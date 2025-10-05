ETV Bharat / state

ভাৰতৰ ভিতৰত থাকিলে ধৰি আনিলো হয়: কাৰ বাবে চিন্তা বাঢ়িছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ?

শনিবাৰে নিশা জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলিপাৰাস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়াক লৈ চিন্তিত মুখ্যমন্ত্ৰী ।

CM concerned about Assamese expatriates from Singapore at the Yat party
জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলিপাৰাস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 5, 2025 at 7:46 AM IST

Updated : October 5, 2025 at 7:53 AM IST

গুৱাহাটী: "জুবিনৰ লগত য়ট পাৰ্টীত থকা ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়াসকল তদন্তলৈ নাহিলে তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিম ৷" - এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । শনিবাৰে নিশা জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ গৰিমা গাৰ্গ আৰু পৰিয়ালৰ আন আনসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আটাইতকৈ বেছি চিন্তা ছিংগাপুৰত থকা লোকসকল তদন্তৰ বাবে আহিব নে নাই, তেওঁলোক নাহিলে তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিম । জুবিনে য়ট যাত্ৰা কৰোঁতে তেওঁলোক মূল মানুহ আছিল । গতিকে অসমবাসী ৰাইজ হেঁচা দিব লাগে । ছিংগাপুৰৰ অসমীয়া সমাজখনক যাতে তেওঁলোক পঠিয়াই দিয়ে । যাক আনিব পাৰো, আনিলো, কিছুমানে আমালৈ লিখিছে অসুবিধা আছে আহিব নোৱাৰো । কিন্তু অসমীয়া হিচাপে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে ।"

জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলিপাৰাস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "ভাৰতৰ ভিতৰত থাকিলে ধৰি আনিলো হয় । ছিংগাপুৰত অসমীয়া ৰাইজে তেওঁলোকৰ ওপৰত হেঁচা দিব লাগে । তেওঁলোক নহালৈ এই ঘটনাটো কোনেও জোৰা লগাব নোৱাৰে । গতিকে মোৰ মনত চিন্তা শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ, শেখৰ, অমৃতপ্ৰভা আমাৰ হাতত আছে । সঁচা কথাটো উলিয়াব পাৰিম । কিন্তু আটাইতকৈ বেছি চিন্তা হৈছে ছিংগাপুৰত থকা এই মানুহ বিলাক ৬ তাৰিখে আহিব নে নাই । হেঁচা দিব লাগে যাতে তেওঁলোকে যেনে তেনে অসমলৈ আহে । তেওঁলোকক আমি মানসিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। মাক-দেউতাকক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে ল'ৰা-ছোৱালীক লৈ আহে । কাৰণ অসম আৰক্ষী ছিংগাপুৰলৈ যাব নোৱাৰে বুলি কয় ।"

জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলিপাৰাস্থিত বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈ পৰিয়ালৰ লগত কিছু সময় কটাই তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আজি মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নহয় সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগতভাৱে জুবিনৰ অনুৰাগী হিচাপে বা জেষ্ঠ ভাতৃ হিচাপে গৰিমা, পামী আৰু পিতৃৰ লগত সময় কটাও । গৰিমা কটন কলেজত মোৰ কনিষ্ঠ আছিলে । বহুত দিনৰ পৰা জুবিন-গৰিমাক ভালকৈ জানিছিলো । দুখৰ সমভাগী হ'বলৈ আহিছো ।"

জুবিন গাৰ্গক বিহ দি হত্যা কৰা বুলি শেখৰ গোস্বামীয়ে অনা অভিযোগ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "বিভিন্ন কথা-বতৰা ওলাই থাকিব । শেখৰে কৈছে জুবিনক বিহ দিয়া বুলি । ১০ তাৰিখে ভিচৰা পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আহিব । ১১ তাৰিখে গম পাম আচলতে কি আছে কি নাই । সেইবিলাক কথা পুলিচে কোৱা কথা নহয় সাক্ষীয়ে কোৱা কথা । পুলিচৰ ভাষ্য নহয় এজন অভিযুক্তৰ ভাষ্য । নিজক বচাবলৈ নে আন কোনোবাক দোষ দিবলৈ এই ভাষ্য দিছে সেয়া তদন্তত ওলাব ।"

