সাৱধান ! উৎকট গৰমৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হওক - CLIMATE CHANGE IN ASSAM

গুৱাহাটী: জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে অসমকো চুই গৈছে । ২০৪০ চনৰ ভিতৰত ভয়াবহ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কবলত পৰিব অসম । ২০৪০ চনৰ ভিতৰত অসমৰ কেইবাখনো জিলাত উদ্বেগজনক হাৰত বাঢ়িব তাপমাত্ৰা । উশাহ-নিশাহ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কষ্ট হ'ব ‌মানুহৰ ।‌ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হ'ব । বেংগালুৰুৰ আজিম প্রেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ে শেহতীয়াকৈ কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যয়নত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ।‌

এই সন্দৰ্ভত অসমত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ আৰু সজাগতা বিষয়ত শনিবাৰে গুৱাহাটী কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত আজিম প্রেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ School of Climate Change and Sustainability , কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ Centre for Clouds and Climate Change Research আৰু Centre for Environment and Climate Action Foundation (CECAF), Guwahati ৰ উদ্যোগত এক Climate Future of Assam – A Citizen Engagement Event শীৰ্ষক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।‌

অনুষ্ঠানত আজিম প্রেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ School of Climate Change and Sustainability ফেকাল্টী শান্তনু গোস্বামীয়ে Navigation India climate future, climate projections for 2021-2040 শীৰ্ষক বক্তৃতাত অসমৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সন্দৰ্ভত বিশদ‌ আলোচনা আগবঢ়ায় । তেওঁ আজিম প্রেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৰা 'ইণ্ডিয়ান হিমালয়ান ৰিজিয়ন, ক্লাইমেট প্রজেকচনছ্ ২০২১-২০৪০' শীৰ্ষক অধ্যয়নৰ আলোচনা আগবঢ়ায় ।