Published : June 3, 2025

হায়দৰাবাদ : সোমবাৰে পুনৰ ৰাজ্যত বানত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ ইয়াত লগতে অসমত বছৰৰ প্ৰথমটো বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৬ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ বুলেটিনত সোমবাৰে নিশা প্ৰকাশ কৰা হয় এই তথ্য ৷ কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীত ভূমিস্খলন হৈ ৫ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ ইয়াৰ লগতে অসমত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১১ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ বুলেটিনত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ২২খন জিলাৰ ৬৫টা ৰাজহ চক্ৰৰ ১,২৫৪খন গাঁৱৰ ৫,১৫,০৩৯জন লোক বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । বানৰ ফলত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে শ্ৰীভূমি জিলা (১৯৪১৭২ জন লোক আক্ৰান্ত) ৷ ইয়াৰ উপৰি বানৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত আন আন জিলাসমূহ হৈছে কাছাৰ (৭৭,৯৬১ জন), নগাঁও (৬৭,৮৮০), লখিমপুৰ (৪৭,১২৭ জন), হাইলাকান্দি (৩০,২৩৪ জন), ডিব্ৰুগড় (২০,১৭৯ জন), আৰু তিনিচুকীয়া (১৯,২৮৯ জন) । অসমৰ বান পৰিস্থিতি (ETV BHARAT ASSAM) ইয়াৰ লগতে প্ৰধিকৰণে কয় যে, যোৱা ২৪ ঘন্টাত হোজাই জিলাৰ ডবকা ৰাজহ চক্ৰৰ পৰা এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা হৈছে ৷ একে সময়তে হাইলাকান্দি আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দুজন লোক নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

