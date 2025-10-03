ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত শোকাহত ৰাজ্যপাল; জন্মদিন উদযাপন নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ

ৰাজ্যপালে কয় যে জুবিন কেৱল এজন শিল্পী নাছিল, তেওঁ আছিল আমাৰ সৰ্বসাধাৰণৰ কণ্ঠ, আমাৰ সংস্কৃতিৰ আত্মা ।

Assam Governor tribute to Zubeen
জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ৰাজ্যপাল এল পি আচাৰ্যৰ (ANI)
By ANI

Published : October 3, 2025 at 10:37 AM IST

গুৱাহাটী : সংহতিৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন প্ৰদৰ্শন কৰি অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই কিংবদন্তি শিল্পী, সাংস্কৃতিক আদৰ্শ, ৰাজ্যবাসীৰ প্ৰিয় পুত্ৰ জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি এইবাৰ জন্মদিন উদযাপন নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

জুবিন গাৰ্গক হেৰুৱাই গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যপাল আচাৰ্যই বিনম্ৰতাৰে ৰাজভৱনত বা কোনো সংগঠনে তেওঁৰ জন্মদিন উদযাপন নকৰাটো ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে ।

ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কয়, "যি সময়ত অসমে নিজৰ অন্যতম উজ্জ্বল তাৰকাৰ বাবে শোক প্ৰকাশ কৰি আছে, সেই সময়ত মই ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান উদযাপন কৰাটো উপযুক্ত বুলি অনুভৱ নকৰো । জুবিন কেৱল এজন শিল্পী নাছিল, তেওঁ আছিল আমাৰ সৰ্বসাধাৰণৰ কণ্ঠ, আমাৰ সংস্কৃতিৰ আত্মা ।"

ৰাজ্যপালে লগতে কয়, "তেওঁৰ মৃত্যুত মোৰ হৃদয় ব্যথিত হৈ পৰিছে ।" অসমীয়া সংগীত, চলচ্চিত্ৰ, সামাজিক কামত জুবিন গাৰ্গৰ অৱদানে লাখ লাখ লোকক স্পৰ্শ কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ প্ৰতি বিশ্বজনীন স্বীকৃতি সুদৃঢ় কৰি তুলিছে । তেওঁৰ জীৱনৰ হঠাৎ অৱসানে অগণন গুণমুগ্ধৰ হৃদয়ত এক অপূৰণীয় শূন্যতা এৰি থৈ গৈছে ।

ৰাজ্যপালৰ এই সিদ্ধান্তই অসমৰ জনসাধাৰণক পীড়িত কৰা শোক আৰু বান্ধি ৰখা একতাৰ মৰ্মস্পৰ্শী ভাবনাক প্ৰতিফলিত কৰে । সামূহিক শোকৰ এই সময়ত তেওঁ ৰাইজৰ সৈতে সংহতিৰে থিয় দিবলৈ বাছি লৈছে । লগতে জন্মদিনৰ কোনো উদযাপন নকৰাকৈ জুবিনৰ স্মৃতিক মৌনতা আৰু চিন্তা-চৰ্চাৰে সন্মান জনাইছে ।

উল্লেখ্য যে, ছিংগাপুৰত প্ৰাণ হেৰুওৱা কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বুধবাৰে আছিল ত্ৰয়োদশ দিন । এই উপলক্ষে যোৰহাটত মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ লোকে তেওঁৰ চিতাভস্মত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় । তেওঁৰ মৃতদেহ ছিংগাপুৰৰ পৰা প্ৰথমে দিল্লীলৈ অনা হয় আৰু তাৰ পিছত ২১ ছেপ্টেম্বৰত বিশেষ বিমানেৰে গুৱাহাটীলৈ অনা হয় ।

ইফালে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত ব্যক্তিগতভাৱে তদাৰক কৰি আছে । এইগৰাকী আদৰ্শ কণ্ঠশিল্পীক ন্যায় প্ৰদান কৰাটো ‘ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্তব্য’ হিচাপে গণ্য কৰি তেওঁ এই কাম কৰা বুলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশ কৰে ।

এক প্ৰেছ বিবৃতিত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ কল্যাণ গগৈয়ে উল্লেখ কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনসাধাৰণে আশা কৰা ধৰণে ন্যায় প্ৰদানৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ গোচৰৰ তদন্ত ব্যক্তিগতভাৱে তদাৰক কৰি আছে ।

"অসমৰ কোনোৱেই আইনৰ ঊৰ্ধ্বত নহয় । দোষীয়ে উপযুক্ত শাস্তিৰ ৰেহাই নাপায় আৰু ন্যায় নোপোৱালৈকে বিজেপি চৰকাৰ বা বিজেপি দলেও জিৰণি ল'ব নোৱাৰে ।" দলৰ বিবৃতিত কোৱা হৈছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত উত্তৰ-পূব সংগীত মহোৎসৱৰ আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত আৰু কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক কামৰূপৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে ১৪ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে । আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ সহ-সংগীত শিল্পী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু কণ্ঠশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্তক অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ তদন্ত বিভাগৰ জেৰাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।

উল্লেখ্য যে, জুবিন গাৰ্গৰ সন্দেহজনক মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত বি এন এছ, ২০২৩ৰ ধাৰা ৬১(২)/১০৫/১০৬(১)ৰ অধীনত অসম চি আই ডিয়ে এক গোচৰ (নং ১৮/২০২৫) ৰুজু কৰিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীয়ে এই গোচৰটোত বি এন এছৰ অধীনত এই গোচৰটোত ১০৩ ধাৰা সংযোজিত কৰে ।

