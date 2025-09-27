ক'ত হ'ব জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ ?
১১ দিনত গুৱাহাটীত আৰু ১৩ দিনত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব মাংগলিক কাৰ্য ।
Published : September 27, 2025 at 9:17 AM IST
গুৱাহাটী : ক'ত কেনেকৈ কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰিব জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ ? গুৱাহাটী নে যোৰহাট ? মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ অনুষ্ঠানটো ৰাইজে যোৰহাটত কৰিব লাগে বুলি আহ্বান জনাই আহিছিল যদিও এই ক্ষেত্ৰত কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল । অৱশেষত এই সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰা হ'ল সিদ্ধান্ত ।
এই বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত শিল্পীগৰাকীৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে কাহিলীপাৰাস্থিত জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বড়া । গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ অন্তত ১১ দিনৰ দিনা গুৱাহাটীত আৰু ১৩ দিনৰ দিনা যোৰহাটত মাংগলিক কাৰ্য অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি সদৰী কৰিছে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী বিমল বড়াই কয়,"আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ধাৰ্মিক নিয়ম অনুসৰি যিখিনি ৰীতি-নীতি আছে সেইখিনি কেনেকৈ কৰা হ'ব তাৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শত আজি মই গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু পৰিয়ালৰ লগত আলোচনা কৰিলো । পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত কৰিছে যে অহা ২৯ তাৰিখে ১১ দিনীয়া মাংগলিক কাৰ্য এই কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহতে অনুষ্ঠিত কৰিব । লগতে অসমবাসীৰ লগতে যোৰহাটবাসীৰ ইচ্ছা আছিলে যে জুবিন গাৰ্গৰ এটি অনুষ্ঠান যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে । পৰিয়ালৰ সন্মতি সাপেক্ষে চৰকাৰে ৰাইজৰ সহযোগত ১৩ দিনীয়া মাংগলিক কাৰ্য মৎস্যস্পৰ্শ যোৰহাটত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।"
মন্ত্ৰী বড়াই পুনৰ কয়, "এই সন্দৰ্ভত আমি যোৰহাটবাসীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ম । সেয়েহে আজি আমি জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হলো । পৰিয়ালৰ এই বিষয়ত কোনো আপত্তি নাই বুলি আমাক জনায় । যিহেতু জুবিন গাৰ্গ ৰাইজৰ শিল্পী আছিল, সেয়েহে ৰাইজে যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ কৰিবলৈ আমাক আহ্বান জনায় ।"
যোৰহাটৰ কোন স্থানত হ'ব আদ্যশ্ৰাদ্ধ ?
এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয়, "এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি যোৰহাটৰ ৰাইজৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে জনোৱা অনুসৰি যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত থকা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠানভাগি কৰিব লাগে । তেতিয়া হ'লে যোৰহাটৰ সকলো ৰাইজ আহিবলৈ সুবিধা হ'ব। লগতে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠানটো কৰিলে আনুষংগিক সকলোখিনি কাম কৰিবলৈ সুবিধা আছে । সেয়েহে ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি ৰাইজে যি সিদ্ধান্ত দিয়ে সেয়াই গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"