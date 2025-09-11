অসমৰ চাহৰ গুণাগুণক প্ৰাথমিকতা দিয়াৰ আহ্বান অসম টী প্লেণ্টাৰ্ছ এছ'চিয়েচনৰ

অসমৰ চাহৰ গুণাগুণক প্ৰাথমিকতা দিয়াৰ আহ্বান অসম টী প্লেণ্টাৰ্ছ এছ'চিয়েচনৰ
বৰ্তমান বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ চাহৰ পয়োভৰ ঘটাৰ বাবে মাহটোৰ ভিতৰতে গুণগত মান নথকা চাহেৰে বজাৰ ভৰি পৰে ।
By PTI
Published : September 11, 2025 at 2:38 PM IST
যোৰহাট: চাহৰ গুণাগুণক প্ৰাথমিকতা দিয়াৰ আহ্বান জনাই অসম টী প্লেণ্টাৰ্ছ এছ'চিয়েচন (এ টি পি এ) এ, যাতে ক্ৰেতাসকলৰ বিশ্বাস জয় কৰিব পাৰে আৰু উৎপাদনৰ মাত্ৰা স্থিৰ কৰিব পাৰে । যি ভাৰতৰ ডাঙৰ আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক প্ৰভাৱিত কৰা সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব বাবে সহায়ক হয় ।
এ টি পি এৰ অধ্যক্ষ সমুদ্ৰ পি বৰুৱাই বুধবাৰে সন্ধিয়া জাৰি কৰা এক বিবৃতিত কয়,"গুণাগুণেই আগবঢ়াৰ একমাত্ৰ মাধ্যম...উত্তৰ ভাৰতৰ বাবে গুণাগুণৰ দিশত এক নিৰ্ণায়ক মোৰ লোৱাৰ সময় আহি পৰিছে ।" গুণাগুণৰ অৰ্থ কেৱল সোৱাদ নহয়, বিপৰীতে এয়া ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান নিৰ্ণায়ক প্ৰাধিকৰণৰ নিৰ্দেশৰ পালন কৰাটোও বুজাই, যি বজাৰত বিশ্বাসযোগ্যতাক বাহাল ৰখাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি তেওঁ অভিহিত কৰে ।
অসমৰ স্থানীয় চাহ খেতিয়কৰ হিতৰ বাবে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আটাইতকৈ পুৰণি সংস্থা, এ টি পি এই উল্লেখ কৰে যে বৰ্তমান বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ চাহৰ পয়োভৰ ঘটাৰ বাবে মাহটোৰ ভিতৰতে গুণগত মান নথকা চাহেৰে বজাৰ ভৰি পৰে । এই সন্দৰ্ভত বৰুৱাই কয়, "এই কাৰণতে প্লাণ্টেশ্যন ক্ষেত্ৰসমূহ দামৰ ক্ষেত্ৰত গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত হৈছে, যি প্ৰথমৰ পৰাই নিশ্চিত উৎপাদনৰ সৈতে সংঘৰ্ষ কৰি আহিছে ।"
উদ্য়োগৰ প্ৰত্যাহ্বান উল্লেখ কৰি, এ টি পি এৰ অধ্যক্ষই কয় যে, FAITTA (Federation of All India Tea Traders' Associations) ৰ দ্বাৰা উল্লেখ কৰা অনুসৰি গুৱাহাটী আৰু শিলিগুৰিৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰসমূহত এই বৰ্ষত চাহৰ এক গুৰুত্ব FSSAI ৰ নিয়ম পালন কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল ।
বৰুৱাই কয়, "এই নিয়ম উলংঘনে ক্ৰেতাসকলক দক্ষিণ ভাৰতীয় চাহৰ উপৰিও আফ্ৰিকাৰ পৰা আমদানী কৰা চাহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱাৰ বাবে বাধ্য কৰিলে, কিয়নো পেকাৰ্ছসকলো অবৈধ উৎপাদন বিতৰণ কৰাৰ আইনী বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে । মুখ্যতঃ পেকাৰ্ছসকলে অসম আৰু পশ্চিম বংগৰ চাহত বেছি ৰুচি প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে, ই এক চিন্তাজনক বিষয় ।"