ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ সহযোগিতা বিচাৰি গৃহ মন্ত্ৰণালয়লৈ পত্ৰ অসম চৰকাৰৰ

৩০ ছেপ্টেম্বৰত অসম আৰক্ষীৰ দুজনকৈ উচ্চপদস্থ বিষয়া জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰটোৰ তদন্তৰ বাবে ছিংগাপুৰলৈ ৰাওনা হ’ব ৷

ZUBEEN GARG DEATH
প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ফাইল ফটো (ANI Photo)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2025 at 5:19 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে ছিংগাপুৰৰ সহায় বিচাৰিছে অসম চৰকাৰে । তদন্তত ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ সহযোগিতা বিচাৰি গৃহ মন্ত্ৰালয়লৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অসম চৰকাৰে ৷ এই কথা সদৰী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ছিংগাপুৰৰ সৈতে পাৰস্পৰিক আইনী সহায়তা চুক্তিৰ (এম এল এ টি) আহ্বান কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে সোনকালেই ছিংগাপুৰত জুবিনৰ অপমৃত্যু সংক্ৰান্তীয় তথ্য লাভৰ লগতে আৰু অভিযুক্তসকলক ওভতাই আনিব পৰা যাব বুলি আশা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

উল্লেখযোগ্য যে, ৩০ ছেপ্টেম্বৰ মঙলবাৰে অসম আৰক্ষীৰ দুজনকৈ উচ্চপদস্থ বিষয়া জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰটোৰ তদন্তৰ বাবে ছিংগাপুৰলৈ ৰাওনা হ’ব ৷

সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ যোগেদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, “আমাৰ মৰমৰ জুবিনৰ দুৰ্ভাগ্যজনক বিয়োগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছিংগাপুৰৰ সৈতে পাৰস্পৰিক আইনী সহায়তা চুক্তি (এম এল এ টি)ৰ আহ্বান কৰিবলৈ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ক আনুষ্ঠানিকভাৱে আৱেদন জনাইছে । এবাৰ আহ্বানৰ পাছত ই আমাক সম্পূৰ্ণ গোচৰটোৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত সবিশেষ তথ্য প্ৰদানৰ লগতে অভিযুক্তক ওভতাই অনা আৰু ন্যায় প্ৰদান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ছিংগাপুৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা সুনিশ্চিত কৰিব ৷”

ছিংগাপুৰত নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলত গীত গাবলৈ গৈ যোৱা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত য়াটযোগে প্ৰমোদ ভ্ৰমণলৈ যাওঁতে সাগৰৰ মাজত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু ঘটিছিল সংগীতৰ এটা যুগৰ সৃষ্টিকাৰী শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৷ এই মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে অসম চৰকাৰে CID তদন্ত ঘোষণা কৰি চি আই ডিৰ বিশেষ ডি আই জি আই পি এছ মুন্না গুপ্তাৰ নেতৃত্বত এটা SIT গঠন কৰি দিছে । অসম তথা দিল্লীকে ধৰি দেশৰ ভিতৰত অসম আৰক্ষীৰ চি আই ডিৰ SIT এ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷ কিন্তু অসমৰ হৃদস্পন্দন জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাটো বেলেগ দেশ ছিংগাপুৰত ঘটাৰ বাবে অসম আৰক্ষী থমকি ৰ’ব লগা হৈছিল ।

দেশৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়লৈ অসম চৰকাৰে ছিংগাপুৰৰ সৈতে পাৰস্পৰিক আইনী সহায়তা চুক্তি (এম এল এ টি)ৰ আহ্বান কৰিবলৈ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ক পত্ৰ প্ৰেৰণৰ সমান্তৰালভাৱে দুজন উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াক প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।

অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক হৰমীত সিঙে কয়, ‘‘ইতিমধ্যে SIT ৰ এটা দল দিল্লীত আছে তাৰ দুজন ছিংগাপুৰলৈ যাব । ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ লগত ভাৰতৰ সম্পূৰ্ণ যোগাযোগ কৰা হৈছে, আমি সহায় পাম । এখন বেলেগ দেশত অনুসন্ধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নিয়ম আছে ।”

মন কৰিবলগীয়া যে, জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গসহ পৰিয়ালে তৰা গোচৰটোত নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ উদ্যোক্তা শ্যামকানু মহন্তৰ লগতে অসমৰ পৰা জুবিনৰ লগত যোৱা কেইজনমান ব্যক্তিৰ লগতে য়াটখনত থকা ছিংগাপুৰস্থিত প্ৰবাসী ৮ জন অসমীয়াৰ নামো সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে । সেয়ে ঘটনাৰ সবিশেষ জানিবলৈ আৰু প্ৰবাসী আঠ অভিযুক্ত অসমীয়াক তদন্তৰ আওতালৈ আনিবলৈ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ সহায় অসম আৰক্ষীৰ বাবে অতি আৱশ্যকীয় বিবেচিত হৈছে ।

ছিংগাপুৰলৈ যাব চি আই ডিৰ দল: শ্যামকানুৰ ঘৰত অসম চৰকাৰ-বিষয়াৰ ভুৱা ছীল-মোহৰ, একেটা কোম্পানীৰ নামত দুখন পানকাৰ্ড

