গুৱাহাটী : হাতীৰ চিহ্ন এৰি পদুমৰ চিহ্নত কি কৰি আছে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই । দুখন হৰ্ডিঙকলৈ উত্থাপন হৈছে এই প্ৰশ্ন । দলৰ ভিতৰচ'ৰাৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে এই হৰ্ডিং দুখন । এখনত আছে অতুল বৰাৰ ফটো আৰু আনখনত আছে কেশৱ মহন্তৰ ফটো । কিন্তু এই হৰ্ডিং দুখনত অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তৰ ফটো আছে যদিও দলীয় চিহ্ন আছে বিজেপিৰ অৰ্থাৎ পদুম ফুলৰ । অগপ নহয় বিজেপিৰ হৰ্ডিঙতহে জিলিকিছে দুই আঞ্চলিক নেতা ।
উল্লেখ্য যে চৰকাৰী আৰু দলীয় কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ । ২৮ আগষ্টৰ বিয়লি অমিত শ্বাহ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব আৰু নিশাটো কইনাধৰাৰ অতিথিশালত কটাই ২৯ আগষ্টত দুটা চৰকাৰী আৰু এটা দলীয় কাৰ্যসূচীত অংশ গ্ৰহণ কৰিব । অমিত শ্বাহৰ আগমণৰ পূৰ্বে অমিত শ্বাহৰ আদৰণি হৰ্ডিং আৰু পোষ্টাৰ-বেনাৰেৰে গুৱাহাটী মহানগৰীক সজাই তোলা হৈছে । কিন্তু মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত লগোৱা এই হৰ্ডিঙৰ দুখন হৰ্ডিঙে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । লগতে উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন ।
বিজেপিৰ মিত্রদল অগপৰ দুই শীৰ্ষ নেতা তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই যোগদান কৰিলে নেকি বিজেপিত । হৰ্ডিং দুখনেই হৈছে এই প্ৰশ্নৰ মূল কাৰণ । বৰাঝাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমান বন্দৰৰ পৰা বশিষ্ঠস্থিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনলৈকে সকলোতে দেখা গৈছে অগপৰ দুই নেতাৰ হৰ্ডিং তথা বেনাৰ । বিজেপিৰ প্ৰতীক পদুম ফুলৰ চিহ্ন সম্বলিত আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশ লিখা হৰ্ডিঙত দেখা গৈছে অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তৰ ফটো । সেই হৰ্ডিঙৰ কোনো স্থানতে নাই অগপৰ প্ৰতীক চিহ্ন নাইবা দলটোৰ নাম । ইয়াকে লৈ এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ চৰ্চা চলিছে ।
বহুতেই আঞ্চলিকতাবাদী এই নেতাই আঞ্চলিকতাবাদৰ পোচাক এৰি গেৰুৱা দলটোত লীন যোৱাটোৱেই উচিত বুলি মন্তব্য কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে । আন বহুতে আকৌ নামত বিজেপি আৰু অগপ দুটা ভিন্ন আদৰ্শৰ ৰাজনৈতিক দল যদিও দৰাচলতে এতিয়া এটা দললৈ পৰিণত হৈছে বুলিও উল্লেখ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে ২৮ আগষ্টৰ সন্ধিয়া গুৱাহাটী পাবহি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ । সেই নিশা কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত অতিবাহিত কৰা পিছত ২৯ আগষ্টত নৱ নিৰ্মিত ৰাজভৱন তেওঁ শুভ উদ্বোধন কৰিব । ইয়াৰ পাছতে খানাপাৰাত এন ডি এৰ পঞ্চায়ত সন্মিলনত নৱ নিৰ্বাচিত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলৰ আগত ভাষণ দিব অমিত শ্বাহে । বিয়লিলৈ অমিত শ্বাহে অংশ গ্ৰহণ কৰিব গোলাপ বৰবৰাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত । যাৰ বাবে অমিত শ্বাহক আদৰণি জনাই ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে বৰঝাৰৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ মহানগৰীত হৰ্ডিং, বেনাৰ, দলীয় পতাকা আঁৰি দিছে । তাৰ মাজতেই অগপৰ দুই নেতাৰ ফটো বিজেপিৰ হৰ্ডিঙত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ জিলিকি আছে ।
ইফালে এই সন্দৰ্ভত অগপৰ মুখপাত্র তপন দাসক যোগাযোগ কৰাত তেওঁ বিষয়টো ইভেণ্ট মেনেজমেণ্টৰ ভুলৰ বাবে হোৱা বুলি সদৰী কৰে । হৰ্ডিং সমূহ আঁতৰ কৰোৱাৰ বাবে কোৱা হৈছে বুলিও লগতে তেওঁ সদৰী কৰে । কাৰণ যিয়েই নহওক কিয় অগপৰ দুই শীৰ্ষ নেতাৰ এই বিশেষ হৰ্ডিং দুখনে সৰ্বত্র ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
আনহাতে এই সন্দৰ্ভত অগপৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কয়, "হাতী আছে, হাতী নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই, ভুলতে বিজেপিৰ পোষ্টাৰত লাগিছে অগপ নেতাৰ ফটো । কিবা থাকিলে সভাপতিক সুধিলেই হ'ল । দলটোৰ বাবে বেয়া মেছেজৰ কথা নাই । এন ডি এৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলৰ সমাৰোহ হ'ব আৰু তাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে ভাগ ল'ব । তাৰ বাবে এন ডি এৰ হিচাপে কিবা লগাইছে যদি মই নাজানো ।" সাংসদগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমবাৰীৰ হাতী আছে আৰু ৰাস্তাত দেখা পাব ।"
বিটিচি নিৰ্বাচনতো হাতী দেখিবলৈ পোৱা যাব বুলি সদৰী কৰি সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "কিমান আসনত খেলিম এতিয়া কোৱাটো টান । কিন্তু আমি কমেও ৪ৰ পৰা ৬খন পাম ।"
দলীয় নেতাৰ ক্ষোভ সন্দৰ্ভত সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "দলত ক্ষোভ থাকিবই । এটা পৰিয়ালতে ক্ষোভ থাকে । দলটো থাকিব । লাহে লাহে ক্ষোভবোৰ নিৰাময় হৈ আছে । সকলো দলতে ক্ষোভ থাকিব আৰু এইটো স্বাভাৱিক ।"
আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "১৪ অক্টোবৰত আমাৰ প্ৰস্তুতিৰ উমান পাব । বিজেপিয়ে আমাক গ্ৰাস কৰা নাই আৰু তেওঁলোকৰ তেনে কোনো চিন্তাধাৰা নাই । চিহ্ন আঁতৰাই দিয়াটো কৌশল নহয় । এইখন এন ডি এৰ সমাৰোহ । এন ডি এত পদুম ফুলো আছে, হাতীও আছে আৰু টেক্টৰো আছে । এই সমাৰোহত নিশ্চিতভাৱে হাতীও দেখা পাব ।"