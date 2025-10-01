কামাখ্যা দেৱালয়ত পুৰোহিতৰ সাজত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰ

কামাখ্যা দেৱালয়ত পুৰোহিতৰ সাজত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰ
সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাৰে দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন শিলঘাটৰ ঐতিহাসিক কামাখ্যা দেৱালয়ত ।
Published : October 1, 2025 at 5:54 PM IST
কলিয়াবৰ: অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক হেৰুৱাই শোকস্তব্ধ ৰাজ্যবাসী । পূৰ্বৰ দৰে জাকজমকতা বা উৎসাহ নাথাকিলেও ৰাজ্যবাসীয়ে জুবিনবিহীন প্ৰথমটো দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিছে । প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপতে শুনা গৈছে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ গীত । ভক্তসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলিও জ্ঞাপন কৰিছে ।
তাৰমাজতে অসমৰ দ্বিতীয় শক্তিপীঠ হিচাপে পৰিচিত কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজাত দেখা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য । পুৰোহিতৰ সাজত দেখা গ'ল অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰক । মহা অষ্টমীৰ দিনটোত পৱন বৰঠাকুৰে মূল পুৰোহিতৰ সমানে সমানে উচ্চাৰণ কৰিলে দেৱী মন্ত্ৰ । এগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰশাসনিক বিষয়া তথা অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্য সচিবক এনেদৰে সন্মুখত বেদ লৈ পুৰোহিতৰ সৈতে মন্ত্ৰোচাৰণ কৰা দৃশ্যই সকলো ভক্ত তথা ৰাইজক আপ্লুত কৰি তুলিলে । ইফালে মহা অষ্টমী উপলক্ষে পৌৰাণিক ৰীতি-নীতি অনুসৰি দেৱালয়ত দেৱীৰ চৰণত ছাগলী বলি দিয়া হয় ।
একেদৰে মহা নৱমীৰ দিনটোতো হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই ভিৰ কৰে শিলঘাটৰ ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰীকামাখ্যা দেৱালয়ত । জাকজমকতাৰ বিপৰীতে সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাৰে পূজা অৰ্চনা চলিছে কামাখ্যা দেৱালয়ত । এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুয়ে অসমবাসীক মৰ্মাহত কৰি তোলাৰ সময়তে দুৰ্গা পূজাৰ স্তিমিত উলহ-মালহৰ প্ৰভাৱ এই ঐতিহাসিক দেৱালয়ত দেখা গৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত দেৱালয়ৰ পুৰোহিত তৰুণ বৰঠাকুৰে কয়, "শালস্তম্ভ ৰজাৰ দিনতে প্ৰতিষ্ঠিত মা কামাখ্যা দেৱালয় পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই । পূৰ্বৰ দৰেই বাৰ্ষিক পূজা ভাগ এইবাৰো পালন কৰা হৈছে । জুবিন গাৰ্গৰ বিয়োগৰ দুখৰ মাজতে অসমৰ ৰাইজে পালন কৰিছে । জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰিলোঁ । মা ভাগৱতীৰ আশীৰ্বাদৰ ফল অসমবাসীয়ে লাভ কৰক ।"
চামগুৰিৰ বিধায়ক দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাইও ঐতিহাসিক দেৱালয়ত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যবাসীক দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনায় । তেওঁ কয়, "অসমবাসীলৈ দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ । আজি জুবিন গাৰ্গবিহীন দুৰ্গা পূজা । স্বাভাৱিকতে কোনো মানুহৰ মাজত উৎসাহ নাই । এইকেইদিন যি স্থানৰ পূজালৈকে গৈছোঁ অসমৰ জাতীয় সত্তাৰ, হিয়াৰ আমঠুৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কামনা কৰিছোঁ । জুবিন গাৰ্গৰ দৰে সত্তাই যাতে পুনৰ অসমতে জন্মগ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে মাৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ।" জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও তেওঁ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।
উল্লেখ্য যে অষ্টম শতিকাতে শালস্তম্ভ বংশৰ ৰজা বনমালদেৱে শিলঘাটৰ কামকূট শৃঙ্গ (এতিয়াৰ কামাখ্য পাহাৰত) স্থাপন কৰিছিল কামাখ্যা মন্দিৰ । প্ৰাকৃতিক কাৰণত ধ্বংস হোৱা কামাখ্যাপীঠ পিছত আহোম ৰাজত্ব কালত ১৭৪৫ খ্ৰীষ্টাব্দত ৰজা প্ৰমত্ত সিংহই শিলঘাটতে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰে কামাখ্যা দেৱালয় । এই ঐতিহাসিক দেৱালয়ত প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাৰে দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । পূজা উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তই দেৱালয়ত ভিৰ কৰা দেখা গৈছে ।
