ ফলস্বৰূপে ২০২৭ চনত অসমলৈ অনা হ'ব বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ । অৱশ্যে ১৮ মাহৰ বাবেহে বস্ত্ৰখন ৰাখিব পাৰিব । তাৰ পিছত পুনৰ উভতাই দিব লাগিব । ইফালে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ প্ৰদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ পৰা কেইটামান চৰ্ত দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
