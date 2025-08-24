বৰপেটা : সাত হাজাৰ মহিলাই প্ৰদৰ্শন কৰিলে থিয়নাম । ৯৭ সংখ্যক হাউলী ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত অভিলেখ সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে দেওবাৰে হাউলীত সাত হাজাৰ মহিলাৰ দ্বাৰা থিয়নাম প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । স্থানীয় চণ্ডী বৰুৱা ষ্টেডিয়ামত এই নাম প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ লগতে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ বাবেও প্ৰয়াস কৰা হয় ।
অভিলেখ গঢ়াৰ আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ নামতি সকলক লৈ হাউলী ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে যোৱা কেইবামাহৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাই আহিছিল । অৱশেষত আজি ৰূপায়ণ কৰা এই অনুষ্ঠান অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ কেবাগৰাকী প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে । এই অনুষ্ঠান প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ শ শ লোক সমবেত হয় ।
হাউলী ৰাস মহোৎসৱ সমিতিৰ সৌজন্যত হাউলী চণ্ডী বৰুৱা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত কৰা এই অনুষ্ঠানত বৰপেটা, বজালী, বাক্সা, তামলপুৰ, ওদালগুৰি, কামৰূপ, কামৰূপ (মহানগৰ), নলবাৰী, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, চিৰাং আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা অহা ৪১৯ টা নামদলৰ সাত হাজাৰ গৰাকী আয়তীয়ে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
এই অনুষ্ঠানত ১৫ জোৰ নাগৰা, ৪০ জোৰ তাল আৰু ১৫ জোৰ সহযোগীৰে তাল ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ মহিলাৰ থিয়নামে আজি অসমত অভিলেখ স্থাপন কৰা বুলি উল্লেখ কৰি অসম বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডছৰ প্ৰতিনিধি ড৹ তীৰ্থাংকৰ শৰ্মাই কয়, "একে সাজ পৰিধান কৰি অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাত হাজাৰ মহিলাই থিয়নাম পৰিৱেশন কৰাটো এক অভিলেখ । সেয়েহে আজি ইয়াৰ প্ৰমাণপত্ৰ হাউলী ৰাস উদযাপন সমিতিক প্ৰদান কৰা হয় ।"
আনহাতে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে আজিৰ অনুষ্ঠানক অভিনব আখ্যা দি কয়, "মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে দি যোৱা এই অৱদানক আজি হাউলী ৰাস উদযাপন সমিতিয়ে নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে ।"
মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসেও আজিৰ আয়োজনটোক অভিনৱ আখ্যা দি ইয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিয়ে আন এক বহল মঞ্চলৈ আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে । এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি ৰূপে বৰপেটা সত্ৰ, সুন্দৰীদিয়া সত্ৰ, গুৱাগাছা, কালজাৰ, মৈৰামাৰা, ময়নবৰী আদিৰ সত্ৰৰ সত্ৰীয়া আৰু সত্ৰাধিকাৰসকল উপস্থিত থাকে ।