আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অবিহনেই অসমতো আৰম্ভ 'ছাৰ': ভোটকেন্দ্ৰ আৰু ভোটাৰৰ চিনাক্তকৰণৰ বাবে কি কি নিৰ্দেশনা আয়োগৰ ?

আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অবিহনেই অসমতো আৰম্ভ 'ছাৰ': ভোটকেন্দ্ৰ আৰু ভোটাৰৰ চিনাক্তকৰণৰ বাবে কি কি নিৰ্দেশনা আয়োগৰ ?
অসমত আৰম্ভ হৈ গ’ল ভোটাৰ পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া- 'ছাৰ' ৷ সাজু হওক ভোটাৰ তালিকাৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে । সাজু কৰক যাৱতীয় নথি-পত্ৰ ।
Published : September 17, 2025 at 8:07 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 8:12 PM IST
গুৱাহাটী: অসমত কিদৰে চলি আছে ছাৰ (SIR) ? ছাৰৰ যোগেদি যদি দেশত ভোটাৰ তালিকাৰ পুনৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ, তেন্তে এই প্ৰক্ৰিয়াক লৈ উদ্বিগ্ন আৰু বিৰোধিতাত সৰৱ বিৰোধী ৰাজনৈতিক শক্তি ।
অসমত 'ছাৰ’ক লৈ বিভিন্ন চৰ্চা চলি আছে যদিও এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ কথা বৰ্তমানলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ৷ ভোটাৰ তালিকাৰ আভ্যন্তৰীণ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে অসমত আৰম্ভ হৈছে ৷
নিৰ্বাচনী জিলাসমূহৰ বি এল অ’ ছুপাৰভাইজৰ পৰ্যায়ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ভোটাৰ তালিকাৰ পুনৰীক্ষণৰ কাম ৷ নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা বি এল অ’ পৰ্যায়লৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ৷ প্ৰত্যেকখন নিৰ্বাচনী জিলাৰ অন্তৰ্গত বি এল অ’ পৰ্যবেক্ষকসকলক ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আৰু ভোটাৰৰ মেপিং প্ৰক্ৰিয়াৰ নিৰ্দেশনা দিছে ৷
ভোটকেন্দ্ৰৰ মেপিং নিৰ্দেশনা
নিৰ্বাচনী জিলাসমূহৰ পুনৰ মেপিং কৰাৰ বিষয়ে বি এল অ’ পৰ্যবেক্ষকসকলক জনোৱা হৈছে ৷ সেই অনুসৰি ২০০৫ আৰু ২০২৫ চনৰ ভোটকেন্দ্রৰ মেপিং ৩ টা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে ৷ সেইকেইটা হ’ল -
- পোনপটীয়াভাৱে মেপিং হোৱা ভোটকেন্দ্ৰ(Directly mapped PS): যি সমূহ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ২০০৫ আৰু ২০২৫ দুয়োটাতে আছে ।
- যোগ হোৱা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ(Surplus PS): যি সমূহ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ২০০৫ ত নাছিল, কিন্তু ২০২৫ ত আছে । সেই সমূহক এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ধৰা হৈছে ।
- নোহোৱা হোৱা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ(Deficit PS): যি সমূহ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ২০০৫ ত আছে কিন্তু ২০২৫ ত নাই ।
পোনপটীয়াভাৱে সংযোজিত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ (Directly mapped PS) বাবে বি এল অ’ সকলক ২০০৫ ৰ ভোটাৰ তালিকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷
