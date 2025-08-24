গুৱাহাটী : কোনো নতুন কথা নহয় । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ঋণ লোৱাটো এতিয়া কোনো নতুন কথা নহয় । কাৰণ প্ৰায় প্ৰত্যেক মাহেই ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে । পুনৰ ঋণ ল'বলৈ ওলাইছে অসম চৰকাৰে । যোৱা পাঁচ আগষ্টত ৯০০ কোটি টকাৰ ঋণ লোৱা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে পুনৰ অহা ২৬ আগষ্টত ৪৫০ কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
ছয় বছৰৰ বাবে ল'বলগীয়া এই ঋণৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰখনে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে । লক্ষণীয় বিষয় যে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰখনে প্রতি মাহে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে দেশৰ মহাগাণনিকৰ প্ৰতিবেদনত ৰাজহুৱা ঋণৰ চাপ পৰিহাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰক বাৰম্বাৰ সকীয়াই দি আহিছে । কিন্তু ইয়াৰ পাছতো ৰাজ্য চৰকাৰখনে ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপো থমকি ৰোৱা নাই । বৰং অধিক উৎসাহেৰে ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ আহিছে ।
এতিয়া বিৰোধীয়েও সমালোচনা কৰিবলৈ বাদ দিছে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে কয়, "এখনৰ পাছত আনখনকৈ হিতাধিকাৰী সৃষ্টিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে এতিয়া প্ৰতি মাহে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ল'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । এইখন চৰকাৰ বাকী আৰু ফাঁকিত চলা চৰকাৰ ।"
ইতিমধ্যে ৰাজ্যবাসীৰ মূৰৰ ওপৰত থকা ঋণৰ বোজাই প্রায় ১ লাখ ৬৫ হাজাৰ কোটি টকাৰো অধিক হৈছেগৈ । ৰাজ্যৰ বিৰোধী দলসমূহৰ লগতে বুদ্ধিজীৱীসকলে এনেদৰে প্রতি মাহে ঋণ লোৱাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰি আহিছে যদিও এই সমালোচনাক কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাই ৰাজ্য চৰকাৰখনে ।
আগন্তুক ২০২৬ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু অধিক হিতাধিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা ৰাজ্য চৰকাৰখনে অনাগত দিনত আৰু অধিক ঋণ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এনে অৱস্থাত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনৰ ঋণৰ বোজা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাটো খাটাং ।