ETV Bharat / state

সুধাকন্ঠৰ জন্মদিনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকিব: মুখ্যমন্ত্ৰী - CM HIMANTA BISWA SARMA

তেওঁ কয়, "নতুন দিল্লীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত অসমত এটা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা আৰু আন এটা প্ৰকল্প‌ মুকলি কৰাৰ আলোচনা ‌হৈছিল । এই দুয়োটা কাযসূচী অহা ৮ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব । ৭ হাজাৰ ৫০০ কোটি টকাৰে গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড‌ হ'ব ।"

"নাৰেংগী আৰু কুৰুৱা দলং এই প্ৰকল্পৰ অধীনত হ'ব । ভূমি অধিগ্ৰহণৰ ৫০ শতাংশ খৰছ ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব । ৮ ছেপ্টেম্বৰত নুমলীগড় শোধনাগাৰে নিৰ্মাণ কৰা নুমলীগড়ৰ বায় ৰিফাইনেৰী মুকলি কৰা হ'ব ।‌ ২০১৯ চনত আধাৰশিলা ‌হৈছিল ।‌ ইয়াৰ পৰা বাঁহৰ জৰিয়তে ইথান'ল প্ৰস্তত কৰা হ'ব । এই প্ৰকল্পৰ বাবে ৪২০০ কোটি টকাৰ খৰচ হ'ব ।" তেওঁ কয় ।

আন প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি শৰ্মাই কয়, "আকৌ নামৰূপৰ সাৰকাৰখানাৰ নতুন উদ্যোগৰ বাবে ১০৬০০ কোটি টকা খৰ‌চ হ'ব । এই নতুন উদ্যোগটোৰ নাম ভাৰত চৰকাৰে Assam fertilizer and chemical pvt ltd দিছে । ইয়াৰ আধাৰশিলা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অহা ৮ ছেপ্টেম্বৰত স্থাপন‌ কৰিব ।‌ এতিয়া নামৰূপত ভৱিষ্যতে দুটা সাৰ কাৰখানা হ'ব ।"

"ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰৰ্প’ৰেশ্বন লিমিটেড (BVFCL) চলি থাকিব । নতুন কোম্পানীটোয়ে ১২.৭ লাখ মেট্ৰিক টন সাৰ উৎপাদন কৰিব । দুয়োটা মিলি ১৫.৭ লাখ মেট্ৰিক টন সাৰ উৎপাদন কৰিব । পাঁচ বছৰ পিছত Assam fertilizer and chemical pvt ltd সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত Assam fertilizer and chemical pvt ltd আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰৰ্প’ৰেশ্বন লিমিটেড (BVFCL) একেলগ কৰিব নে নাই সেয়া ভাৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত‌ ল'ব ।" তেওঁ কয় ।