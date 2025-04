ETV Bharat / state

উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা - ASSAM HS RESULTS 2025

By ETV Bharat Assamese Team Published : April 30, 2025 at 9:51 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 10:50 AM IST 2 Min Read

গুৱাহাটী : প্ৰত্যাশিতভাৱেই ঘোষণা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল । ৯ বজাৰ লগে লগে ঘোষণা হ'ল দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল । অসম ৰাজ‍্যিক বিদ‍্যালয় শিক্ষা পৰিষদে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য আৰু ভোকেচনেল শাখাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা ২০২৫ৰ ফলাফল ৱেবছাইটযোগে ঘোষণা কৰিছে ৷ কলা শাখাৰ ফলাফল : উল্লেখ্য যে বুধবাৰে ঘোষণা কৰা ফলাফলত কলা শাখাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮১.০৩ শতাংশ ৷ এইবাৰ মুঠ ২,২৬,৭৫৬ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷ ইয়াৰে ১৮,৩৭৪৫ গৰাকীয়ে সাফল্যৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হয় ৷ কলা শাখাৰ ফলাফল (ETV Bharat) প্ৰথম বিভাগত ৪৯,৫৭৭ পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে ৮০,৬৫০ গৰাকী ৷ আনহাতে তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে ৫৩,৫১৮ গৰাকী ৷ বিজ্ঞান শাখাৰ ফলাফল : উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত বিজ্ঞান শাখাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ - ৮৪.৮৮ শতাংশ ৷ মুঠ ৫৬,৯০৯ পৰীক্ষাৰ্থীৰ ৪৮,৩০৯ গৰাকীয়ে সফলতাৰ মুখ দেখিছে ৷ বিজ্ঞান শাখাৰ ফলাফল (ETV Bharat) প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে ২৫,৮২৭ গৰাকী আনহাতে দ্বিতীয় বিভাগত আৰু তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা ক্ৰমে ১৯,২৮৬ আৰু ৩,১৯৬ গৰাকী বাণিজ্য শাখাৰ ফলাফল : বাণিজ্য শাখাতো প্ৰায় একেধৰণৰ ফলাফল পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ - ৮২.১৮ শতাংশ ৷ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী আছিল ১৭,৭৪৬ গৰাকী ৷ তাৰে ভিতৰত উত্তীৰ্ণ হৈছে ১৪,৫৮৪ গৰাকী ৷ বাণিজ্য শাখাৰ ফলাফল (ETV Bharat) প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা ৬,৫১৯ ৷ ৫,৭৬০ গৰাকী দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ২,৩০৫ উল্লেখ্য যে এইবাৰ কলা শাখাত ৯৪.২১ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হাৰেৰে শীৰ্ষত আছে বাক্সা জিলা । বিজ্ঞান শাখাত ১০০ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হাৰৰ সৈতে শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাই । আনহাতে বাণিজ্য শাখাক শীৰ্ষত দক্ষিণ শালমৰা জিলা । জিলাখনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ১০০ শতাংশ । অসম ৰাজ‍্যিক বিদ‍্যালয় শিক্ষা পৰিষদে ইতিপূৰ্বেই ঘোষণা কৰামতে এইকেইটা ৱেবছাইটত পৰীক্ষাৰ্থীসকলে চাব পাৰিব চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল https://ahsec.assam.gov.in https://www.iresults.in https://www.assamresult.in https://iresults.net https://assamjobalerts.com https://www.vidyavision.com https://www.indiaresults.com https://www.jagranjosh.com http://www.schools9.com https://www.ndtv.com https://www.results.shiksha https://indianexpress.com তদুপৰি 'Uplobdha' নামৰ এপৰ জৰিয়তেও শিক্ষাৰ্থীসকলে লাভ কৰিব পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎকণ্ঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । লগতে পঢ়ক :বিমানেৰে নহয়, আটাৰী সীমান্তৰে গাড়ীৰে পাকিস্তানত প্ৰৱেশ কৰিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে: মুখ্যমন্ত্ৰী - PANCHAYAT ELECTION 2025

