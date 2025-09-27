ETV Bharat / state

ক'ত হ'ব জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ ?

১১ দিনত গুৱাহাটীত আৰু ১৩ দিনত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব মাংগলিক কাৰ্য ।

Last tribute to Zubeen Garg at Kahilipara
জনতাৰ শিল্পীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 27, 2025 at 9:17 AM IST

গুৱাহাটী : ক'ত কেনেকৈ কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰিব জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ ? গুৱাহাটী নে যোৰহাট ? মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ অনুষ্ঠানটো ৰাইজে যোৰহাটত কৰিব লাগে বুলি আহ্বান জনাই আহিছিল যদিও এই ক্ষেত্ৰত কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল । অৱশেষত এই সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰা হ'ল সিদ্ধান্ত ।

এই বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত শিল্পীগৰাকীৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে কাহিলীপাৰাস্থিত জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বড়া । গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ অন্তত ১১ দিনৰ দিনা গুৱাহাটীত আৰু ১৩ দিনৰ দিনা যোৰহাটত মাংগলিক কাৰ্য অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি সদৰী কৰিছে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

ক'ত হ'ব জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ ? (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী বিমল বড়াই কয়,"আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ধাৰ্মিক নিয়ম অনুসৰি যিখিনি ৰীতি-নীতি আছে সেইখিনি কেনেকৈ কৰা হ'ব তাৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শত আজি মই গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু পৰিয়ালৰ লগত আলোচনা কৰিলো । পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত কৰিছে যে অহা ২৯ তাৰিখে ১১ দিনীয়া মাংগলিক কাৰ্য এই কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহতে অনুষ্ঠিত কৰিব । লগতে অসমবাসীৰ লগতে যোৰহাটবাসীৰ ইচ্ছা আছিলে যে জুবিন গাৰ্গৰ এটি অনুষ্ঠান যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে । পৰিয়ালৰ সন্মতি সাপেক্ষে চৰকাৰে ৰাইজৰ সহযোগত ১৩ দিনীয়া মাংগলিক কাৰ্য মৎস্যস্পৰ্শ যোৰহাটত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।"

Minister Bimal Borah discussed with Zubeen Gargs family regarding Adya Sradhya
জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ সৈতে আলোচনা মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ (ETV Bharat Assam)

মন্ত্ৰী বড়াই পুনৰ কয়, "এই সন্দৰ্ভত আমি যোৰহাটবাসীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ম । সেয়েহে আজি আমি জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হলো । পৰিয়ালৰ এই বিষয়ত কোনো আপত্তি নাই বুলি আমাক জনায় । যিহেতু জুবিন গাৰ্গ ৰাইজৰ শিল্পী আছিল, সেয়েহে ৰাইজে যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ কৰিবলৈ আমাক আহ্বান জনায় ।"

যোৰহাটৰ কোন স্থানত হ'ব আদ্যশ্ৰাদ্ধ ?

এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয়, "এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি যোৰহাটৰ ৰাইজৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে জনোৱা অনুসৰি যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত থকা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠানভাগি কৰিব লাগে । তেতিয়া হ'লে যোৰহাটৰ সকলো ৰাইজ আহিবলৈ সুবিধা হ'ব। লগতে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠানটো কৰিলে আনুষংগিক সকলোখিনি কাম কৰিবলৈ সুবিধা আছে । সেয়েহে ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি ৰাইজে যি সিদ্ধান্ত দিয়ে সেয়াই গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"

