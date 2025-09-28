ETV Bharat / state

বাল্যবিবাহ হ্ৰাসৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় গড় অতিক্ৰম অসমৰ; মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বিশেষ বঁটা ঘোষণা

ৰাজ্যৰ এই সফলতাৰ স্বীকৃতি হিচাপে জে আৰ চিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ ‘চেম্পিয়নছ অব চেঞ্জ’ বঁটাও ঘোষণা কৰিছে ।

প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat)
By PTI

Published : September 28, 2025 at 2:49 PM IST

গুৱাহাটী : বাল্যবিবাহ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ উল্লেখনীয় সফলতা । অসমত তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পাইছে বাল্যবিবাহৰ সংখ্যা । কেৱল সেয়াই নহয় ৰাজ্যৰ বাল্যবিবাহৰ হ্ৰাসৰ সংখ্যাই ৰাষ্ট্ৰীয় গড় অতিক্ৰম কৰিছে । এক বেচৰকাৰী সংস্থাই দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যত চলোৱা এক সমীক্ষা প্ৰতিবেদনত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ।

২০২২ চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৫ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ সময়ছোৱাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে আৰক্ষীৰ ওচৰত অভিযোগ আৰু গ্ৰেপ্তাৰকে ধৰি আইনী প্ৰতিৰোধক কাৰ্য বাল্যবিবাহ নিৰ্মূল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ আহিলা হিচাপে চিনাক্ত হৈছে ।

শেহতীয়াকৈ নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ এক পাৰ্শ্বীয় অনুষ্ঠানত প্ৰকাশ পোৱা 'Tipping Point to Zero: Evidence Towards a Child Marriage Free India' নামৰ প্ৰতিবেদনখন প্ৰস্তুত কৰিছে এন জি অ’ জাষ্ট ৰাইটছ ফৰ চিলড্ৰেনৰ (জে আৰ চি) উদ্যোগত ইয়াৰ অংশীদাৰ ইণ্ডিয়া চাইল্ড প্ৰটেকচনৰ সহযোগত চেণ্টাৰ ফৰ লিগেল একচন এণ্ড বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ ফৰ চিলড্ৰেনে (চি-লেব) ।

প্রতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, বাল্যবিবাহৰ ক্ষেত্রত সর্বাধিক হ্রাস হৈ অসমে দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থানত আছে । বিগত তিনিবছৰত ছোৱালীৰ ক্ষেত্রত ৮৪ শতাংশ আৰু ল’ৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৯১ শতাংশ বাল্যবিবাহ কমিছে ৷

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ছোৱালীৰ মাজত বাল্যবিবাহ ৬৯ শতাংশ আৰু ল’ৰাৰ মাজত ৭২ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে ।

সমীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰা পাঁচখন ৰাজ্যৰ ছোৱালীৰ মাজত বাল্যবিবাহ হ্ৰাস পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ পিছতে আছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু বিহাৰ (৭০ শতাংশকৈ), ৰাজস্থান (৬৬ শতাংশ) আৰু কৰ্ণাটক (৫৫ শতাংশ) ।

এই অধ্যয়নত অসমৰ অগ্ৰগতিৰ কাৰণ হিচাপে বাল্যবিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ‘শূন্য সহনশীলতা’ নীতি, কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু নাগৰিক সমাজৰ সংগঠনসমূহৰ সৈতে বিগত তিনিবছৰৰ সমন্বয়ৰ প্ৰচেষ্টা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।

আনহাতে, ৰাজ্যৰ সফলতাক স্বীকৃতি দি জে আৰ চিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ ‘চেম্পিয়নছ অব চেঞ্জ’ বঁটাও ঘোষণা কৰে ।

জে আৰ চি হৈছে ২৫০ টাতকৈও অধিক এন জি অ’ৰ সৈতে শিশু সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰা এক অন্যতম বৃহৎ নেটৱৰ্ক । আনহাতে, কেৱল অসমতে ইয়াৰ আঠটা এন জি অ’ৰ অংশীদাৰে ৰাজ্যখনৰ ৩৫ খন জিলাৰ ভিতৰত ৩০ খন জিলাত কাম কৰি আছে ।

