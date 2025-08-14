হায়দৰাবাদ/গুৱাহাটী: কাইলৈ সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে পালন কৰিব ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সংকটৰ সময়ত আগবঢ়োৱা সাহসী সেৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ সেৱা বঁটা আৰু উৎকৃষ্ট সেৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উৎকৃষ্ট সেৱা পদক ঘোষণা কৰা হৈছে ।
অসম আৰক্ষীৰ কোনকেইগৰাকী বিষয়াক এই পদকৰ বাবে বাছনি হৈছে তলত সৱিশেষ উল্লেখ কৰা হ'ল ।
সংকটৰ সময়ত আগবঢ়োৱা সাহসী সেৱাৰ বাবে ৯গৰাকী আৰক্ষী বিষয়ালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ সেৱা বঁটা
- ইন্দ্ৰাণী বৰুৱা, আই পি এছ, উপ-আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক (চি ডব্লিউ আৰ), গুৱাহাটী, অসম
- ৰাজেন সিং, আই পি এছ, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক, গোলাঘাট
- নবনীত মহন্ত, এ পি এছ, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক, গোৱালপাৰা
- পাৰ্থ প্ৰতীম দাস, আই পি এছ, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক, শ্ৰীভূমি
- মায়ংক কুমাৰ, আই পি এছ, ডিমা-হাচাওৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক
- বিকু এল আচুমি, আই পি এছ, এছ ডি পি অ’, মাইবং, ডিমা- হাছাও
- ষ্টেচন অফিচাৰ প্ৰশান্ত পেগু, এফ এণ্ড ই এছ, অসম
- নাৱৰীয়া গুনা মণি ৰায়, গোৱালপাৰা ডি ই এফ
- জৰুৰীকালীন উদ্ধাৰকাৰী দিবাকৰ শইকীয়া, এফ এণ্ড ই এছ, অসম
উৎকৃষ্ট সেৱাৰ বাবে ৩৫গৰাকী আৰক্ষী বিষয়ালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উৎকৃষ্ট সেৱা পদক প্ৰদান-
- বিবেক ৰাজ সিং, আই পি এছ, আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক (টি এণ্ড এ পি), অসম
- দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী কোষৰ SP বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা
- মুছলেহ উদ্দিন আহমেদ, অধিনায়ক, 1st APBn, লিগিৰিপুখুৰী
- লংনিত তেৰাং, সহকাৰী মহাপৰিদৰ্শক (আইন শৃংখলা)
- চিৰাঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অক্ষত গাৰ্গ
- শৰ্মিষ্ঠা বৰুৱা, সহকাৰী মহাপৰিদৰ্শক, উলুবাৰী
- আছিফ আহমেদ, আৰক্ষী অধীক্ষক, CID, উলুবাৰী
- মৰমী দাস, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক, CID, উলুবাৰী
- মৈত্রয়ী ডেকা, অতিৰিক্তি আৰক্ষী উপ-আয়ুক্ত (পশ্চিম), গুৱাহাটী
- অনুৰাগ শৰ্মা, অতিৰিক্তি আৰক্ষী উপ-আয়ুক্ত (পূব), গুৱাহাটী
- দীনেশ প্রতাপ সিং ৰাথোৰ, I/C, সম জিলা, মাৰ্ঘেৰিটা
- কৃষাণু পাঠক, পৰিদৰ্শক (UB), CID, উলুবাৰী
- বিজু শৰ্মা, পৰিদৰ্শক (UB), মুখ্যমন্ত্রীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষ, ৰূপনগৰ
- জিতেন দাস, পৰিদৰ্শক (UB), দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী কোষ, শ্রীমন্তপুৰ
- পংকজ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, পৰিদৰ্শক (AB), 18th APBn, লামডিং
- দিলীপ কুমাৰ বৈশ্য, পৰিদৰ্শক (AB), 14th APBn, দৌলাশাল
- লেখিকা মহন্ত, পৰিদৰ্শক (UB), LBPA, দেৰগাঁও
- শংকৰ জ্যোতি নাথ, পৰিদৰ্শক (UB), আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, গুৱাহাটী (ম)
- লাতুক দাস, পৰিদৰ্শক (UB), IBI, DSB, কোকৰাঝাৰ DEF
- ভাস্কৰ বেজবৰুৱা, পৰিদৰ্শক (UB), শোণিতপুৰ DEF
- স্বপন কুমাৰ দাস, পৰিদৰ্শক (B), সীমান্ত শাখা, গুৱাহাটী
- পলাশ বৰা, উপ-পৰিদৰ্শক (UB), শ্রীভূমি, DEF
- বিশ্বজ্যোতি দুৱৰী, উপ-পৰিদৰ্শক (UB), হাইলাকান্দি, DEF
- মামনি কুমাৰী, WSI (UB), মৰিগাঁও DEF
- ৰুণুমী সন্দিকৈ, WSI (P), শোণিতপুৰ DEF
- বিনোদ কুমাৰ নাথ, ASI (UB), CID, উলুবাৰী
- প্রাঞ্জল বৰা, ASI (WO/WT), ধুবুৰী DEF
- ৰাজেশ সাহা, ASI (WO/WT), APRO, গোৱালপাৰা
- লেঞ্চনায়ক প্রাঞ্জল প্রতীম বৰা, (AB), নগাঁও DEF
- লেঞ্চনায়ক (AB) জিতেশ কুমাৰ সিং, আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, গুৱাহাটী
- ৰাহুল দলে, উদ্ধাৰকাৰী, অগ্নি আৰু আপাতকালীন বিভাগ
- হৰ্ষজিৎ ৰায়, উদ্ধাৰকাৰী, অগ্নি আৰু আপাতকালীন বিভাগ
- ABC অনুজ কুমাৰ গগৈ, শিৱসাগৰ DEF
- UBC দীপজ্যোতি লুংথুলু, আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, গুৱাহাটী
- WPC (UB) পূৰ্ণিমা ৰয়, শ্রীভূমি DEF