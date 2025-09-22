ETV Bharat / state

মই জুবিন গাৰ্গ হ'ব নোৱাৰিম: জুবিনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি পাপনৰ

নিশা বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ আবেগিক মন্তব্য পাপনৰ । সৰুসজাইত নিশা জুবিনক জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

Papon pays homage to Zubeen Garg
সৰুসজাইত জুবিনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে পাপনে (DIPRO)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2025 at 11:54 AM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী : "তেওঁৰ জেগা মই পূৰাব নোৱাৰিম, সেইটো মোৰ শক্তি নাই মই জানো । গান গাই মই যি কৰিব পাৰিম মই সংস্কৃতি কৰি থাকিম কিন্তু জুবিন গাৰ্গ হ'ব নোৱাৰিম ।" এই মন্তব্য অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ । এগৰাকী শিল্পীৰ প্ৰতি আন এগৰাকীৰ সন্মান তথা মৰম ।

জুবিন গাৰ্গৰ পিছতে অসমত সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয়তা থকা শিল্পীগৰাকীয়ে হৈছে অংগৰাগ পাপন মহন্ত । দুয়োগৰাকী ভাল বন্ধু হিচাপেও সকলোৱে জানে । কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগৰ পিছত পাপনৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নথকাত অসমত একপ্ৰকাৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল । সকলোৰে মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বিয়োগৰ পিছতো অসমলৈ অহা দেখা নাপায় বহুতে সামাজিক মাধ্যমত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল । লগতে পাপনক সমালোচনাও কৰিছিল ।

জুবিনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি পাপনৰ (ETV Bharat/DIPRO)

অৱশ্যে তীব্ৰ বিতৰ্কৰ অন্তত দেওবাৰে নিশা গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় পাপন । পত্নীসহ পাপনে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হয় । নিশা প্ৰায় ২ মান বজাত তেওঁ জুবিন গাৰ্গক অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । তাৰ পূৰ্বে বিমানবন্দৰত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰে । বন্ধু জুবিন গাৰ্গৰ বিয়োগক লৈ আৱেগিক মন্তব্যও কৰে পাপনে ।

এয়া অসমৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি অভিহিত কৰি পাপনে কয়, "অলপ ক্ষতি নহয়, গোটেই পৃথিৱীয়ে দেখিছে কি ক্ষতি হৈছে । অসমৰ মানুহে, আমি আগৰ পৰাই জানো সি নিজেও জানিছিল, আমিও জানিছিলো । কিন্তু এতিয়া গোটেই পৃথিৱীয়ে দেখিছে...। থাকোতে বাৰু তেওঁ কৈ গ'ল তেওঁ কি হয়, যোৱাৰ পিছতো যিটো জনসমুদ্ৰ হৈছে গোটেই পৃথিৱীত দেখিছে । ভাৰতবৰ্ষত বুলিয়ে নহয় পৃথিৱীত খুব কম হিচাপত ল'বলগীয়া শিল্পীয়ে এনেকুৱা পাইছে নেকি জীৱনত ! এনেকুৱা পৰ্যায়ৰ মৰম আমি কেতিয়াও দেখা নাই । জীয়াই থাকোতেও জুবিনক মৰম দিছিল । জীয়াই থাকোতে তেওঁ যি পাইছিল কোনো শিল্পীয়ে পোৱা নাই আৰু নাপাবও । আগৰ কথা নাপাতো কাৰো লগত তুলনা কৰি লাভ নাই । এনেকুৱা এটা জন্ম ল'বলৈ ধন্য হ'ব লাগিব ।"

জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "তদন্ত কেৱল মই বুলিয়ে নহয় সমগ্ৰ অসমে বিচাৰিছে আৰু চৰকাৰেও তদন্ত কৰিম বুলি কৈছে ।" আনহাতে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ অসমত পলমকৈ উপস্থিত হোৱা পাপনক সামাজিক মাধ্যমত কৰা সমালোচনা সন্দৰ্ভতো তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।

তেওঁ কয়, "মই একেবাৰে বেয়া পোৱা নাই । দেৰিকৈ অহাই মানুহে বেয়া পাইছে । এইটো দুখ আচলতে । মানুহে যেতিয়া দুখ কৰে তেতিয়া চৰম সীমা খং হয় । মানুহ এতিয়া বহুত দুখত আছে । সেইটো মই বুজি পাও । বিচাৰিছে যে মই থকাতো । মই নথকাই খং । আমি দুয়োটা একে লগৰ কাৰণে কিজানি খং কৰে । এটা ভায়েক গ'ল এটা ভায়েক কিয় নাই । কোনোবাই ভাবে পুতেক দুটা অসমৰ ।"

লগতে পঢ়ক :পানীত পৰি জুবিনৰ মৃত্যু; ছিংগাপুৰৰ প্ৰমাণপত্ৰত কি কি আছে ?

