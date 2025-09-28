ETV Bharat / state

সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ নাম দলৰ সৈতে সাঙোৰ খোৱাত অস্বস্তিত বিজেপি; সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

সিদ্ধার্থ শর্মা বিজেপিৰ সদস্য সন্দর্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ ।

জুবিনৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ নাম দলৰ সৈতে সাঙোৰ খোৱাত অস্বস্তিত বিজেপি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2025 at 4:03 PM IST

গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছতে পোহৰলৈ আহি আছে ইটোৰ পিছত সিটো বিস্ফোৰক তথ্য । ইয়াৰ মাজতে দাবী উত্থাপন হৈছে যে জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ভাৰতীয়ে জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য । এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলি আছে । সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্নজনে এই বিষয়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধার্থ শর্মাৰ নাম বিজেপিৰ সৈতে সাঙোৰ খোৱাৰ পিছত অস্বস্তিত পৰিছে বিজেপিও । জুবিন গার্গৰ মৃত্যুৰ সৈতে নাম সাঙোৰ খোৱা সিদ্ধার্থ শর্মা বিজেপিৰ সদস্য বুলি ওলোৱা দাবী সন্দৰ্ভত দেওবাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ।

সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত দিলীপ শইকীয়াই কয়, ‘‘এই কথাটো ময়ো সামাজিক মাধ্যম বা সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে শুনিছো । এই সন্দৰ্ভত মই পূৰ্বৰ যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱাৰ সৈতে কথা পাতিছিলো । সেই সময়ত হয়তো বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সাংস্কৃতিক কোষত তেওঁৰ নামটো আছিলে । কিন্তু কিছুদিনৰ বাবেহে । বিগত ৩০ বছৰ মই সক্ৰিয়ভাৱে বিজেপিৰ লগত আছো । কিন্তু তেওঁৰ মই কোনোদিন মুখামুখি হোৱা নাই ।"

আনহাতে, শ্যামকানু মহন্তৰ সৈতে দিলীপ শইকীয়াৰ ফটো ওলোৱাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "মোৰেই এখন ফটো শ্যামকানু মহন্তৰ লগত থকা কালি কোনোবাই দিছে । যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত স্বামী বিবেকানন্দৰ স্মৃতিত যুৱ পুৰস্কাৰ দিছিলো । হয়তো সেই অনুষ্ঠানত মহন্তও আছিল । ৰাজনৈতিক ব্যক্তি হিচাপে মই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জনক লগ পাওঁ । বহুতেই ফটো উঠে ।"

বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ বিষয়ববীয়াৰ তালিকাত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ নাম (ETV Bharat Assam)

লগতে দিলীপ শইকীয়াই কয়, ‘‘এতিয়া তেওঁ কোনো দায়িত্বত নাই, সদস্যও নহয় ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে, তদন্তও চলি আছে । জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালে ন্যায় পাব ৷ দোষী কেতিয়াও সাৰি যাব নোৱাৰে ৷ কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি পাব দোষীয়ে ৷"

