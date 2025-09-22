পানীত পৰি জুবিনৰ মৃত্যু; ছিংগাপুৰৰ প্ৰমাণ পত্ৰত কি কি আছে ?
সঁচাকৈয়ে কেৱল পানীত পৰাৰ কাৰণেই মৃত্যু ঘটিছিল নে জুবিন গাৰ্গৰ ? এই প্ৰশ্ন এতিয়া বহুজনৰ ।
Published : September 22, 2025 at 12:21 AM IST
গুৱাহাটী: ছিংগাপুৰৰ সাগৰত অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ আঁৰৰ ঘটনাৱলী এতিয়িও ৰহস্যাবথত হৈ থাকিলেও পানীত ডুবিয়েই তেওঁৰ যে মৃত্যু ঘটিছে সেয়া নিশ্চিত হৈছে । প্ৰতিষ্ঠিত ইভেণ্ট মেনেজাৰ শ্যামকানু মহন্তৰনৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ অকাল মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হোৱা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হিচাবে ছিংগাপুৰ চৰকাৰে দিয়া ডেথ চাৰ্টিফিকেটত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে এই তথ্য ।
চিকিৎসকে দিয়া medical certification of death প্ৰমাণ পত্ৰৰ আধাৰতে আমাৰ ভাৰতত দিয়া মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ দৰে ছিংগাপুৰত এই ডেথ চাৰ্টিফিকেট দিয়া হয় ।
“জুবিনৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেটত ছিংগাপুৰ চৰকাৰে মৃত্যুৰ কাৰণ পানীত পৰাৰ বাবে হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷ বিস্তৃত PM ৰিপৰ্টৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰিছো ।” — দেওবাৰে সন্ধিয়া সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেট প্ৰসংগত এই মন্তব্য কৰে ৷ তাৰ পিছতেই ৰাজহুৱা কৰা জুবিনৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন ।
ডেথ চাৰ্টিফিকেটখনত স্পষ্ট ৰূপত লিখা আছে -
DECEASED'S NAME: ZUBEEN GARG
DISEASE OR CONDITION LEADING TO DEATH: DROWNING
অৰ্থাৎ পানীত ডুবি মৃত্যু ৷ অৰ্থাৎ কোনো কাৰকত ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ছিংগাপুৰৰ সাগৰত পৰি পানীত পৰি মৃত্যু ঘটিছে জুবিন গাৰ্গৰ । এতিয়া পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টত সবিশেষ ওলাব কি কাৰণত পানীত পৰি মৃত্যু ঘটিল জুবিন গাৰ্গৰ ।
কিন্তু সঁচাকৈয়ে কেৱল পানীত পৰাৰ কাৰণেই মৃত্যু ঘটিছিল নে জুবিন গাৰ্গৰ ? পোষ্ট মৰ্টেম ৰিপৰ্টে কি ক’ব ? তাৰ সবিশেষৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ৷ লগতে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে সেই দেশৰ নীতি-নিয়ম অনুসৰি কৰা তদন্তৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদনলৈ ৷
আনহাতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে সংবাদমেলত স্পষ্ট কৰি দিছে যে জুবিন গাৰ্গক কোনোৱে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে ছিংগাপুৰলৈ নি মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে নেকি, অসম আৰক্ষীৰ চিআইডিয়ে এইটো বিষয়তহে তদন্ত কৰিব । বাকীখিনি ছিংগাপুৰ আাক্ষীয়েহে তদন্ত কৰিব ।