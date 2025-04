ETV Bharat / state

হাতীৰ বাসস্থানৰ অভাৱতহে মানুহৰ সৈতে সংঘাতত লিপ্ত হয়: বিনোদ দুলু বৰা - ASSAM GAURAV AWARD TO HATI BANDHU

অসম গৌৰৱ বঁটা লাভ হাতী বন্ধুৰ ( Binod Dulu Borah FB Account )

By ETV Bharat Assamese Team Published : April 5, 2025 at 10:25 AM IST | Updated : April 5, 2025 at 10:49 AM IST 3 Min Read

নগাঁও: ২০১৮ চনৰ পৰাই হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসা লাভ কৰা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংস্থা হাতী বন্ধুক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে অসামৰিক সন্মান অসম গৌৰৱ বঁটা । অসম চৰকাৰৰ এই সন্মান লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে হাতী বন্ধুৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্য । বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত হাতী বন্ধুক এই প্ৰদান কৰে অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত হাতী বন্ধুৰ হৈ সঞ্চালক প্ৰদীপ ভূঞাই গ্ৰহণ কৰে অসম গৌৰৱ বঁটা । বঁটা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত শুকুৰবাৰে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে হাতী বন্ধুৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক বিনোদ দুলু বৰাই । হাতী বন্ধুৱে অসম গৌৰৱ বঁটা লাভ কৰা সন্দৰ্ভত নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি বিনোদ দুলু বৰাই কয়, “আমি হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ । নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্তৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ নুমুলীগড়তো হাতী মানুহৰ সংঘাতক ৰোধ কৰি সহাৱস্থান গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ । কিন্তু চৰকাৰে যে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা আঁৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছে ভবা নাছিলোঁ ।" অসম গৌৰৱ বঁটা লাভ হাতী বন্ধুৰ (ETV Bharat Assam)

