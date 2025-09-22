ETV Bharat / state

পানীত পৰি জুবিনৰ মৃত্যু; ছিংগাপুৰৰ প্ৰমাণ পত্ৰত কি কি আছে ?

সঁচাকৈয়ে কেৱল পানীত পৰাৰ কাৰণেই মৃত্যু ঘটিছিল নে জুবিন গাৰ্গৰ ? এই প্ৰশ্ন এতিয়া বহুজনৰ ।

ZUBEEN GARG's death certificate
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু (ZUBEEN GARG's FB PAGE)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2025 at 12:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ছিংগাপুৰৰ সাগৰত অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ আঁৰৰ ঘটনাৱলী এতিয়িও ৰহস্যাবথত হৈ থাকিলেও পানীত ডুবিয়েই তেওঁৰ যে মৃত্যু ঘটিছে সেয়া নিশ্চিত হৈছে । প্ৰতিষ্ঠিত ইভেণ্ট মেনেজাৰ শ্যামকানু মহন্তৰনৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ অকাল মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হোৱা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হিচাবে ছিংগাপুৰ চৰকাৰে দিয়া ডেথ চাৰ্টিফিকেটত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে এই তথ্য ।

চিকিৎসকে দিয়া medical certification of death প্ৰমাণ পত্ৰৰ আধাৰতে আমাৰ ভাৰতত দিয়া মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ দৰে ছিংগাপুৰত এই ডেথ চাৰ্টিফিকেট দিয়া হয় ।

“জুবিনৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেটত ছিংগাপুৰ চৰকাৰে মৃত্যুৰ কাৰণ পানীত পৰাৰ বাবে হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷ বিস্তৃত PM ৰিপৰ্টৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰিছো ।” — দেওবাৰে সন্ধিয়া সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেট প্ৰসংগত এই মন্তব্য কৰে ৷ তাৰ পিছতেই ৰাজহুৱা কৰা জুবিনৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন ।

ZUBEEN GARG's death certificate
জুবিনৰ মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

ডেথ চাৰ্টিফিকেটখনত স্পষ্ট ৰূপত লিখা আছে -

DECEASED'S NAME: ZUBEEN GARG
DISEASE OR CONDITION LEADING TO DEATH: DROWNING

অৰ্থাৎ পানীত ডুবি মৃত্যু ৷ অৰ্থাৎ কোনো কাৰকত ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ছিংগাপুৰৰ সাগৰত পৰি পানীত পৰি মৃত্যু ঘটিছে জুবিন গাৰ্গৰ । এতিয়া পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টত সবিশেষ ওলাব কি কাৰণত পানীত পৰি মৃত্যু ঘটিল জুবিন গাৰ্গৰ ।

কিন্তু সঁচাকৈয়ে কেৱল পানীত পৰাৰ কাৰণেই মৃত্যু ঘটিছিল নে জুবিন গাৰ্গৰ ? পোষ্ট মৰ্টেম ৰিপৰ্টে কি ক’ব ? তাৰ সবিশেষৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ৷ লগতে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে সেই দেশৰ নীতি-নিয়ম অনুসৰি কৰা তদন্তৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদনলৈ ৷

আনহাতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে সংবাদমেলত স্পষ্ট কৰি দিছে যে জুবিন গাৰ্গক কোনোৱে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে ছিংগাপুৰলৈ নি মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে নেকি, অসম আৰক্ষীৰ চিআইডিয়ে এইটো বিষয়তহে তদন্ত কৰিব । বাকীখিনি ছিংগাপুৰ আাক্ষীয়েহে তদন্ত কৰিব ।

লগতে পঢ়ক : সোণাপুৰৰ কমাৰকুছিয়েই হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ শেষ ঠিকনা, যোৰহাটলৈ নিয়া হ'ব চিতা ভস্ম

লগতে পঢ়ক : কমেণ্ট বক্স বন্ধ কৰি শ্যামকানু মহন্তই ফেচবুকত লিখিলে ''শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ...''

For All Latest Updates

TAGGED:

ZUBEEN GARG DEATH CERTIFICATEজুবিন গাৰ্গSINGAPORE POLICEইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN GARGS CAUSE OF DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.