ETV Bharat / state

দুবছৰত ৰূপ সলনি হ'ল বৰবাৰী পাহাৰৰ: ছবি দেখুৱাই ক'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে

সলনি হ'ল এখন পাহাৰৰ ৰূপ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া ।

Barbari Hills have changed their appearance in two years
দুবছৰত ৰূপ সলনি হ'ল বৰবাৰী পাহাৰৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2025 at 8:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: দুবছৰৰ ভিতৰত ৰূপ সলালে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন পাহাৰে । মানুহৰ অত্যাচাৰত শুকান আৰু টকলা হৈ পৰা পাহাৰখনে আজি সেউজীয়া আৱৰণ লৈছে । দুবছৰৰ ভিতৰত হোৱা এই পৰিৱৰ্তনে পাহাৰখনক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে । দুবছৰ পূৰ্বে পাহাৰখনত জিলিকি আছিল মাটি আৰু শিল, নাছিল কোনো গছ-গছনি । উদং পাহাৰখনে আজি গছ-গছনিৰে এক নতুন ৰূপ লাভ কৰিছে । এই পাহাৰখন হৈছে গুৱাহাটীৰ বৰবাৰী পাহাৰ ।

দুবছৰ পাছত এই পাহাৰখনক লৈ পুনৰ সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । আজি সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্রীয়ে পাহাৰখনৰ নতুন ৰূপটো ৪৬ ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ'ত দাঙি ধৰিছে ।

ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে কয়, "আপোনালোকক গুৱাহাটীৰ বৰবাৰী পাহাৰৰ বিষয়ে যে কৈছিলোঁ মনত আছেনে ? ইয়াৰ সকলো সেউজীয়া হেৰুৱাই পেলোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল আৰু আপোনালোকক ২০২৩ চনত ইয়াৰ নগৰীয়া বনাঞ্চল পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও প্ৰদান কৰিছিলোঁ । ২ বছৰৰ পাছত, সকলোৰে বাবে মনত সন্তুষ্টিদায়ক এক স্থিতি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া ধৰণেই আমি প্ৰতিশ্ৰুতিপূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ।" মুখ্যমন্ত্রীয়ে সেউজীয়াৰ এক প্ৰতীক চিহ্নও ব্যৱহাৰ কৰে ।

উল্লেখ্য যে প্ৰাকৃতিকভাৱে চহকী থকা ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰী ক্ৰমাৎ প্ৰদূষণৰ কৱলত পৰাৰ লগতে কৃত্রিম বানপানীকে ধৰি একাধিক সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে । সৰু-বৰ ১৭খন পাহাৰেৰে আগুৰি থকা গুৱাহাটী মহানগৰী ক্ৰমাৎ কংক্ৰিটৰ নগৰীলৈ পৰ্যৱসিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰদূষণৰ মাত্রা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে উত্তাপো বৃদ্ধি পাব ধৰিছে ।

Barbari Hills have changed their appearance in two years
বৰবাৰী পাহাৰৰ পূৰ্বৰ ৰূপ (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটী মহানগৰীক সেউজ সুন্দৰকৈ গঢ়ি তোলাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও গুৱাহাটীৰ পাহাৰসমূহৰ সেউজ আৱৰণ ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্রত বিশেষ কোনো উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা নাই । গুৱাহাটীৰ ১৭খন পাহাৰ সংৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্রত কাৰ্যতঃ চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে । পাহাৰসমূহৰ ব্যাপক অবক্ষয়ৰ বাবেই গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে কৃত্রিম বানপানী, প্ৰদূষণ, উত্তাপ বৃদ্ধি আদি বহু সমস্যাৰে যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে । গুৱাহাটীৰ পাহাৰ সমূহক সংৰক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে সেউজ পাহাৰ গঢ়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

Barbari Hills have changed their appearance in two years
সলনি হ'ল এখন পাহাৰৰ ৰূপ (ETV Bharat Assam)

তাৰেই অংশ হিচাপে ২০২৩ চনৰ ২৬ জুলাইত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ' যোগে চৰকাৰখনৰ পৰিকল্পনাৰ কথা সদৰী কৰিছিল । চৰকাৰৰ সেই পৰিকল্পনা আছিল আৰবান ফৰেষ্টৰ । গুৱাহাটীৰ বৰবাৰীৰ চাৰি বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাত ঘন জংঘলৰ এক পৰিকল্পনা কৰিছিল চৰকাৰখনে । বৰবাৰীৰ শুকান পাহাৰৰ ৪ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাত একেলগে ১৪০০ গছপুলি ৰোপন কৰাৰ কথা সদৰী কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রীয়ে ।

সেই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবে নতুন প্ৰকল্পটোৰ ডি পি আৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল । সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই কথা আজিৰ পৰা দুবছৰ পূৰ্বে সদৰী কৰিছিল । সেই অনুসৰি জি এম ডি এ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকল্পটোৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছিল । অৱশেষত আজি দুবছৰ পাছত বৰবাৰী পাহাৰে লাভ কৰিলে নতুন ৰূপ । যি ৰূপ সঁচাই আকৰ্ষণীয় ।

লগতে পঢ়ক: কাইলৈ অসমত এট’ম বোমা ফুটিব: অখিল গগৈৰ মহাবিস্ফোৰণ

হাগ্ৰামা হেনো বড়ো জাতিৰ শুকুৰ আলী ! ৰ'ব নোৱাৰি চন্দনে কৈয়েই পেলালে

For All Latest Updates

TAGGED:

PLANTATION IN ASSAMCM HIMANTA BISWA SARMAবৰবাৰী পাহাৰইটিভি ভাৰত অসমPLANTATION IN BARBARI HILLS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.