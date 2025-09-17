ETV Bharat / state

ভদীয়া বানৰ কৱলত গোলাঘাট: দুজনৰ মৃত্যু

ধনশিৰি আৰু দৈয়াং নদীসহ উপ-নদীসমূহৰ জলস্তৰ ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । ফলত শ শ গাঁও প্লাৱিত হৈছে ।

Golaghat Flood
ভদীয়া বানৰ কৱলত গোলাঘাট (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2025 at 7:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: বানৰ কৱলত পৰিছে সমগ্ৰ গোলাঘাট জিলা । ভদীয়া বানে জ্বলা-কলা খুৱাইছে গোলাঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজক । হঠাৎ অহা বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে ঘৰ-বাৰীৰ লগতে কৃষিভূমি । জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি নাগালেণ্ডত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত আৰু নীপকোৰ দৈয়াং হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ ফলত ধনশিৰি আৰু দৈয়াং নদীসহ ইয়াৰ উপনদীসমূহৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে ।

এনে পৰিস্থিতিত গোলাঘাট জিলাৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বানে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । গোলাঘাট জিলাৰ গোলাঘাট, খুমটাই, মৰঙী, সৰুপথাৰ আৰু বোকাখাতৰ মুঠ ৫ টা ৰাজহ চক্ৰ বানৰ কৱলত পৰিছে । জানিব পৰা মতে ১০০ৰো অধিক গাঁও প্লাৱিত হৈছে আৰু প্ৰায় ১৩,০১১ গৰাকী লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । বিভিন্ন প্ৰান্তত জিলা প্ৰশাসনে ২৮ টা আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰিছে ।

ভদীয়া বানৰ কৱলত গোলাঘাট (ETV Bharat)

জানিব পৰা মতে বানৰ ফলত এতিয়ালৈ দুগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । মৃতকৰ পৰিয়ালক অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৪ লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । জিলা প্ৰশাসনৰ তথ্য অনুসৰি ৮৬৮ গৰাকী লোক আৰু ৩৪৫ টা পোহনীয়া জন্তু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।

Golaghat Flood
বানপীড়িত অঞ্চলত উদ্ধাৰ অভিযান (ETV Bharat)

এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ দলে উদ্ধাৰ আৰু সাহাৰ্য অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি জনসাধাৰণৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে । একেদৰে আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত প্ৰয়োজনীয় খাদ্য সামগ্ৰী তথা পশু খাদ্যৰো বিতৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইফালে যিকোনো তৎকালীন বা জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিত নাগৰিকসকলক জিলা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ ০৩৭৭৪-২৮০২২২ /০৩৬৭৪-২৮১৫২৮ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ।

Golaghat Flood
বানৰ কৱলত গোলাঘাটৰ বহু গাঁও (ETV Bharat)

প্ৰভাৱিত জনসাধাৰণক প্ৰয়োজনীয় সহায়, আশ্ৰয় আৰু সুবিধা সময়মতে প্ৰদান কৰা হ'ব বুলিও প্ৰশাসনে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ।

খুমটাই সমষ্টিত বান পৰিস্থিতি অপৰিবৰ্তিত বুলি জানিব পৰা গৈছে । সমষ্টিটোৰ মৰঙী মৌজাৰ ৬ খনৰো অধিক গাওঁ বৰ্তমান জলমগ্ন । গাঁৱৰ পথবোৰৰ ওপৰেৰে প্ৰচণ্ড সোঁতেৰে পানী বাগৰিছে । কেইবাদিনো ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ধনশিৰি নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে ৰাইজৰ ।

Golaghat Flood
বানপীড়িত অঞ্চলত উদ্ধাৰ অভিযান (ETV Bharat)

ধনশিৰি নৈৰ কাষৰ দুসুতিমুখ, কেন্দুগুৰিৰ মিঠাম চাপৰি, কৰ্দৈগুৰি, ন-পমুৱা আদিকে ধৰি ৬ খনৰো অধিক গাঁও এতিয়া জলমগ্ন হৈছে । এই সম্পৰ্কে এজন স্থানীয় লোকে কয়, "ডেৰ মাহৰ আগত হোৱা বানৰ পৰা কিছু সকাহ লাভ কৰিছিলোঁহে মাত্ৰ আকৌ দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত পৰিছোঁ । প্ৰশাসনে খবৰ লৈ আছে । এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফে আহি উদ্ধাৰ চলাই আছে । প্ৰায় ১৫ বিঘা কৃষিভূমি বাঢ়নী পানীয়ে নষ্ট কৰিছে ।"

Golaghat Flood
বানপীড়িত অঞ্চলত উদ্ধাৰ অভিযান (ETV Bharat)

আনহাতে গোলাঘাট নগৰৰ ১ নং ৱাৰ্ডৰ মুক্তিধাম অঞ্চলত ধনশিৰি নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে সৃষ্টি কৰিছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ । অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ৫০০ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ এতিয়া পানীৰ তলত । দুটাকৈ আশ্ৰয় শিবিৰত বানপীড়িত ৰাইজে আশ্ৰয় লৈছে ।

লগতে পঢ়ক :নীপকোৱে জাননী নিদিয়াকৈ এৰিছে পানী, ভদীয়া বানৰ কবলত ৫৬ খন গাঁও

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLAGHAT FLOODGOLAGHATইটিভি ভাৰত অসমবানASSAM FLOOD 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.