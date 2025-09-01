শ্ৰীভূমি : “অসমীয়া হিন্দু-বঙালী হিন্দু সকলো এক ৷ এই সংজ্ঞাটোৱেই বেয়া । সকলো হিন্দু এক ।" অসমত বঙালী হিন্দু ১০০ শতাংশ সুৰক্ষিত বুলি দাবী কৰি বৰাক উপত্যকাত মহিলা হিতাধিকাৰীৰ আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰি বঙালী হিন্দুৰ সপক্ষে যুক্তি দি অসমৰ আন সকলো হিন্দুকে একাকাৰ কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
অসমীয়া হিন্দু-বঙালী হিন্দু সকলো এক
হিন্দু বঙালীসকলক বিজেপিয়ে প্ৰৱঞ্চনা কৰিছে বুলি একাংশ বঙালী সংগঠনে অভিযোগ তোলাৰ সময়তে বৰাকত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এৰিলে এক ডাঙৰ মন্তব্য । সোমবাৰে অসমত হিন্দু বঙালী লোকৰ অন্যতম বাসভূমি বৰাকৰ শ্ৰীভূমিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰে যে এতিয়া অসমীয়া হিন্দু-বঙালী হিন্দু সকলো এক ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এইদৰে কয়, “বঙালী হিন্দু ১০০ শতাংশ সুৰক্ষিত অসমত ৷ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত বঙালী হিন্দুৱে কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কওক ? কেৱল আধাৰ কাৰৰ্ডৰ সমস্যাটো আছিল, সেয়াও আমি সমাধান কৰি দিলোঁ । এতিয়া অসমীয়া হিন্দু-বঙালী হিন্দু সকলো এক ৷ এই সংজ্ঞাটোৱেই বেয়া । বাঙালী হিন্দু, গুজৰাটী হিন্দু, তামিল হিন্দু, অসমীয়া হিন্দু— এই সংজ্ঞাটোৱেই বেয়া । সকলো হিন্দু এক ।”
বৰাকত থাকি বাংলাদেশৰ ৰেডিঅ’ শুনিলে নহ’ব
ভাৰতত থাকি বাংলাদেশৰ গুণ-গান কৰি থকা বা ভাৰতক ভাল পাবলৈ নিশিকাটো কাহানিও গ্ৰহণযোগ্য নহয়, সাধাৰণভাৱে ই গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে বুলি লগতে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । অসমীয়া হিন্দু আৰু বঙালী হিন্দুক একাকাৰ কৰাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুছলমানক লৈয়ো বৰাকত বিশেষ টিপ্ননী- ভাৰতত থাকি বাংলাদেশৰ ৰেডিঅ’ শুনিলে নহ’ব ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, “যি মুছলমানে ভাৰতক নিজৰ দেশ বুলি ভাবে তেওঁতো আমাৰ লগত আছে । সমস্যাটো হৈছে ভাৰতৰ কানুন, ভাৰতৰ সংস্কৃতি, গোটেইবিলাক মানিব লাগিব । আপুনি বৰাকত থাকিব, বাংলাদেশৰ ৰেডিঅ’ শুনিব ! এইটোতো নহ’ব । বৰাকত থাকি ভাৰতৰ ৰেডিঅ’ শুনক ৷ তেতিয়াহে আপুনি ভাৰতীয় ৷”
ঋণ নোলোৱা কংগ্ৰেছী চৰকাৰৰ তালিকা দিয়ক
প্ৰতিমাহতে ৫০০ৰ পৰা হাজাৰ কোটিলৈ ঋণ লোৱাৰ বাবে বিৰোধীয়ে, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলে কঠোৰ সমালোচনা কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক । বিৰোধী কংগ্ৰেছক বৰাকৰ ভূমিৰ পৰা প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । কোন কংগ্ৰেছী চৰকাৰে ঋণ লোৱা নাই তালিকা লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক । তেতিয়া ৰাতিৰ ভিতৰতেই পদত্যাগ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, “কোনখন কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ঋণ লোৱা নাই মোক দেখাই দিয়ক ৷ তেলেংগানাই ঋণ লৈছে নে নাই ? কৰ্ণাটকে ঋণ লৈছে নে নাই ? কোনখন কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ঋণ লোৱা নাই মোক তালিকাখন দেখুৱাই দিয়ক । মই ৰাতিয়েই পদত্যাগ কৰিম ৷”
বৰাকত চলিব উচ্ছেদ অভিযান
আনহাতে, বৰাকত উচ্ছেদ চলিব নেকি বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "পাথাৰকান্দিত উচ্ছেদৰ সম্ভাৱনা আছে । আমি পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ । কেৱল পাথাৰকান্দিতে নহয়, গোটেই বৰাকতে হ’ব উচ্ছেদ ৷"
উল্লেখ্য যে বৰাকৰ পাথাৰকান্দিত ১৬,০০০ৰো অধিক মহিলাক সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ অধীনত ১০,০০০ টকাৰ চেক প্ৰদানৰ আনুষ্ঠানিক মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসমজুৰি ৩৫ লক্ষাধিক মহিলাক ৩ বছৰত মুঠ ৮৫,০০০ টকাৰ সাহায্য প্রদানৰ মাধ্যমেৰে ‘লাখপতি বাইদেউ’ হিচাপে প্রতিষ্ঠিত কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