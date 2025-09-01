ETV Bharat / state

এতিয়া আৰু বৰষুণত তিতিবলগীয়া নহয়, ৰ'দ নপৰে, জোন-তৰাও নেদেখো... আইতাৰ সন্তুষ্টি - ATASU HELP POOR WOMAN

দীৰ্ঘদিন ধৰি জৰাজীৰ্ণ পঁজাত বাস কৰা এগৰাকী বৃদ্ধাক ঘৰ সাজি দি মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দিলে সদৌ তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই ।

atasu help poor woman
সৰুপথাৰৰ বৃদ্ধালৈ আটাছুৰ সহায়ৰ হাত (ETV Bharat)
সৰুপথাৰ: সন্তুষ্টিৰ হাঁহি বিৰিঙিছে এগৰাকী দৰিদ্ৰ বৃদ্ধাৰ মুখত । সচৰাচৰ ৰাজপথত আন্দোলন কৰা এটা সংগঠনৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে এয়া সম্ভৱ হৈ উঠিছে । হয়, আমি সৰুপথাৰৰ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া বৃদ্ধাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো । দীৰ্ঘদিন ধৰি এটি জৰাজীৰ্ণ পঁজাতে বাস কৰি আছিল বৃদ্ধাগৰাকীয়ে । বৰষুণ দিলে ঘৰৰ ভিতৰত পানী পৰিছিল । একেবাৰেই জৰাজীৰ্ণ ঘৰত দিন কটাইছিল বৃদ্ধাগৰাকীয়ে । চৰকাৰৰ দৃষ্টিৰ পৰাও বহু দূৰত বৃদ্ধাগৰাকী । প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ আঁচনিয়েও ঢুকি পোৱা নাই বৃদ্ধাগৰাকীক । চৰকাৰী সা-সুবিধাৰ ভিতৰত তেওঁ পাইছে বৃদ্ধ পেঞ্চন আৰু ৰেচন কাৰ্ড । নাই অৰুণোদয়, লাভ কৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ ।

তাৰ পিছতে সৰুপথাৰ সমজিলাৰ চুঙাজান অঞ্চলৰ হলৌগুৰি গাঁৱৰ অকলশৰীয়া দুৰ্ভগীয়া সোণীমাই লাহনক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল সদৌ তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা । সংগঠনটোৱে বৃদ্ধাগৰাকীক সাজি দিলে এটি ঘৰ । ফলস্বৰূপে ৰ'দ-বৰষুণৰ পৰা বৃদ্ধাগৰাকী এতিয়া নিৰাপদ । নতুন ঘৰ লাভ কৰি আনন্দিত সোণীমাই লাহন ।

সৰুপথাৰৰ বৃদ্ধাক ঘৰ সাজি দিলে আটাছুৱে (ETV Bharat)

সংগঠনটোৰ মহানুভৱতাক প্ৰশংসা কৰি বৃদ্ধাগৰাকীয়ে কয়, "সংগঠনটোৱে ঘৰটো দিছে, গতিকে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে । কিয়নো বৰষুণত তিতিবলগীয়া নহয়, ৰ'দ নপৰিব, জোন-তৰাও নেদেখো । মই তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিছো যাতে মোৰ দৰে অন্য লোককো এনেধৰণৰ সহায় কৰিব পাৰে । ১২ বছৰে মেৰামতি কৰি এই জুপুৰীতেই অকলশৰে বাস কৰিছিলো । ল'ৰাৰ পৰাই বিদ্যুৎ লগাইছো, বিভাগৰ মানুহে সংযোগ কাটি দিম বুলিও কয় । এতিয়া মই কেনেকৈ বিদ্যুৎ ল'ব পাৰিম । এজনী মানুহক এটা ঘৰৰ সৈতে বাৰাণ্ডাখন দিছে বহুত ভাল লাগিছে । চৰকাৰে দেখা নাপায় । চৰকাৰী আঁচনিত বেলেগৰ নামে আহে মোৰ নাহেই । চৰকাৰী সা-সুবিধাৰ ভিতৰত পূৰ্বে এটা শৌচালয় পাইছো ।"

atasu help poor woman
আটাছুৱে ঘৰ সাজি দিলে সৰুপথাৰৰ সোণীমাই লাহনক (ETV Bharat)

বৃদ্ধাগৰাকীক সহায় কৰা সৰুপথাৰ সমজিলাৰ আটাছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা পৱনজ্যোতি গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "আমি উপকাৰ সাধন কৰিছো বুলি অনুভৱ কৰা নাই । আমি আইতাৰ আশিস ল'বলৈহে চেষ্টা কৰিছো । সদৌ তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা সৰুপথাৰ সমজিলা সমিতিয়ে বিভিন্ন সামাজিক কামত ঘূৰি ফুৰোতে চুঙাজানৰ মাজগাঁও হলৌগুৰি গাঁৱৰ সোণীমাই লাহনৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিলোঁ । আইতাৰ জৰাজীৰ্ণ ঘৰ দেখি তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰিলো । লগতে তেখেতে কিমান কষ্টৰে আছে অনুভৱ কৰিলো । লগে লগে আমাৰ কৰ্মীসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আইতাক ক'লো যে আমি এটা ঘৰ সাজি দিম আপোনাৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি ? আইতাই ক'লে মোৰ যিহেতু সামৰ্থ কম গতিকে তোমালোকে যদি বনাই দিয়া মোৰ কোনো আপত্তি নাই । সেই অনুসৰি আমাৰ সামৰ্থ অনুযায়ী আইতাৰ যাতে বাকী সময় ভালকৈ কটাব পাৰে তাৰ বাবে ঘৰ এটা সাজি দিছো ।"

atasu help poor woman
আটাছুৱে আইতাক সাজি দিয়া ঘৰটো (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "চৰকাৰী ঘৰ পাবলৈ হয়তো অঞ্চলটোৰ জনপ্ৰতিনিধি আইতাৰ ওচৰলৈ আহিছে । কিন্তু চৰকাৰী ঘৰ পোৱালৈকে বহু দেৰি হৈ যাব, তেতিয়ালৈকে এনেকৈ থাকিব নোৱাৰে । গতিকে আমি সামান্য সামৰ্থ অনুযায়ী ঘৰটো সাজি দিছো ।"

atasu help poor woman
নতুন ঘৰ লাভ কৰি আনন্দিত আইতা (ETV Bharat)

ইফালে সৰুপথাৰ আটাছুৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে ।

