দুবছৰত ৰূপ সলনি হ'ল বৰবাৰী পাহাৰৰ: ছবি দেখুৱাই ক'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে

দুবছৰত ৰূপ সলনি হ'ল বৰবাৰী পাহাৰৰ: ছবি দেখুৱাই ক'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে
সলনি হ'ল এখন পাহাৰৰ ৰূপ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া ।
Published : September 9, 2025 at 8:24 PM IST
গুৱাহাটী: দুবছৰৰ ভিতৰত ৰূপ সলালে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন পাহাৰে । মানুহৰ অত্যাচাৰত শুকান আৰু টকলা হৈ পৰা পাহাৰখনে আজি সেউজীয়া আৱৰণ লৈছে । দুবছৰৰ ভিতৰত হোৱা এই পৰিৱৰ্তনে পাহাৰখনক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে । দুবছৰ পূৰ্বে পাহাৰখনত জিলিকি আছিল মাটি আৰু শিল, নাছিল কোনো গছ-গছনি । উদং পাহাৰখনে আজি গছ-গছনিৰে এক নতুন ৰূপ লাভ কৰিছে । এই পাহাৰখন হৈছে গুৱাহাটীৰ বৰবাৰী পাহাৰ ।
দুবছৰ পাছত এই পাহাৰখনক লৈ পুনৰ সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । আজি সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্রীয়ে পাহাৰখনৰ নতুন ৰূপটো ৪৬ ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ'ত দাঙি ধৰিছে ।
Remember I told you about the Borbari Hill in Guwahati which lost all its greenery and promised you to restore its urban forest avatar in 2023?— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 9, 2025
Well, 2 years later, here is an update and the progress is for everyone to see.
Promise Made, Promise Delivered 🌳#GreenGuwahati pic.twitter.com/4WDlh1FByI
ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে কয়, "আপোনালোকক গুৱাহাটীৰ বৰবাৰী পাহাৰৰ বিষয়ে যে কৈছিলোঁ মনত আছেনে ? ইয়াৰ সকলো সেউজীয়া হেৰুৱাই পেলোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল আৰু আপোনালোকক ২০২৩ চনত ইয়াৰ নগৰীয়া বনাঞ্চল পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও প্ৰদান কৰিছিলোঁ । ২ বছৰৰ পাছত, সকলোৰে বাবে মনত সন্তুষ্টিদায়ক এক স্থিতি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া ধৰণেই আমি প্ৰতিশ্ৰুতিপূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ।" মুখ্যমন্ত্রীয়ে সেউজীয়াৰ এক প্ৰতীক চিহ্নও ব্যৱহাৰ কৰে ।
উল্লেখ্য যে প্ৰাকৃতিকভাৱে চহকী থকা ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰী ক্ৰমাৎ প্ৰদূষণৰ কৱলত পৰাৰ লগতে কৃত্রিম বানপানীকে ধৰি একাধিক সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে । সৰু-বৰ ১৭খন পাহাৰেৰে আগুৰি থকা গুৱাহাটী মহানগৰী ক্ৰমাৎ কংক্ৰিটৰ নগৰীলৈ পৰ্যৱসিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰদূষণৰ মাত্রা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে উত্তাপো বৃদ্ধি পাব ধৰিছে ।
গুৱাহাটী মহানগৰীক সেউজ সুন্দৰকৈ গঢ়ি তোলাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও গুৱাহাটীৰ পাহাৰসমূহৰ সেউজ আৱৰণ ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্রত বিশেষ কোনো উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা নাই । গুৱাহাটীৰ ১৭খন পাহাৰ সংৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্রত কাৰ্যতঃ চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে । পাহাৰসমূহৰ ব্যাপক অবক্ষয়ৰ বাবেই গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে কৃত্রিম বানপানী, প্ৰদূষণ, উত্তাপ বৃদ্ধি আদি বহু সমস্যাৰে যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে । গুৱাহাটীৰ পাহাৰ সমূহক সংৰক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে সেউজ পাহাৰ গঢ়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
তাৰেই অংশ হিচাপে ২০২৩ চনৰ ২৬ জুলাইত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ' যোগে চৰকাৰখনৰ পৰিকল্পনাৰ কথা সদৰী কৰিছিল । চৰকাৰৰ সেই পৰিকল্পনা আছিল আৰবান ফৰেষ্টৰ । গুৱাহাটীৰ বৰবাৰীৰ চাৰি বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাত ঘন জংঘলৰ এক পৰিকল্পনা কৰিছিল চৰকাৰখনে । বৰবাৰীৰ শুকান পাহাৰৰ ৪ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাত একেলগে ১৪০০ গছপুলি ৰোপন কৰাৰ কথা সদৰী কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রীয়ে ।
সেই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবে নতুন প্ৰকল্পটোৰ ডি পি আৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল । সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই কথা আজিৰ পৰা দুবছৰ পূৰ্বে সদৰী কৰিছিল । সেই অনুসৰি জি এম ডি এ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকল্পটোৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছিল । অৱশেষত আজি দুবছৰ পাছত বৰবাৰী পাহাৰে লাভ কৰিলে নতুন ৰূপ । যি ৰূপ সঁচাই আকৰ্ষণীয় ।