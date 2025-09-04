ETV Bharat / state

বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ: ৰাজ্যত ৩৪ শতাংশ বৰষুণ কমিল, ২৫ খন জিলাত বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস, দুৰ্ভোগ কৃষকৰ - ASSAM RECEIVES LESS RAINFALL

বতৰে লগাইছে বিধি-পথালি ৷ পূৰ্বৰ তুলনাত বহু কম পৰিমাণে হৈছে বৰষুণ ৷ ফলত বিপদত পৰিছে ৰাজ্যৰ চহা কৃষক ৷

Assam has witnessed 34% decrease in rainfall during the current monsoon season
পথাৰত ৰোৱনী (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্যখনত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ব্যাপক নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিছে । ৰাজ্যখনৰ কৃষকসকলে জলসিঞ্চনৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা নথকাত বৰষুণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি নিজৰ কৃষিকাৰ্য কৰে । কিন্তু ৰাজ্যখনত অস্বাভাৱিকভাৱে বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পোৱাত সমস্যাত পৰিছে কৃষকসকল ।

বাৰিষা কালতো ৰাজ্যখনত হ্ৰাস পাইছে বৰষুণ । ৰাজ্যখনত জুন মাহৰ পৰা আগষ্ট মাহলৈকে স্বাভাৱিকতকৈ ৩৪ শতাংশ বৰষুণ হ্ৰাস পাইছে । এই তথ্য বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ । গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ বতৰ বিজ্ঞানী সঞ্জয় শ্ব'নীলে জনোৱা মতে, ৰাজ্যখনৰ ২৫ খন জিলাত বৰষুণৰ ঘাটি পৰিলক্ষিত হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে মাত্ৰ ৮খন জিলাতহে স্বাভাৱিক মাত্ৰাত বৰষুণ হৈছে । সর্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে নামনিৰ দক্ষিণ শালমাৰা জিলাত ।

বতৰৰ বতৰা (ETV Bharat Assam)

জিলাখনত স্বাভাৱিকতকৈ ৯৮ শতাংশ কম বৰষুণ হৈছে । বৰষুণ কম হোৱা ৰাজ্যৰ বাকী জিলাকেইখন হৈছে ক্ৰমে -

  1. বজালী
  2. বাক্সা
  3. বৰপেটা
  4. বিশ্বনাথ
  5. বঙাইগাঁও
  6. চিৰাং
  7. দৰং
  8. ধেমাজি
  9. ধুবুৰী
  10. ডিব্ৰুগড়
  11. ডিমা হাছাও
  12. গোৱালপাৰা
  13. কামৰূপ
  14. কামৰূপ মহানগৰ
  15. কাৰ্বি আংলং
  16. কোকৰাঝাৰ
  17. লখিমপুৰ
  18. নগাঁও
  19. নলবাৰী
  20. শিৱসাগৰ
  21. শ্রীভূমি
  22. তামুলপুৰ
  23. তিনিচুকীয়া
  24. ওদালগুৰি আৰু
  25. পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ।

ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যখনৰ আঠখন জিলাত স্বাভাৱিক বৰষুণ হৈছে । বতৰ বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি যোৱা জানুৱাৰীৰ পৰা ৩১ আগষ্টলৈ গুৱাহাটীত বৰষুণৰ স্বাভাৱিক পৰিমাণ হ'ব লাগিছিল ১৭৬ ছেণ্টিমিটাৰ । তাৰ বিপৰীতে ১৩০ ছেণ্টিমিটাৰহে বৰষুণ হৈছে ।

ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণৰ পৰিমাণ কমিলেও আন কিছু অঞ্চলত ঠিকেই আছে বৰষুণৰ মাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

একেদৰে ডিব্ৰুগড়ত ২৬৭ ছেণ্টিমিটাৰ বৰষুণৰ বিপৰীতে হৈছে ১৮৭ ছেণ্টিমিটাৰ বৰষুণ । সেইদৰে তেজপুৰত স্বাভাৱিক বৰষুণৰ পৰিমাণ হৈছে ১৮২ ছেণ্টিমিটাৰ । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে বৰষুণ হৈছে ১৭৫ ছেণ্টিমিটাৰ । ধুবুৰীত স্বাভাৱিক পৰিমাণ ২৮৫ ছেণ্টিমিটাৰৰ যদিও বৰষুণ হৈছে ১৪৪ ছেণ্টিমিটাৰ । শিলচৰত ৩০০ ছেণ্টিমিটাৰৰ বিপৰীতে ২৪১ ছেণ্টিমিটাৰহে বৰষুণ হৈছে ।

  • উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলতো হ্ৰাস পাইছে বৰষুণৰ পৰিমাণ :

লক্ষণীয় বিষয় যে অসমৰ দৰে উত্তৰ-পূবৰ আন ৰাজ্যতো বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাইছে। বৰষুণৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ মেঘালয়তো এইবাৰ বাৰিষা অভাৱনীয়ভাৱে হ্ৰাস পাইছে বৰষুণ । বতৰ বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, যোৱা জুনৰ পৰা আগষ্টলৈকে মেঘালয়ত ৪২ শতাংশ, অৰুণাচল প্ৰদেশত ৩৭ শতাংশ বৰষুণ হ্ৰাস পাইছে। মেঘালয়ৰ শ্বিলঙত ২২৯ ছেণ্টিমিটাৰ বৰষুণ হ'ব লাগে যদিও ১৬০ ছেণ্টিমিটাৰতহে বৰষুণ হৈছে । চেৰাপুঞ্জীত বৰষুণৰ মাত্ৰা এইবাৰ উদ্বেগজনকভাৱে হ্রাস পায় । তাত স্বাভাৱিক পৰিমাণত ১,১০৭ ছেণ্টিমিটাৰ বৰষুণ হ'ব লাগে । ইয়াৰ বিপৰীতে বৰষুণ হয় মাত্র ৬৩৩ ছেণ্টিমিটাৰহে ।

  • বৰষুণৰ অভাৱ আৰু বানপানীৰ প্ৰভাৱ :

ৰাজ্যৰ পৰা বাৰিষাৰ বতৰে লাহে লাগে বিদায় ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে । প্ৰতি বছৰে অসমক কম-বেছি পৰিমাণে কেইবাটাও বানে স্পর্শ কৰে । কিন্তু এইবাৰৰ ছবিখন কিছু পৃথক । ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাতে এইবাৰ স্বাভাৱিকত হাৰতকৈ বৰষুণৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কমিছে । কেইখনমান জিলাতহে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ বতৰৰ প্ৰভাৱ পৰাত তাত কিছু পৰিমাণে বৰষুণ হৈছে ।

তদুপৰি তেনে জিলাত চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে বানৰ সৃষ্টি কৰে । তাৰ বাদে আগষ্টলৈ ৰাজ্যত বানৰ প্ৰভাৱ নপৰিল । আগতেই উল্লেখ কৰা হৈছে যে যোৱা জানুৱাৰীৰ পৰা ৩১ আগষ্টলৈ গুৱাহাটীত বৰষুণৰ স্বাভাৱিক পৰিমাণ হ'ব লাগিছিল ১৭৬ ছেণ্টিমিটাৰ । তাৰ বিপৰীতে ১৩০ ছেণ্টিমিটাৰহে বৰষুণ হয় । কেৱল উত্তৰ লখিমপুৰতহে স্বাভাৱিকতকৈ অধিক পৰিমাণৰ বৰষুণ হয় । গাতে লাগি থকা অৰুণাচলত হোৱা বৰষুণৰ প্ৰভাৱ জিলাখনত পৰে । উত্তৰ লখিমপুৰৰ বৰষুণৰ স্বাভাৱিক পৰিমাণ ২৫৬ ছেণ্টিমিটাৰ যদিও বৰষুণ হয় ২৮৬ ছেণ্টিমিটাৰ ।

সেমেকা ৰাজপথ... (ETV Bharat Assam)
  • কৃষিখণ্ডৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ :

বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ ভয়াৱহ পৰিণতিতে এনেদৰে বৰষুণৰ মাত্ৰা স্বাভাৱিক দিনতো হ্রাস হোৱাটোৱে ভয়াৱহ ভৱিষ্যতকে স্পষ্ট কৰিছে । বৰষুণৰ পৰিমাণ এনেদৰে হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত অসমত এইবাৰ ধানৰ উৎপাদন হ্ৰাস পোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে ।

ইফালে ৰাজ্যখনত কৃষিভূমিৰ পৰিমাণো দিনক দিনে হ্রাস পাইছে । সকলো দিশৰ পৰা কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্যখনৰ কৃষিখণ্ডই ব্যাপক সংকটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ।

