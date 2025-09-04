গুৱাহাটী : কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্যখনত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ব্যাপক নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিছে । ৰাজ্যখনৰ কৃষকসকলে জলসিঞ্চনৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা নথকাত বৰষুণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি নিজৰ কৃষিকাৰ্য কৰে । কিন্তু ৰাজ্যখনত অস্বাভাৱিকভাৱে বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পোৱাত সমস্যাত পৰিছে কৃষকসকল ।
বাৰিষা কালতো ৰাজ্যখনত হ্ৰাস পাইছে বৰষুণ । ৰাজ্যখনত জুন মাহৰ পৰা আগষ্ট মাহলৈকে স্বাভাৱিকতকৈ ৩৪ শতাংশ বৰষুণ হ্ৰাস পাইছে । এই তথ্য বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ । গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ বতৰ বিজ্ঞানী সঞ্জয় শ্ব'নীলে জনোৱা মতে, ৰাজ্যখনৰ ২৫ খন জিলাত বৰষুণৰ ঘাটি পৰিলক্ষিত হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে মাত্ৰ ৮খন জিলাতহে স্বাভাৱিক মাত্ৰাত বৰষুণ হৈছে । সর্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে নামনিৰ দক্ষিণ শালমাৰা জিলাত ।
জিলাখনত স্বাভাৱিকতকৈ ৯৮ শতাংশ কম বৰষুণ হৈছে । বৰষুণ কম হোৱা ৰাজ্যৰ বাকী জিলাকেইখন হৈছে ক্ৰমে -
- বজালী
- বাক্সা
- বৰপেটা
- বিশ্বনাথ
- বঙাইগাঁও
- চিৰাং
- দৰং
- ধেমাজি
- ধুবুৰী
- ডিব্ৰুগড়
- ডিমা হাছাও
- গোৱালপাৰা
- কামৰূপ
- কামৰূপ মহানগৰ
- কাৰ্বি আংলং
- কোকৰাঝাৰ
- লখিমপুৰ
- নগাঁও
- নলবাৰী
- শিৱসাগৰ
- শ্রীভূমি
- তামুলপুৰ
- তিনিচুকীয়া
- ওদালগুৰি আৰু
- পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ।
ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যখনৰ আঠখন জিলাত স্বাভাৱিক বৰষুণ হৈছে । বতৰ বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি যোৱা জানুৱাৰীৰ পৰা ৩১ আগষ্টলৈ গুৱাহাটীত বৰষুণৰ স্বাভাৱিক পৰিমাণ হ'ব লাগিছিল ১৭৬ ছেণ্টিমিটাৰ । তাৰ বিপৰীতে ১৩০ ছেণ্টিমিটাৰহে বৰষুণ হৈছে ।
একেদৰে ডিব্ৰুগড়ত ২৬৭ ছেণ্টিমিটাৰ বৰষুণৰ বিপৰীতে হৈছে ১৮৭ ছেণ্টিমিটাৰ বৰষুণ । সেইদৰে তেজপুৰত স্বাভাৱিক বৰষুণৰ পৰিমাণ হৈছে ১৮২ ছেণ্টিমিটাৰ । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে বৰষুণ হৈছে ১৭৫ ছেণ্টিমিটাৰ । ধুবুৰীত স্বাভাৱিক পৰিমাণ ২৮৫ ছেণ্টিমিটাৰৰ যদিও বৰষুণ হৈছে ১৪৪ ছেণ্টিমিটাৰ । শিলচৰত ৩০০ ছেণ্টিমিটাৰৰ বিপৰীতে ২৪১ ছেণ্টিমিটাৰহে বৰষুণ হৈছে ।
- উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলতো হ্ৰাস পাইছে বৰষুণৰ পৰিমাণ :
লক্ষণীয় বিষয় যে অসমৰ দৰে উত্তৰ-পূবৰ আন ৰাজ্যতো বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাইছে। বৰষুণৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ মেঘালয়তো এইবাৰ বাৰিষা অভাৱনীয়ভাৱে হ্ৰাস পাইছে বৰষুণ । বতৰ বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, যোৱা জুনৰ পৰা আগষ্টলৈকে মেঘালয়ত ৪২ শতাংশ, অৰুণাচল প্ৰদেশত ৩৭ শতাংশ বৰষুণ হ্ৰাস পাইছে। মেঘালয়ৰ শ্বিলঙত ২২৯ ছেণ্টিমিটাৰ বৰষুণ হ'ব লাগে যদিও ১৬০ ছেণ্টিমিটাৰতহে বৰষুণ হৈছে । চেৰাপুঞ্জীত বৰষুণৰ মাত্ৰা এইবাৰ উদ্বেগজনকভাৱে হ্রাস পায় । তাত স্বাভাৱিক পৰিমাণত ১,১০৭ ছেণ্টিমিটাৰ বৰষুণ হ'ব লাগে । ইয়াৰ বিপৰীতে বৰষুণ হয় মাত্র ৬৩৩ ছেণ্টিমিটাৰহে ।
- বৰষুণৰ অভাৱ আৰু বানপানীৰ প্ৰভাৱ :
ৰাজ্যৰ পৰা বাৰিষাৰ বতৰে লাহে লাগে বিদায় ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে । প্ৰতি বছৰে অসমক কম-বেছি পৰিমাণে কেইবাটাও বানে স্পর্শ কৰে । কিন্তু এইবাৰৰ ছবিখন কিছু পৃথক । ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাতে এইবাৰ স্বাভাৱিকত হাৰতকৈ বৰষুণৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কমিছে । কেইখনমান জিলাতহে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ বতৰৰ প্ৰভাৱ পৰাত তাত কিছু পৰিমাণে বৰষুণ হৈছে ।
তদুপৰি তেনে জিলাত চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে বানৰ সৃষ্টি কৰে । তাৰ বাদে আগষ্টলৈ ৰাজ্যত বানৰ প্ৰভাৱ নপৰিল । আগতেই উল্লেখ কৰা হৈছে যে যোৱা জানুৱাৰীৰ পৰা ৩১ আগষ্টলৈ গুৱাহাটীত বৰষুণৰ স্বাভাৱিক পৰিমাণ হ'ব লাগিছিল ১৭৬ ছেণ্টিমিটাৰ । তাৰ বিপৰীতে ১৩০ ছেণ্টিমিটাৰহে বৰষুণ হয় । কেৱল উত্তৰ লখিমপুৰতহে স্বাভাৱিকতকৈ অধিক পৰিমাণৰ বৰষুণ হয় । গাতে লাগি থকা অৰুণাচলত হোৱা বৰষুণৰ প্ৰভাৱ জিলাখনত পৰে । উত্তৰ লখিমপুৰৰ বৰষুণৰ স্বাভাৱিক পৰিমাণ ২৫৬ ছেণ্টিমিটাৰ যদিও বৰষুণ হয় ২৮৬ ছেণ্টিমিটাৰ ।
- কৃষিখণ্ডৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ :
বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ ভয়াৱহ পৰিণতিতে এনেদৰে বৰষুণৰ মাত্ৰা স্বাভাৱিক দিনতো হ্রাস হোৱাটোৱে ভয়াৱহ ভৱিষ্যতকে স্পষ্ট কৰিছে । বৰষুণৰ পৰিমাণ এনেদৰে হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত অসমত এইবাৰ ধানৰ উৎপাদন হ্ৰাস পোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে ।
ইফালে ৰাজ্যখনত কৃষিভূমিৰ পৰিমাণো দিনক দিনে হ্রাস পাইছে । সকলো দিশৰ পৰা কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্যখনৰ কৃষিখণ্ডই ব্যাপক সংকটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ।