ETV Bharat / state

দহ দিনৰ ভিতৰত হ'ব বিদেশীৰ বিচাৰ : কেবিনেটত বিদেশী বহিষ্কৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এছ অ' পিত অনুমোদন

অসম THE IMMIGRANTS(EXPULSION FROM ASSAM) ACT, 1950 আইন অনুসৰিয়েই বিদেশী বিতাড়ন সন্দৰ্ভত DCৰ হাতত প্ৰচুৰ ক্ষমতা। আইন অনুসৰি বিদেশী সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিব পাৰিব জিলা আয়ুক্তই।

ASSAM HAS PUSHED BACK 30000+ ILLEGAL IMMIGRANTS TILL DATE says Assam Himanta Biswa Sarma
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2025 at 11:02 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ বিপৰীতে জিলা আয়ুক্ত আৰু অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তই কৰিব বিদেশীৰ বিচাৰ । মাত্র দহ দিনৰ ভিতৰত হ'ব বিদেশীৰ বিচাৰ আৰু তাৰ পাছত লগে লগে হ'ব বহিষ্কৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৌৰোহিত্যত মঙলবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠকত বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰা সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

কেবিনেটত বিদেশী বহিষ্কৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এছ অ' পিত অনুমোদন জনোৱা হয় । বৈঠকৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ সদৰী কৰে ।

সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নাগৰিকত্ব আইনত সন্নবিষ্ট দফা ৬ (এ)ক বৈধতা প্ৰদান কৰি ৰায়দান কৰিছিল । অসমত অসম চুক্তিৰ বাবে বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষ ১৯৭১ চন । কিছুমান লোকে ইয়াত আপত্তি দৰ্শাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছিল । ইয়াৰ শুনানিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে ১৯৭১ চনকে বৈধতা প্ৰদান কৰে । লগতে বিচাৰপীঠে ৰায়দানত এটা বিশেষ উল্লেখনীয় মন্তব্য কৰিছিল ।''

তেওঁ কয়, ''নাগৰিকত্ব আইন ৬ (এ) আৰু ইমিগ্ৰেচন এক্সপালচন এক্ট ১৯৫০ দুটা সমানে যাব । অৰ্থাৎ ১৯৭১ চনৰ আগত অহা বিদেশী সকল ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব । কিন্তু ১৯৭১ চনৰ পাছত অহা বিদেশীসকলক ইমিগ্ৰেচন এক্সপালচন ফ্ৰম আসাম এক্ট ১৯৫০ (THE IMMIGRANTS - EXPULSION FROM ASSAM ACT, 1950) অনুসৰি অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব । এইটো ন্যায়ালয়ৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ ন্যায় আছিল । ইয়াৰ অৰ্থ যে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ এতিয়া আৰু কোনো প্ৰয়োজন নাই ।''

''১৯৭১ চনৰ পাছত অহাসকলক বহিষ্কাৰ কৰিব পাৰি । বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত ৮২ হাজাৰ গোচৰ পৰি আছে । বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া ।" মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় ।

ASSAM HAS PUSHED BACK 30000+ ILLEGAL IMMIGRANTS TILL DATE says Assam Himanta Biswa Sarma
চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত (@himantabiswa)

আইনৰ প্ৰেক্ষাপট দাঙি ধৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "১৯৫০ চনত অসমৰ বাবে বিশেষ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল । বিদেশী বহিষ্কৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো খৰটকীয়া আছিল । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জিলা আয়ুক্তসকলক ডেজিগনেটেড বিষয়া হিচাপে নটিফাই কৰিছিল । কিন্তু আই এম ডি টি আইনখন অহা বাবে হোৱা নাছিল । আই এম ডি টি বাতিল হোৱাৰ পাছত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ লৈ আহিল । যাৰ ফলত সেই আইনখন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পিছ পৰি ৰ'ল । যিখন অসমৰ বাবে এখন বিশেষ আইন আছিল । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এই বিশেষ আইনখনৰ প্ৰসংগিকতা আকৌ এবাৰ অসমৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিল ।"

সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ ৰায়দান অনুসৰি কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "কেবিনেটে আইনখন প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে এখন এছ অ' পি প্ৰস্তুত কৰি অনুমোদন জনায় । এই এছ অ' পি অনুসৰি কোনো লোক নাইবা সীমান্ত আৰক্ষীয়ে নাইবা কোনো উৎসৰ পৰা কোনো লোকক বিদেশী বুলি সন্দেহ কৰি জিলা আয়ুক্তক অৱগত কৰিলে জিলা আয়ুক্তই সেই লোকজনক জাননী জাৰি কৰিব ।''

''জিলা আয়ুক্ত নাইবা অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তই জাননী জাৰি কৰি সংশ্লিষ্ট লোকজনক নিজৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ কৰাৰ বাবে দহ দিনৰ সময় দিব । দহ দিনৰ ভিতৰত লোকজনে দিয়া নথিপত্রত সন্তুষ্ট নহ'লে জিলা আয়ুক্তই লোকজনক বহিষ্কাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিব । জিলা আয়ুক্তই পুচবেকৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতে লোকজনক হল্ডিং চেণ্টাৰলৈ নিয়া হ'ব আৰু তাৰ পাছত সময়সূচী অনুসৰি বি এছ এফৰ যোগেদি সংশ্লিষ্ট ৰাষ্ট্ৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ব । কেবিনেটত এই এছ অ' পিত অনুমোদন জনোৱা হয় । কেবিনেটে আজি বিদেশী বহিষ্কাৰৰ ক্ষেত্রত এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। দহ দিনৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত হ'ব আৰু জিলা আয়ুক্তই সিদ্ধান্ত ল'ব ।" তেওঁ কয় ।

