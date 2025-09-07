সীমা বিবাদ সমাধানৰ নামত চৰকাৰৰ ভেঁকোভাওনা; অৰুণাচল সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনা
অসম-অৰুণাচল সীমান্তত পথ নিৰ্মাণক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা । পথৰ মাজতে আলোচনাত বহিল দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন । ফলাফল কি হ'ল ?
Published : September 7, 2025 at 10:39 AM IST
জোনাই : সীমান্তত পথ নিৰ্মাণক কেন্দ্ৰ কৰি বিগত কিছুদিন ধৰি অৰুণাচল সীমান্তৰ ধেমাজিৰ মাজুলীপুৰত উত্তেজনা অব্যাহত আছে । অৰুণাচলৰ লোক আৰু প্ৰশাসনে সীমান্তৰ এটা পথ নিৰ্মাণত বাধা দিয়াক লৈ উত্তেজনা অধিক বৃদ্ধি পাইছে । কিন্তু তীব্ৰ উত্তেজনাৰ পিছতো অৰুণাচল প্ৰশাসনৰ ওচৰত সেও মানিলে জোনাই প্ৰশাসনে । অৰুণাচলৰ প্ৰশাসনৰ সৈতে দীৰ্ঘ সময় ধৰি চলা আলোচনাৰ অন্তত পথ নিৰ্মাণ বন্ধ ৰাখিবলৈ বাধ্য হ'ল জোনাই প্ৰশাসন । মুঠতে সীমান্ত আৰক্ষী চকী থকাৰ পিছতো অসমৰ ভূমিত পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিদিয়ে অৰুণাচলে । অৰুণাচলৰ ৰঙা চকু দেখি একপ্ৰকাৰ ভয়ত কম্পমান অসমৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰ !
উল্লেখ্য যে এই উত্তেজনা যোৱা দুদিন ধৰি চলি আছিল । অসমৰ লাইমেকুৰী বৈকুণ্ঠপুৰ ৫১৫ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাৰি সংযোগী এটা পথৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছিল অসমৰ এজন ঠিকাদাৰে । জোনাই প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশমৰ্মে সীমান্তৰ পৰা অসমৰ ফালে প্ৰায় ৩৬০ মিটাৰ ভিতৰত থকা ভূমিত এই পথটোৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ হৈছিল যদিও অৰুণাচলৰ একাংশ লোকে এই কাৰ্যত বাধা আৰোপ কৰে । সেই ভূমি অৰুণাচলৰ বুলি দাবী কৰে । শুকুৰবাৰে অৰুণাচলী লোকে পথটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰাৰ পিছতে অসম-অৰুণাচল প্ৰশাসনে আলোচনাত মিলিত হৈ পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে । সেই অনুসৰি ঠিকাদাৰজনে পুনৰ কাম আৰম্ভ কৰে । কিন্তু সন্ধিয়া প্ৰায় ৫ মান বজাত পুনৰ অৰুণাচলী লোক আৰু প্ৰশাসনৰ বিষয়া উপস্থিত হৈ পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰে ।
ইয়াৰ পিছতে শনিবাৰে পুৱাই এই বিষয়টোক লৈ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ ৰাইজে লাইমেকুৰীত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰি কয়, "অসমৰ ভূমি এক চিকুটো এৰি দিব নোৱাৰো, আমাক উন্নয়ন লাগে ।" এইদৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনক পথ নিৰ্মাণৰ কাম কৰিবলৈ দাবী জনায় । আনহাতে শনিবাৰে দিনৰ ১২ বজাৰ পৰা জোনাই সমজিলা প্ৰশাসন তথা স্থানীয় দল-সংগঠনৰ উপস্থিতিত ঠিকাদাৰজনে পুনৰ পথ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰে । প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি পথৰ নিৰ্মাণকাৰ্য চলি থকা সময়তে অৰুণাচল প্ৰশাসন তথা অৰুণাচলী লোকে পথ নিৰ্মাণৰ কাম পুনৰ বন্ধ কৰি দিয়ে । যাক লৈ অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় ।
ইয়াৰ পিছতে জোনাই সমজিলাৰ প্ৰশাসন আৰু অৰুণাচলৰ নাৰী মহকুমা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকল উপস্থিত হৈ বিবদমান পথৰ নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত অসমৰ মাজুলীপুৰস্থিত সীমান্ত আৰক্ষী চকীত এক যুটীয়া সভা অনুষ্ঠিত কৰে ।
সভাৰ অন্তত অৰুণাচল প্ৰশাসনে কয়, "মন্ত্ৰী-বিধায়ক পৰ্যায়ত সভা পাতি অসম-অৰুণাচলৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ নকৰালৈ বিবদমান অঞ্চলটোত পথ নিৰ্মাণৰ কাম বন্ধ ৰখা হ'ব ।"
অৰ্থাৎ কোনো কাৰণতে তাত পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিদিয়ে অৰুণাচলে । আনহাতে এই ক্ষেত্ৰত জোনাই প্ৰশাসনৰ ভূমিকা আছিল পুতৌজনক । স্থিতি স্পষ্ট কৰাটো দূৰৰ কথা আনকি সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নকৰি তাৰ পৰা পলায়ন কৰে বিষয়াসকলে । যাক লৈ এতিয়া সীমান্তৰ ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে । জোনাই প্ৰশাসনৰ এনে ভূমিকাত স্থানীয় দল-সংগঠন তথা ৰাইজে তীব্ৰ গৰিহণা দিছে । এই সন্দৰ্ভত ৰাইজে স্পষ্ট কৰি দিয়ে, "অসমৰ ভূমিক কোনোপধ্যেই অৰুণাচলক এৰি দিব নোৱাৰোঁ । কাৰণ ১৯৭২ চনতে অসমৰ সীমান্ত আৰক্ষী চকী স্থাপন কৰ হৈছিল । গতিকে তেতিয়াৰে পৰা এই ভূমি অসমৰ ।"
ইফালে স্বাধীনোত্তৰ কালৰে পৰা অসম চৰকাৰে বিভিন্ন পথ, চৰকাৰী আঁচনি আদিও অঞ্চলটোত ৰূপায়ণ কৰি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰা ৰাইজে । সেয়ে শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰত উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে ।
ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে চৰকাৰে আচলতে সীমান্ত বিবাদ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে । চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰে সীমান্ত বিবাদ সন্দৰ্ভত বুজাবুজি চুক্তি, মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী আৰু বিধায়ক পৰ্যায়ৰ বৈঠক এইবোৰ কেৱল ভেঁকোভাওনা আছিল বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে । কিয়নো বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ দাবীৰ বিপৰীত ছবি দেখা গৈছে সীমান্তত । সেয়া লাগিলে মেঘালয়ে হওঁক বা নাগালেণ্ডে হওঁক বা অৰুণাচল প্ৰদেশে হওঁক...।
ইফালে পথটোৰ নিৰ্মাণ আধৰুৱা হৈ থকাত সেই পথেৰে যাতায়াত কৰাৰ সময়ত সাৱধান হ'বলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে ঠিকাদাৰে । কাৰণ পথটোত শিল পেলাই থোৱা আছিল । তাত বালি দিয়াৰ কথা আছিল যদিও এতিয়া পথৰ কাম বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে সেই পথেৰে দুচকীয়া বাহন চলোৱাটো অতি বিপজ্জনক হৈ পৰিছে ।
