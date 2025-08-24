ETV Bharat / state

পুনৰ ২৬ আগষ্টত ৪৫০ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব অসম চৰকাৰে - ASSAM GOVT RBI LOAN

বিজেপি চৰকাৰখনে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম তিনিটা মাহতে অর্থাৎ এপ্রিল, মে' আৰু জুলাইত মুঠ ৪৪০০ কোটি টকা ঋণ সংগ্ৰহ কৰে ।

ASSAM GOVT RBI LOAN
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 24, 2025 at 10:07 PM IST

2 Min Read

গুৱাহাটী : কোনো নতুন কথা নহয় । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ঋণ লোৱাটো এতিয়া কোনো নতুন কথা নহয় । কাৰণ প্ৰায় প্ৰত্যেক মাহেই ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে । পুনৰ ঋণ ল'বলৈ ওলাইছে অসম চৰকাৰে । যোৱা পাঁচ আগষ্টত ৯০০ কোটি টকাৰ ঋণ লোৱা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে পুনৰ অহা ২৬ আগষ্টত ৪৫০ কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

ছয় বছৰৰ বাবে ল'বলগীয়া এই ঋণৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰখনে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে । লক্ষণীয় বিষয় যে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰখনে প্রতি মাহে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে দেশৰ মহাগাণনিকৰ প্ৰতিবেদনত ৰাজহুৱা ঋণৰ চাপ পৰিহাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰক বাৰম্বাৰ সকীয়াই দি আহিছে । কিন্তু ইয়াৰ পাছতো ৰাজ্য চৰকাৰখনে ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপো থমকি ৰোৱা নাই । বৰং অধিক উৎসাহেৰে ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ আহিছে ।

এতিয়া বিৰোধীয়েও সমালোচনা কৰিবলৈ বাদ দিছে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে কয়, "এখনৰ পাছত আনখনকৈ হিতাধিকাৰী সৃষ্টিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে এতিয়া প্ৰতি মাহে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ল'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । এইখন চৰকাৰ বাকী আৰু ফাঁকিত চলা চৰকাৰ ।"

ASSAM GOVT RBI LOAN
পুনৰ ২৬ আগষ্টত ৪৫০ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব অসম চৰকাৰে (ETV Bharat Assam)

ইতিমধ্যে ৰাজ্যবাসীৰ মূৰৰ ওপৰত থকা ঋণৰ বোজাই প্রায় ১ লাখ ৬৫ হাজাৰ কোটি টকাৰো অধিক হৈছেগৈ । ৰাজ্যৰ বিৰোধী দলসমূহৰ লগতে বুদ্ধিজীৱীসকলে এনেদৰে প্রতি মাহে ঋণ লোৱাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰি আহিছে যদিও এই সমালোচনাক কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাই ৰাজ্য চৰকাৰখনে ।

আগন্তুক ২০২৬ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু অধিক হিতাধিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা ৰাজ্য চৰকাৰখনে অনাগত দিনত আৰু অধিক ঋণ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এনে অৱস্থাত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনৰ ঋণৰ বোজা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাটো খাটাং ।

লগতে পঢ়ক : অনিৰুদ্ধ যাত্রা : পুনৰ ৫০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব অসম চৰকাৰে

শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশ্ববেংকৰ পৰা ২৭৫০ কোটিৰ ঋণ ল'ব চৰকাৰে

সৌ সিদিনা ২৬০০ কোটি টকা ধাৰ লৈছিলহে! পুনৰ ৯০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল’ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে

এমাহত চাৰিবাৰ : পুনৰ ২৭ মে'ত ৫০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব অসম চৰকাৰে

গুৱাহাটী : কোনো নতুন কথা নহয় । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ঋণ লোৱাটো এতিয়া কোনো নতুন কথা নহয় । কাৰণ প্ৰায় প্ৰত্যেক মাহেই ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে । পুনৰ ঋণ ল'বলৈ ওলাইছে অসম চৰকাৰে । যোৱা পাঁচ আগষ্টত ৯০০ কোটি টকাৰ ঋণ লোৱা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে পুনৰ অহা ২৬ আগষ্টত ৪৫০ কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

ছয় বছৰৰ বাবে ল'বলগীয়া এই ঋণৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰখনে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে । লক্ষণীয় বিষয় যে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰখনে প্রতি মাহে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে দেশৰ মহাগাণনিকৰ প্ৰতিবেদনত ৰাজহুৱা ঋণৰ চাপ পৰিহাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰক বাৰম্বাৰ সকীয়াই দি আহিছে । কিন্তু ইয়াৰ পাছতো ৰাজ্য চৰকাৰখনে ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপো থমকি ৰোৱা নাই । বৰং অধিক উৎসাহেৰে ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ আহিছে ।

এতিয়া বিৰোধীয়েও সমালোচনা কৰিবলৈ বাদ দিছে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে কয়, "এখনৰ পাছত আনখনকৈ হিতাধিকাৰী সৃষ্টিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে এতিয়া প্ৰতি মাহে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ল'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । এইখন চৰকাৰ বাকী আৰু ফাঁকিত চলা চৰকাৰ ।"

ASSAM GOVT RBI LOAN
পুনৰ ২৬ আগষ্টত ৪৫০ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব অসম চৰকাৰে (ETV Bharat Assam)

ইতিমধ্যে ৰাজ্যবাসীৰ মূৰৰ ওপৰত থকা ঋণৰ বোজাই প্রায় ১ লাখ ৬৫ হাজাৰ কোটি টকাৰো অধিক হৈছেগৈ । ৰাজ্যৰ বিৰোধী দলসমূহৰ লগতে বুদ্ধিজীৱীসকলে এনেদৰে প্রতি মাহে ঋণ লোৱাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰি আহিছে যদিও এই সমালোচনাক কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাই ৰাজ্য চৰকাৰখনে ।

আগন্তুক ২০২৬ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু অধিক হিতাধিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা ৰাজ্য চৰকাৰখনে অনাগত দিনত আৰু অধিক ঋণ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এনে অৱস্থাত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনৰ ঋণৰ বোজা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাটো খাটাং ।

লগতে পঢ়ক : অনিৰুদ্ধ যাত্রা : পুনৰ ৫০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব অসম চৰকাৰে

শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশ্ববেংকৰ পৰা ২৭৫০ কোটিৰ ঋণ ল'ব চৰকাৰে

সৌ সিদিনা ২৬০০ কোটি টকা ধাৰ লৈছিলহে! পুনৰ ৯০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল’ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে

এমাহত চাৰিবাৰ : পুনৰ ২৭ মে'ত ৫০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব অসম চৰকাৰে

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSAM LOAN DEBTCM HIMANTA BISWA SARMAৰিজার্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াইটিভি ভাৰত অসমASSAM GOVT RBI LOAN

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.