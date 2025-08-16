ETV Bharat / state

অসম-বাংলাদেশ সীমান্ত পৰিচালনা শক্তিশালী কৰাৰ দাবী দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ - ASSAM LOP LETTER TO AMIT SHAH

গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহলৈ জৰুৰী হস্তক্ষেপ বিচাৰি বিৰোধীৰ দলপতিৰ পত্ৰ ৷

ASSAM LOP LETTER TO AMIT SHAH
দেৱব্ৰত শইকীয়া (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 16, 2025 at 9:26 PM IST

গুৱাহাটী : অসম-বাংলাদেশ সীমান্ত পৰিচালনা শক্তিশালী কৰি অসমত অনুপ্ৰৱেশ ৰোধৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ জৰুৰী হস্তক্ষেপ দাবী অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা দেবব্ৰত শইকীয়াৰ । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহলৈ এক পত্ৰযোগে অসম-বাংলাদেশ সীমান্তত সীমান্ত পৰিচালনা শক্তিশালী কৰিবলৈ জৰুৰী হস্তক্ষেপৰ আহ্বান জনাইছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ৷

অমিত শ্বাহলৈ লিখা পত্ৰখনত শইকীয়াই এই বছৰৰ মে’ মাহৰ পৰা অসম আৰক্ষীয়ে পৰিচালনা কৰি অহা ’পুছবেক’ অভিযানৰ বিষয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি উল্লেখ কৰিছে যে ২৬৭.৫ কিলোমিটাৰ দীঘল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী (বিএছএফ) মোতায়েন থকাৰ পিছতো ৰাজ্যখনত অনুপ্ৰৱেশ এতিয়াও এক গুৰুতৰ সমস্যা হৈয়ে আছে ।

LOP Debabrat Saikia's letter to Amit Shah
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহলৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ পত্ৰ (ETV Bharat)

শইকীয়াই চৰকাৰী তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক জনায় যে যোৱা ১০ মে’ত নতুন পুছবেক কৌশল আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ২৩ মে’, ৩১ মে’, ৮ জুন, ২৭ জুন, ৬ জুলাই আৰু ৩ আগষ্টত অভিযান চলোৱা হৈছে । এই অভিযানৰ জৰিয়তে ৩০০ৰো অধিক নথি-পত্ৰবিহীন বাংলাদেশী নাগৰিকক প্ৰত্যপৰ্ণ কৰা হৈছে ।

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ লিখা পত্ৰখনত দেৱব্ৰত শইকীয়াই মূলত তিনিটা প্ৰধান উদ্বেগৰ বিষয় উল্লেখ কৰিছে ৷ প্ৰথমটো হ’ল - প্ৰতিকূল ভূ-প্ৰকৃতিত বিএছএফৰ মোতায়েনৰ কাৰ্যকৰীতা, দ্বিতীয়টো- কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক সুৰক্ষা সংস্থাসমূহৰ মাজত সমন্বয়ৰ অভাৱ আৰু তৃতীয়টো হ’ল - বিদেশী ন্যায়ধিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া অবিহনে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত পুছবেক অভিযানৰ আইনী আৰু কূটনৈতিক প্ৰভাৱ ।

LOP Debabrat Saikia's letter to Amit Shah
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহলৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ পত্ৰ (ETV Bharat)

বিৰোধীৰ দলপতি শইকীয়াই গৃহ মন্ত্ৰণালয়ক বিএছএফৰ কৌশলৰ এক বিস্তৃত পৰ্যালোচনা কৰা, বিএছএফ আৰু অসম আৰক্ষীৰ মাজত শক্তিশালী সমন্বয় ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা আৰু প্ৰযুক্তি-চালিত নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে পত্ৰযোগে আহ্বান জনাইছে । ইয়াৰ উপৰি, তেওঁ অনুপ্ৰৱেশৰ মূল কাৰণ সমাধানৰ বাবে বাংলাদেশৰ সৈতে সক্ৰিয় কূটনৈতিক সংযোগ স্থাপন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণভাৱে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সৈতে মোকাবিলাৰ বাবে স্পষ্ট আৰু একক নিৰ্দেশনা ৰূপাণয়নৰ বাবেও কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক পৰামৰ্শ দিছে ।

পত্ৰখনত শইকীয়াই উল্লেখ কৰিছে, “এই বিষয়ৰ গুৰুত্ব আৰু ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা তথা কূটনৈতিক দিশৰ সৈতে জড়িততাৰ কথা বিবেচনা কৰি, মই আপোনাক তাৎক্ষণিক পৰ্যালোচনা কৰি কাৰ্যকৰী সীমান্ত পৰিচালনা নিশ্চিত কৰিবলৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বিনীত অনুৰোধ জনাইছো ৷”