আনহাতে, নতুনকৈ সংযোজিত হোৱা (Surplus/Deficit PS) ৰ বাবে ২০০৫ আৰু ২০২৫ ব ভোটাৰ তালিকাত থকা মূল গাঁও আৰু খণ্ডৰ অন্তর্গত এলেকাসমূহ তুলনা কৰি চোৱা হ’ব । এইক্ষেত্ৰত BLO Supervisor, AERO আৰু Land Record Assistant সকলে সহায় কৰিব । কোনো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ যাতে Unmapped হৈ নাথাকে, তাৰ বাবে বিশেষভাৱে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে । এছ আৰ আইৰ কামত BLO সকলে ২০২৫ ৰ ভোটাৰ তালিকাৰ লগত ২০০৫ ৰ ভোটাৰ তালিকা তুলনা কৰি চাব ৷
BLO সকলে ২০২৫ ৰ ভোটাৰ তালিকাৰ লগত ২০০৫ ৰ ভোটাৰ তালিকা তুলনা কৰি প্ৰত্যায়িত কৰিব । তাৰ বাবে BLO সকলক ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ভিত্তিত তলত দিয়া তালিকাসমূহ -
১) ২০০৫ ৰ ভোটাৰ তালিকা (06.01.25) (PS Wise)
২) ২০২৫ ৰ ভোটাৰ তালিকা দুটা কপি (PS Wise)
৩) ২০২৫ ৰ ভোটাৰ যোগ তালিকাৰ ১ এপ্ৰিল ২০২৫ আৰু ১ জুলাই ২০২৫ ৰ দুটা কপি (01.04.25 & 01.07.25) (PS Wise)
কিদৰে হ’ব ভোটাৰৰ মেপিং
নিৰ্বাচন আয়োগে বি এল অ’ পৰ্যায়লৈ দিয়া নিৰ্দেশনা অনুসৰি ভোটাৰৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে ভোটাৰসকলক ৪ টা ভাগত ভাগ কৰিছে -
Category A - ২০০৫ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত যিসকল ভোটাৰৰ নাম আছে
Category B - ২০০৫ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত যিসকল ভোটাৰৰ নাম নাই আৰু ০১.০৭.১৯৮৭ ৰ আগত জন্ম (বয়স ৩৮ বছৰ বা তাতকৈ বেছি)
Category C - যিসকল ভোটাৰৰ জন্ম ০১.০৭.১৯৮৭ পৰা ০২.১২.২০০৪ চনৰ ভিতৰত (বয়স ২১ বছৰ-৩৮ বছৰৰ ভিতৰত)
Category D - যিসকল ভোটাৰৰ জন্ম ০২.১২.২০০৪ তাৰিখৰ পাছত (বয়স ২১ বছৰ বা তাতকৈ কম)
কেটেগৰী A ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে হ’ব পুনৰীক্ষণ
* এইটো শাখাত প্ৰথমেই ভোটাৰৰ জন্ম ০১.০৭.১৯৮৭ চনৰ আগত(৩৮ বছৰ বা তাতকৈ বেছি) নেকি পৰীক্ষা সেইটো প্ৰথমে পৰীক্ষা কৰা হ’ব । কিছুমান ক্ষেত্ৰত বয়সৰ ২-৩ বছৰ আগ-পিছ থাকিব পাৰে । যদি বৰ্তমান ৩৬ বছৰ হোৱা কোনো এগৰাকী ভোটাৰৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত পায় আৰু ২০০৫ চনত ভোটাৰ তালিকাতো তেওঁৰ নাম আছিল, তেন্তে তেওঁক Category A ত চিহ্নিত কৰা হ’ব । এ কেটেগৰীত চিহ্নিত কৰাৰ পিছত মেপিং কৰাৰ সময়ত ২০০৫ আৰু ২০২৫ চনৰ তালিকাত ভোটাৰগৰাকীৰ নাম, উপাধি, সম্পর্কীয় নাম, বয়স, ঘৰৰ নম্বৰ পৰীক্ষা কৰিব ৷ ঘৰৰ নম্বৰ যে সলনি হ’বও যে পাৰে সেই কথাতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ৷
* যদি ২০০৫ চনত এজন ভোটাৰ গৰাকীৰ বয়স ২০ বছৰ আৰু এতিয়া ২০২৫ চনত একে নাম আৰু সম্পকীয় নামৰ ব্যক্তিজনৰ বয়স ৮০ বছৰ হয়, তেন্তে পুনৰ পৰীক্ষা কৰা হ’ব ।
* ২০০৫ আৰু ২০২৫ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত পৰিয়ালৰ সদস্যা নামৰ সাদৃশ্য পৰীক্ষা কৰিব আয়োগে । যেতিয়া ভোটাৰগৰাকীৰ সকলো তথ্য পৰীক্ষা কৰি শুদ্ধ বুলি প্রমাণিত হোৱাৰ পিছত ২০২৫ ৰ ভোটাৰ তালিকাত ২০০৫ ৰ তালিকাৰ মতে সমষ্টিৰ নম্বৰ, ২০০৫ ৰ তালিকাৰ মতে খণ্ড নম্বৰ আৰু ২০০৫ ৰ তালিকাৰ মতে ক্রমিক নম্বৰ চিহ্নিত কৰিব ।
কেটেগৰী B ত কিদৰে হ’ব পুনৰীক্ষণ
বি কেটেগৰীত জন্মৰ তাৰিখ ০১.০৭.১৯৮৭ ৰ (বয়স ৩৮ বছৰ বা তাতকৈ বেছি) আগৰ নেকি পৰীক্ষা কৰিব আয়োগে ।
* ২০০৫ চনৰ সংশ্লিষ্ট ভোটাৰ তালিকা পৰীক্ষা কৰিব ৷
