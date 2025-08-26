কলিয়াবৰ : ৰাজ্যবাসী তথা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সু-খবৰ । এই বছৰৰ শেষৰফালে দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি হ'ব ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্মীয়মান ছটা তাৰকাগৃহ । কলিয়াবৰ, মাজুলী, ডিফু, শিলচৰ, আমিনগাঁও আৰু বঙাইগাঁৱত নিৰ্মাণ হৈ থকা অত্যাধুনিক তাৰকাগৃহকেইটা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে শিক্ষাৰ্থীসকল উপকৃত হ'ব পাৰিব ।
অসমত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি শিক্ষা আৰু আন্তঃগাঠনি উন্নতিৰ বাবে ৰাজ্যত ছটা তাৰকাগৃহৰ নিৰ্মাণকাৰ্য চলি আছে । কলিয়াবৰ, মাজুলী, ডিফু, শিলচৰ, আমিনগাঁও আৰু বঙাইগাঁৱত নিৰ্মাণ হৈ থকা অত্যাধুনিক তাৰকাগৃহকেইটাৰ বিষয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা আৰু প্ৰযুক্তি বিদ্যা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই অৱগত কৰিছে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা ৰাজ্যৰ মুঠ ছটা তাৰকাগৃহ চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব । তাৰকাগৃহকেইটা নিৰ্মাণত অতিৰিক্তভাৱে প্ৰয়োজন হোৱা পুঁজি শেহতীয়া কেবিনেট বৈঠকত এক প্ৰস্তাৱযোগে মঞ্জুৰ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ।"
কলিয়াবৰৰ শ্ৰৱণী সত্ৰত নিৰ্মিত তাৰকাগৃহটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যও পূৰ্ণগতিত আগবাঢ়িছে । এই তাৰকাগৃহসমূহত দৈনন্দিন প্ৰদৰ্শনীৰ বাদেও এই নিয়মিতভাৱে সন্মিলন, কৰ্মশালা আৰু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় সহধৰ্মিতাৰ উদ্দেশ্যে আলোচনাচক্ৰ আৰু প্ৰদৰ্শনী, কুইজ আৰু গ্ৰহণৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আৰু স্থানীয় জনসাধাৰণৰ বাবে আকাশ নিৰীক্ষণ সম্পৰ্কীয় কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰাৰ সুবিধা থাকিব ।
তাৰকাগৃহৰ সা-সুবিধাবোৰৰ ভিতৰত এটা পুথিভঁৰাল আৰু এটা অত্যাধুনিক সা-সুবিধাৰে উপলব্ধ প্ৰেক্ষাগৃহৰ ব্যৱস্থাও থাকিব । কলিয়াবৰত এই কথা প্ৰকাশ কৰে বিভাগীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই । গুৱাহাটী তাৰকাগৃহকে ধৰি ৰাজ্যৰ আন পাঁচটা স্থানত তাৰকাগৃহ আছে -
- গুৱাহাটী
- যোৰহাট
- লখিমপুৰ
- নলবাৰী আৰু
- কোকৰাঝাৰ
তদুপৰি, নতুনকৈ ছটা স্থানত তাৰকাগৃহ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটী তাৰকাগৃহ কেৱল বিনোদনৰ স্থান নহয়, ই শিক্ষামূলক কেন্দ্ৰ । ইয়াৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী আৰু অসমৰ শিশুসকল, শিক্ষাৰ্থী আৰু বিজ্ঞানপ্ৰেমীসকলে মহাকাশ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ন-ন তথ্য লাভ কৰে ।