এই তথ্যই প্ৰকাশ কৰিছে যে সকলো উত্তৰদাতাই বাল্যবিবাহ হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা অভিযানক আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ আহিলা হিচাপে চিনাক্ত কৰিলেও ৭৬ শতাংশই এফ আই আৰৰ জৰিয়তে গোচৰ চলোৱা আৰু ইয়াৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কাৰ্যক অসমৰ ক্ষেত্ৰত এই তীব্ৰ হ্ৰাসৰ আঁৰৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক হিচাপে উল্লেখ কৰিছে ।

অৱশ্যে শিশু কল্যাণ সমিতি আৰু হেল্পলাইনৰ দৰে বিশেষ ব্যৱস্থাৰ জ্ঞান ক্ৰমে ৩১ আৰু ২২ শতাংশত অতি কম হৈয়েই আছে ।

বাল্যবিবাহৰ এই হ্ৰাসৰ বাবে চৰকাৰী আঁচনিৰ কৃতিত্বৰ কথাও প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, "অসম চৰকাৰে বাল্যবিবাহ প্ৰতিহত কৰাৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, য’ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা ছোৱালীক আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ লগতে বিয়াত পলম কৰাৰ বাবে উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে নিযুত মইনা ২.০ আঁচনিও আৰম্ভ কৰিছে ।"

ইয়াত কোৱা হৈছে যে অসমৰ ৯৯ শতাংশ লোকে বাল্যবিবাহ আইন সম্পৰ্কে সচেতন বুলি জনাইছে আৰু টেলিভিছন আৰু এন জি অ’ক তেওঁলোকৰ আইনী তথ্যৰ শীৰ্ষ উৎস হিচাপে ক্ৰমে ৯২ শতাংশ আৰু ৭৬ শতাংশ বুলি কৃতিত্ব দিছে ।

লগতে প্ৰতিবেদনত ২০২৪ চনত আৰম্ভ হোৱা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ‘বাল্যবিবাহ মুক্ত ভাৰত’ অভিযানৰ প্ৰায় সাৰ্বজনীন সজাগতাও (৯৯ শতাংশ) উন্মোচিত হৈছে ।

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, "প্ৰায় ৮৮ শতাংশই এন জি অ’ক এই অভিযানৰ মুখ্য সুবিধা প্ৰদানকাৰী হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে আৰু বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।"

আনহাতে, ৰাজ্যখনত চলোৱা প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়ত বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশ্ৰুতি গ্ৰহণ কৰা বুলিও মুঠ ৯৫ শতাংশ লোকে প্ৰকাশ কৰিছে ।

প্ৰতিবেদনৰ মূল পৰামৰ্শসমূহৰ ভিতৰত আছিল বাল্যবিবাহ আইন কঠোৰভাৱে বলৱৎ কৰা, উন্নত প্ৰতিবেদন ব্যৱস্থা, বাধ্যতামূলক বিবাহ পঞ্জীয়ন আৰু ২০৩০ চনৰ ভিতৰত সামাজিক বিপদ দূৰ কৰাৰ বাবে বাল্যবিবাহ মুক্ত ভাৰত পৰ্টেলৰ প্ৰতি গাঁও পৰ্যায়ৰ সজাগতা ।

বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পৰামৰ্শও প্ৰতিবেদনত দিয়া হৈছে ।

এই প্ৰতিবেদনখন জ’ন অনুসৰি নিৰ্বাচিত পাঁচখন ৰাজ্যৰ ৭৫৭ খন গাঁৱৰ ক্ষেত্ৰভিত্তিক তথ্যৰ ভিত্তিত কৰা হৈছিল আৰু Multistage Stratified Random নমুনা সংগ্ৰহ পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।

অসমত ১৫০ খন গাঁৱৰ জৰীপ কৰি মুখ্য সেৱা প্ৰদানকাৰী যেনে আশাকৰ্মী, অংগনৱাড়ী কৰ্মী, স্কুলৰ শিক্ষক, সহায়ক নাৰ্ছ ধাত্ৰী, পঞ্চায়তৰ সদস্য ইত্যাদিক নিয়োগ কৰা হৈছিল ।