* যদি ২০০৫ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত ভোটাৰগৰাকীৰ নাম নাথাকে তেন্তে ২০২৫ ৰ ভোটাৰ তালিকাত B হিচাপে চিহ্নিত কৰা হ’ব আয়োগৰ দ্বাৰা ।
কেটেগৰী C ত কিদৰে হ’ব পুনৰীক্ষণ
এইটো ভাগত ০১.০৭.১৯৮৭ পৰা ০২.১২.২০০৪ (বয়স ২১ বছৰ-৩৮ বছব) তাৰিখৰ ভিতৰত জন্ম হৈছে নে নাই সেয়া পৰীক্ষা কৰিব । তাৰপিছত সম্পর্কীয় ভোটাৰৰ নামটো পৰীক্ষা কৰি ২০০৫ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত সম্পর্কীয় নাম বিচাৰিব আয়োগে । যদিহে ভোটাৰৰ নাম ২০০৫ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত পোৱা যায়, তেনেহ’লে এইধৰণে চিহ্নিত কৰিব -
C/ সম্পর্কীয় ব্যক্তিগৰাকীৰ ২০০৫ ৰ তালিকাৰ মতে সমষ্টিৰ নম্বৰ/ সম্পর্কীয় ব্যক্তিগৰাকীৰ ২০০৫ ৰ তালিকাৰ মতে খণ্ড নম্বৰ/ সম্পর্কীয় বাক্তিগৰাকীৰ ২০০৫ ৰ তালিকাৰ মতে ক্রমিক নম্বৰ ৷
আনহাতে, যদিহে ২০২৫ৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম পোৱা নাযায়, তেন্তে ২০২৫ ৰ ভোটাৰ তালিকাত ভোটাৰ তালিকাত C/NF বুলি চিহ্নিত কৰিব আয়োগে ৷
কেটেগৰী D
এইটো ভাগত ভোটাৰজনৰ ০২.১২.২০০৪ চনৰ পিছত জন্ম হৈছে নে নাই পৰীক্ষা কৰিব (যি সকলৰ বৰ্তমান বয়স ২১ বছৰৰ তলত) ৷ লগতে, সম্পর্কীয়ৰ নামটো পৰীক্ষা কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও ২০০৫ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত সম্পর্কীয় নাম বিচাৰ কৰিব আয়োগে । যদি ২০০৫ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত নামটো পোরা যায় তেনেহ'লে চিহ্নিত কৰিব এইদৰে—
* D/ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিগৰাকীৰ ২০০৫ ব তালিকাৰ মতে সমষ্টিৰ নং/ সম্পর্কীয় ব্যক্তিগৰাকীৰ ২০০৫ৰ তালিকাৰ মতে খণ্ড নং/ সম্পর্কীয় ব্যক্তিগৰাকীৰ ২০০৫ ৰ তালিকাৰ মতে ক্রমিক নম্বৰ ৷
যদিহে পোৱা নাযায়, তেন্তে ২০২৫ ৰ ভোটাৰ তালিকাত D/NF বুলি চিহ্নিত কৰিব ৷
এয়া অসমৰ ভোটৰ তালিকা পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া কিদৰে সস্পন্ন হ’ব তাৰ কাৰ্য প্ৰক্ৰিয়া ৷ সমগ্ৰ দেশতে আলোড়ন তোলা 'ছাৰ’ ক লৈ অসমতো প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । কিন্তু বিহাৰত 'ছাৰ’ ৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত সেই অভিজ্ঞতাৰে অভিজ্ঞতাপুষ্ট নিৰ্বাচন আয়োগে অসমত এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ বিশেষ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ’ব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগ আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে । ইতিমধ্যে অসমৰ পৰা বি এল অ’ ছুপাৰভাইজাৰসকলক নতুন দিল্লীলৈ নি আয়োগে প্ৰশিক্ষণো দি আনিছে বুলি আয়োগৰ সূত্ৰই নিশ্চিত কৰিছে ৷
সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত কেইবামাহো সময় যে লাগিব সেয়া নিশ্চিত যদিও ২০২৬ ৰ অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈ উঠিব সেয়াও সহজেই অনুমেয় । এক কথাত সকলো ঠিকে থাকিলে যে অসমৰ এপ্ৰিলত হ’বলগীয়া ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন পুনৰীক্ষণ হোৱা ভোটাৰ তালিকাৰেই অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিৰ্বাচনী আয়োগে প্ৰস্তুতি চলাইছে সেয়া নিশ্চিত ।