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "ইয়াৰ ফলত বিদেশী বহিষ্কাৰ প্ৰক্ৰিয়া ক্ষীপ্ৰ হ'ব । জিলা আয়ুক্ত আৰু অতিৰিক্ত আয়ুক্তই সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব । আমি গঠাই দিলে বি এছ এফে লগে লগে পুচবেক কৰিব পাৰিব । বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে ১.১৬ লাখ লোকক বিদেশী ঘোষণা কৰিছে । এইসকলৰ ভিৰতৰ যিসকলৰ উচ্চ ন্যায়ালয় নাইবা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত স্থগিতাদেশ নাই তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰিব পৰা যাব । নতুনকৈ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত কোনো গোচৰ দিয়া নহ'ব । জিলা আয়ুক্তই সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰা নাইবা সন্দেহ থকা বিষয়সমূহ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণলৈ প্ৰেৰণ কৰিব । বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা নহয়। এই আইনৰ লগত এন আৰ চিৰ কোনো কথা নাই । জিলা আয়ুক্তৰ সিদ্ধন্ত চূড়ান্ত ।"

সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "এতিয়ালৈকে অসমৰ পৰা ৩০১২৬ জন বিদেশীক পুচবেক কৰা হৈছে । এতিয়া এই সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব । অসম চৰকাৰে ন্যায়ালয়ৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ ৰায়দানৰ ভিত্তিতে কাম কৰিছে । কংগ্ৰেছে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আনি আইনখনৰ প্ৰাসংগিকতা নোহোৱা কৰিছিল । বিশ্বাসঘাটকতা কৰিছিল। পুচবেক কৰাৰ পিছত ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰা হ'ব । বৰ্তমান সময়ত আমি প্ৰতি সপ্তাহত ৩০ৰ ৩৫ জনক পুচবেক কৰি আছো ।"

হিন্দু বেংগলীৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অসমত বেংগলী লোকসকল ১৯৭১ চনৰ আগতে অহা । 'কা' হোৱাৰ পিছত মাত্র ১২ জন লোকে আবেদন কৰিছে আৰু তাৰে তিনিজনে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছে । হিন্দু বেংগলীসকলে নিজকে ভাৰতীয় ভাবে যাৰ বাবে আবেদন কৰা নাই । ভয় খালে নিশ্চয় আবেদন কৰিলে হয় । অসমত 'কা'ৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই ।

''কা-ৰ পিছত এক-ডেৰ লাখ লোকে আবেদন কৰিলে নিশ্চয় আলোচনা কৰিলো হয় । হিন্দু বেংগলীকলৈ কোনো বিতৰ্কৰ কথা নাই । 'কা' আন্দোলনত পাঁচজন শ্বহীদ হ'ল আৰু তিনিজনে নাগৰিকত্ব পালে । গতিকে অসমত 'কা'ৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই । হিন্দু বেংগলী লোকসকলক সন্দেহৰ চকুৰে চাবলগীয়া নাই । এক কোটি আহিব বুলি কৈছিল । গতিকে ইয়াকলৈ সময় নষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ।'' মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় ।

''দুলাল নাথ নামৰ লোকজনক বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে বিদেশী ঘোষণা কৰাৰ পিছত নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰিব কোৱা হৈছিল । কিন্তু তেওঁ ১৯৭১ত অহা বাবে আবেদন নকৰিলে । বেংগলী হিন্দু মানুহখিনিৰ বিশ্বাস আছে যে তেওঁলোক ভাৰতীয় । গতিকে এই বিষয়ত সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই ।" মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় ।

কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা আন সিদ্ধান্তসমূহ :

১. আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডিউচ এণ্ড মাৰ্কেটিং এক্ট অনাৰ বাবে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত কৃষকে কৃষিজাত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ সুবিধা পাব ।
২. যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ ২০ গৰাকী ফিজিঅ'থেৰাপীষ্ট আৰু স্পীচথেৰাপীষ্টৰ দৰমহাৰ খেলিমেলি দূৰ কৰিলে কেবিনেটে ।
৩. উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত ৮০ শতাংশ তথা তাতোধিক নম্বৰ লাভ কৰা ১১২৫০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক অহা দুমাহৰ ভিতৰত প্ৰদান কৰা হ'ব স্কুটী । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৬৮৬০ গৰাকী ছাত্রী আৰু ৪৩৯০ জন ছাত্র ।

৪. হিমাচল প্ৰদেশত হোৱা বানৰ ফলত বহু ক্ষতি হৈছে । যাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ৫কোটি টকাৰ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : দুবছৰত ৰূপ সলনি হ'ল বৰবাৰী পাহাৰৰ: ছবি দেখুৱাই ক'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে

লগতে পঢ়ক : সময়ৰ সোঁতত পাহৰণিৰ গৰ্ভত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন হোমিঅ’পেথি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSAM CABINETIMMIGRANTS ACTILLEGAL IMMIGRANTS IN ASSAMইটিভি ভাৰত অসমSOP ON DEPORTATION OF FOREIGNERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.