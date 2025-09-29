ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ সহযোগিতা বিচাৰি গৃহ মন্ত্ৰণালয়লৈ পত্ৰ অসম চৰকাৰৰ

ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ সহযোগিতা বিচাৰি গৃহ মন্ত্ৰণালয়লৈ পত্ৰ অসম চৰকাৰৰ
৩০ ছেপ্টেম্বৰত অসম আৰক্ষীৰ দুজনকৈ উচ্চপদস্থ বিষয়া জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰটোৰ তদন্তৰ বাবে ছিংগাপুৰলৈ ৰাওনা হ’ব ৷
Published : September 29, 2025 at 5:19 PM IST
গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে ছিংগাপুৰৰ সহায় বিচাৰিছে অসম চৰকাৰে । তদন্তত ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ সহযোগিতা বিচাৰি গৃহ মন্ত্ৰালয়লৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অসম চৰকাৰে ৷ এই কথা সদৰী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ছিংগাপুৰৰ সৈতে পাৰস্পৰিক আইনী সহায়তা চুক্তিৰ (এম এল এ টি) আহ্বান কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে সোনকালেই ছিংগাপুৰত জুবিনৰ অপমৃত্যু সংক্ৰান্তীয় তথ্য লাভৰ লগতে আৰু অভিযুক্তসকলক ওভতাই আনিব পৰা যাব বুলি আশা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
The Govt of Assam has submitted a formal request to the Ministry of Home Affairs to invoke the Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) with Singapore in connection with the unfortunate demise of our beloved Zubeen.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 29, 2025
Once invoked, this will ensure full cooperation from Singaporean…
উল্লেখযোগ্য যে, ৩০ ছেপ্টেম্বৰ মঙলবাৰে অসম আৰক্ষীৰ দুজনকৈ উচ্চপদস্থ বিষয়া জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰটোৰ তদন্তৰ বাবে ছিংগাপুৰলৈ ৰাওনা হ’ব ৷
সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ যোগেদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, “আমাৰ মৰমৰ জুবিনৰ দুৰ্ভাগ্যজনক বিয়োগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছিংগাপুৰৰ সৈতে পাৰস্পৰিক আইনী সহায়তা চুক্তি (এম এল এ টি)ৰ আহ্বান কৰিবলৈ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ক আনুষ্ঠানিকভাৱে আৱেদন জনাইছে । এবাৰ আহ্বানৰ পাছত ই আমাক সম্পূৰ্ণ গোচৰটোৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত সবিশেষ তথ্য প্ৰদানৰ লগতে অভিযুক্তক ওভতাই অনা আৰু ন্যায় প্ৰদান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ছিংগাপুৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা সুনিশ্চিত কৰিব ৷”
ছিংগাপুৰত নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলত গীত গাবলৈ গৈ যোৱা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত য়াটযোগে প্ৰমোদ ভ্ৰমণলৈ যাওঁতে সাগৰৰ মাজত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু ঘটিছিল সংগীতৰ এটা যুগৰ সৃষ্টিকাৰী শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৷ এই মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে অসম চৰকাৰে CID তদন্ত ঘোষণা কৰি চি আই ডিৰ বিশেষ ডি আই জি আই পি এছ মুন্না গুপ্তাৰ নেতৃত্বত এটা SIT গঠন কৰি দিছে । অসম তথা দিল্লীকে ধৰি দেশৰ ভিতৰত অসম আৰক্ষীৰ চি আই ডিৰ SIT এ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷ কিন্তু অসমৰ হৃদস্পন্দন জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাটো বেলেগ দেশ ছিংগাপুৰত ঘটাৰ বাবে অসম আৰক্ষী থমকি ৰ’ব লগা হৈছিল ।
দেশৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়লৈ অসম চৰকাৰে ছিংগাপুৰৰ সৈতে পাৰস্পৰিক আইনী সহায়তা চুক্তি (এম এল এ টি)ৰ আহ্বান কৰিবলৈ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ক পত্ৰ প্ৰেৰণৰ সমান্তৰালভাৱে দুজন উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াক প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক হৰমীত সিঙে কয়, ‘‘ইতিমধ্যে SIT ৰ এটা দল দিল্লীত আছে তাৰ দুজন ছিংগাপুৰলৈ যাব । ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ লগত ভাৰতৰ সম্পূৰ্ণ যোগাযোগ কৰা হৈছে, আমি সহায় পাম । এখন বেলেগ দেশত অনুসন্ধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নিয়ম আছে ।”
মন কৰিবলগীয়া যে, জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গসহ পৰিয়ালে তৰা গোচৰটোত নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ উদ্যোক্তা শ্যামকানু মহন্তৰ লগতে অসমৰ পৰা জুবিনৰ লগত যোৱা কেইজনমান ব্যক্তিৰ লগতে য়াটখনত থকা ছিংগাপুৰস্থিত প্ৰবাসী ৮ জন অসমীয়াৰ নামো সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে । সেয়ে ঘটনাৰ সবিশেষ জানিবলৈ আৰু প্ৰবাসী আঠ অভিযুক্ত অসমীয়াক তদন্তৰ আওতালৈ আনিবলৈ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ সহায় অসম আৰক্ষীৰ বাবে অতি আৱশ্যকীয় বিবেচিত হৈছে ।
