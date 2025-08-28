মৰাণ: উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ স্বাস্থ্যক্ষেত্ৰৰ আগশাৰীৰ এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ৷ উজনি অসমৰ ৰাইজৰ চিকিৎসাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ৰচনা কৰিছে গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস ৷ ১৯৪৭ চনৰ ৩ নৱেম্বৰত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালে কেৱল ৰোগীক চিকিৎসা কৰাই নহয়, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰিছে ।
দেশৰ ভিতৰত আগশাৰীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হিচাপে বিবেচিত হোৱা ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসালয়ৰ জন্ম ইংৰাজ শাসনৰ দিনতে । ৭৮ বছৰীয়া হোৱা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ২৪ ঘণ্টাই ৰোগীৰ চিকিৎসাত নিজক সমৰ্পিত কৰি আহিছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ।
২৫ টা বিভাগৰ দ্বাৰা অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াই আহিছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে । অৰ্থ'পেডিক্স বিভাগ, ই এন টি বিভাগ, এনাস্থেচিঅ'লজী, কমিউনিটি মেডিচিন বিভাগ, চকু চিকিৎসা বিভাগ, চৰ্মৰোগ বিভাগ, জৈৱ ৰাসায়নিক বিভাগ, যক্ষ্মা ৰোগ বিভাগ, দন্ত চিকিৎসা বিভাগ, পেৰা মেডিকেল বিভাগ, প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী বিভাগ, ফাৰ্মাক’ল’জী বিভাগ, ফিজিঅ’লজী বিভাগ, ফৰেনচিক মেডিচিন বিভাগ, মাইক্ৰবায়’ল’জী বিভাগ, মানসিক ৰোগ বিভাগ, মেডিচিন বিভাগ, ৰেডিঅ’ডায়েগনচিচ বিভাগ, ৰোগতত্ত্ব বিভাগ, শিশু চিকিৎসা বিভাগ, শৈল চিকিৎসা বিভাগ, শৰীৰতত্ত্ব বিভাগ, স্ত্ৰী আৰু প্ৰসূতি ৰোগ বিভাগ, স্নায়ুৰোগ বিভাগ আৰু হৃদৰোগ বিভাগৰ দ্বাৰা ৰোগী চিকিৎসা কৰি আহিছে ।
ইয়াৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ আহিল ভাল খবৰ ৷ ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা বিৰল ৰোগৰ চিকিৎসাৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট কেন্দ্ৰৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হ'ল ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক । ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাত জন্মগতভাৱে বিৰল আৰু জটিল বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসা লাভ কৰিব ৰোগীয়ে । জন্মগতভাৱে বিভিন্ন বিৰল ৰোগৰ ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া বহিঃৰাজ্যলৈ যাব নালাগে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰোগীয়ে ।
দেশৰ অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ১৫ টা উৎকৃষ্ট কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত এখন হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক । ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা বিৰল ৰোগৰ চিকিৎসাৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট কেন্দ্ৰৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ পাছত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জীৱ কাকতিয়ে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, ‘‘কিছুমান ৰোগীয়ে মাতৃৰ গৰ্ভতে ৰোগ লৈ জন্ম লাভ কৰে আৰু গোটেই জীৱন কষ্টত ভূগিবলগা হয় । এনেকুৱা ৰোগ অন্য ৰোগৰ তুলনাত কম । এই ৰোগসমূহক বিৰল ৰোগ বুলি চিহ্নিত কৰা হয় । ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰায় আঢ়ৈটা বছৰৰ পৰা এইসমূহ ৰোগৰ বাবে চলি আছিল বিভিন্ন পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা । ইয়াৰ পাছতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ১৫ টা উৎকৃষ্ট কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত এখন হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এতিয়াৰে পৰা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এই ৰোগৰ পৰীক্ষা, চিকিৎসা, উপশম আদি কৰাব পাৰিব ৰোগীসকলে । চিহ্নিত কৰণ, চিকিৎসা আৰু প্ৰতিৰোধৰ আদি বিৰল ৰোগৰ তিনিটা পৰ্যায়ত ভাগ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । বিৰল ৰোগৰ বাবে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এখন সমিতি গঠন কৰা হ'ব । বৰ্তমানলৈ উজনিৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মুঠ এহেজাৰৰো অধিক এনেধৰণৰ বিৰল আৰু জটিল ৰোগৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত । বিৰল জটিল ৰোগৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা স্বীকৃতি লাভ কৰা বিষয়টোৱে মহাবিদ্যালয়খনৰ চিকিৎসকক আনন্দিত কৰাৰ লগতে ৰোগী আৰু ৰোগীৰ অভিভাৱকসকলৰ মাজলৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে ।’’
