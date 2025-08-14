ETV Bharat / state

ঘোষণা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ সেৱা পদক আৰু উৎকৃষ্ট সেৱা পদক - 79TH INDEPENDENCE DAY 2025

৯গৰাকী আৰক্ষী বিষয়ালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ সেৱা বঁটা । উৎকৃষ্ট সেৱাৰ বাবে ৩৫ গৰাকী আৰক্ষী বিষয়ালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উৎকৃষ্ট সেৱা পদক ।

79TH INDEPENDENCE DAY 2025
৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডৰ আখৰা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2025 at 7:40 PM IST

হায়দৰাবাদ/গুৱাহাটী: কাইলৈ সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে পালন কৰিব ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সংকটৰ সময়ত আগবঢ়োৱা সাহসী সেৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ সেৱা বঁটা আৰু উৎকৃষ্ট সেৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উৎকৃষ্ট সেৱা পদক ঘোষণা কৰা হৈছে ।

অসম আৰক্ষীৰ কোনকেইগৰাকী বিষয়াক এই পদকৰ বাবে বাছনি হৈছে তলত সৱিশেষ উল্লেখ কৰা হ'ল ।

সংকটৰ সময়ত আগবঢ়োৱা সাহসী সেৱাৰ বাবে ৯গৰাকী আৰক্ষী বিষয়ালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ সেৱা বঁটা

  1. ইন্দ্ৰাণী বৰুৱা, আই পি এছ, উপ-আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক (চি ডব্লিউ আৰ), গুৱাহাটী, অসম
  2. ৰাজেন সিং, আই পি এছ, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক, গোলাঘাট
  3. নবনীত মহন্ত, এ পি এছ, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক, গোৱালপাৰা
  4. পাৰ্থ প্ৰতীম দাস, আই পি এছ, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক, শ্ৰীভূমি
  5. মায়ংক কুমাৰ, আই পি এছ, ডিমা-হাচাওৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক
  6. বিকু এল আচুমি, আই পি এছ, এছ ডি পি অ’, মাইবং, ডিমা- হাছাও
  7. ষ্টেচন অফিচাৰ প্ৰশান্ত পেগু, এফ এণ্ড ই এছ, অসম
  8. নাৱৰীয়া গুনা মণি ৰায়, গোৱালপাৰা ডি ই এফ
  9. জৰুৰীকালীন উদ্ধাৰকাৰী দিবাকৰ শইকীয়া, এফ এণ্ড ই এছ, অসম

উৎকৃষ্ট সেৱাৰ বাবে ৩৫গৰাকী আৰক্ষী বিষয়ালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উৎকৃষ্ট সেৱা পদক প্ৰদান-

  1. বিবেক ৰাজ সিং, আই পি এছ, আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক (টি এণ্ড এ পি), অসম
  2. দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী কোষৰ SP বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা
  3. মুছলেহ উদ্দিন আহমেদ, অধিনায়ক, 1st APBn, লিগিৰিপুখুৰী
  4. লংনিত তেৰাং, সহকাৰী মহাপৰিদৰ্শক (আইন শৃংখলা)
  5. চিৰাঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অক্ষত গাৰ্গ
  6. শৰ্মিষ্ঠা বৰুৱা, সহকাৰী মহাপৰিদৰ্শক, উলুবাৰী
  7. আছিফ আহমেদ, আৰক্ষী অধীক্ষক, CID, উলুবাৰী
  8. মৰমী দাস, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক, CID, উলুবাৰী
  9. মৈত্রয়ী ডেকা, অতিৰিক্তি আৰক্ষী উপ-আয়ুক্ত (পশ্চিম), গুৱাহাটী
  10. অনুৰাগ শৰ্মা, অতিৰিক্তি আৰক্ষী উপ-আয়ুক্ত (পূব), গুৱাহাটী
  11. দীনেশ প্রতাপ সিং ৰাথোৰ, I/C, সম জিলা, মাৰ্ঘেৰিটা
  12. কৃষাণু পাঠক, পৰিদৰ্শক (UB), CID, উলুবাৰী
  13. বিজু শৰ্মা, পৰিদৰ্শক (UB), মুখ্যমন্ত্রীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষ, ৰূপনগৰ
  14. জিতেন দাস, পৰিদৰ্শক (UB), দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী কোষ, শ্রীমন্তপুৰ
  15. পংকজ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, পৰিদৰ্শক (AB), 18th APBn, লামডিং
  16. দিলীপ কুমাৰ বৈশ্য, পৰিদৰ্শক (AB), 14th APBn, দৌলাশাল
  17. লেখিকা মহন্ত, পৰিদৰ্শক (UB), LBPA, দেৰগাঁও
  18. শংকৰ জ্যোতি নাথ, পৰিদৰ্শক (UB), আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, গুৱাহাটী (ম)
  19. লাতুক দাস, পৰিদৰ্শক (UB), IBI, DSB, কোকৰাঝাৰ DEF
  20. ভাস্কৰ বেজবৰুৱা, পৰিদৰ্শক (UB), শোণিতপুৰ DEF
  21. স্বপন কুমাৰ দাস, পৰিদৰ্শক (B), সীমান্ত শাখা, গুৱাহাটী
  22. পলাশ বৰা, উপ-পৰিদৰ্শক (UB), শ্রীভূমি, DEF
  23. বিশ্বজ্যোতি দুৱৰী, উপ-পৰিদৰ্শক (UB), হাইলাকান্দি, DEF
  24. মামনি কুমাৰী, WSI (UB), মৰিগাঁও DEF
  25. ৰুণুমী সন্দিকৈ, WSI (P), শোণিতপুৰ DEF
  26. বিনোদ কুমাৰ নাথ, ASI (UB), CID, উলুবাৰী
  27. প্রাঞ্জল বৰা, ASI (WO/WT), ধুবুৰী DEF
  28. ৰাজেশ সাহা, ASI (WO/WT), APRO, গোৱালপাৰা
  29. লেঞ্চনায়ক প্রাঞ্জল প্রতীম বৰা, (AB), নগাঁও DEF
  30. লেঞ্চনায়ক (AB) জিতেশ কুমাৰ সিং, আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, গুৱাহাটী
  31. ৰাহুল দলে, উদ্ধাৰকাৰী, অগ্নি আৰু আপাতকালীন বিভাগ
  32. হৰ্ষজিৎ‍ ৰায়, উদ্ধাৰকাৰী, অগ্নি আৰু আপাতকালীন বিভাগ
  33. ABC অনুজ কুমাৰ গগৈ, শিৱসাগৰ DEF
  34. UBC দীপজ্যোতি লুংথুলু, আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, গুৱাহাটী
  35. WPC (UB) পূৰ্ণিমা ৰয়, শ্রীভূমি DEF
